Джордж, Элизабет - Девушка по сердцу Божьему - Выбери верный путь к своим мечтам

Случалось ли тебе когда-нибудь нервничать или испытывать раздражение? Казалось ли тебе когда-нибудь, что твоя жизнь разваливается на части и ты теряешь контроль над собой? И даже если в эти минуты ты осознавала, что с тобой происходит, ты все-таки продолжала набрасываться на каждого, кто попадался тебе на пути, — твоих родителей, братьев и сестер, друзей, продавца в магазине...

В этом ты не одинока, моя новая подруга! Это случалось и с одной женщиной, упоминаемой в Библии, — такой же, как ты и я, — которая много беспокоилась и много суетилась. В сущности, она была на грани нервного срыва. Ее имя Марфа. Она была другом Иисуса.

Что же произошло?

Почему Марфа оказалась в таком почти критическом положении? Вот ее история в кратком изложении. В дом Марфы пришли Иисус и Его ученики. Этот день должен был стать лучшим днем в ее жизни, но она начала суетиться. Почему? Потому что слишком увлеклась тем, чтобы... услужить Иисусу и как можно больше сделать для Него.

Занятая хозяйственными хлопотами, Марфа не сумела просто... остановиться и насладиться обществом Иисуса и молитвенно внимать Ему.

Как же пренебрежение Марфы духовной жизнью и ее действия отразились на ней самой? Ты догадываешься об этом: она беспокоилась, раздражалась, чувствовала себя «на грани». В какой-то момент Марфа окончательно потеряла контроль над собой, хотя и до этого она топала ногами, показывая свое недовольство, то на кухне, то в столовой, то в гостиной. Она набросилась на свою младшую сестру Марию и затем, что самое ужасное, предъявила претензии Иисусу.

Что было не так?

Марфа, несомненно, была не в состоянии контролировать себя, и это привело к тому, что она говорила то, чего говорить не следовало, винила в своей нервозности других, командовала окружающими (даже Иисусом!), сравнивала количество дел, которые она сделала, с количеством дел, которые сделала (или не сделала) ее сестра, все время на что-то жаловалась и чрезмерно бурно выражала свои чувства. Я уверена, что ты представляешь себе эту ситуацию.

Но что же было с Марфой не так?

Джордж, Элизабет - Девушка по сердцу Божьему - Выбери верный путь к своим мечтам

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2024. — 208 с. — (По сердцу Божьему).

ISBN 978-5-6047525-З-1

Джордж, Элизабет - Девушка по сердцу Божьему – Содержание

От автора

ЧАСТЬ I. СТРЕМЛЕНИЕ К БОГУ

1. Сердце, преданное Богу

2. Сердце, пребывающее в Божьем Слове

3. Сердце, посвященное молитве

4. Сердце, которое повинуется

ЧАСТЬ II. СЛЕДОВАНИЕ БОЖЬИМ ПРИОРИТЕТАМ

Твоя ЖИЗНЬ С РОДИТЕЛЯМИ 5. Сердце, которое подчиняется 6. Сердце, которое любит

Твое место в родительском доме 7. Сердце, которое заботится

Твои ДРУЗЬЯ 8. Сердце, делающее мудрый выбор 9. Верное сердце

Твое образование 10. Сердце, которое растет

Твое служение людям 11. Сердце, которое служит 12. Сердце, которое переполняют эмоции 13. Сердце, которое мечтает

Ты САМА 14. Чистое сердце



ЧАСТЬ III. ЖИЗНЬ В СОГЛАСИИ С БОЖЬИМИ ПРИОРИТЕТАМИ...

15. Сердце, которое принадлежит Богу

Практические советы по изучению Библии

Годичный план чтения Библии

Примечания ,