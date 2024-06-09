Джордж, Элизабет - Девушка по сердцу Божьему - Выбери верный путь к своим мечтам

Джордж - Девушка по сердцу Божьему
Случалось ли тебе когда-нибудь нервничать или испытывать раздражение? Казалось ли тебе когда-нибудь, что твоя жизнь разваливается на части и ты теряешь контроль над собой? И даже если в эти минуты ты осознавала, что с тобой происходит, ты все-таки продолжала набрасываться на каждого, кто попадался тебе на пути, — твоих родителей, братьев и сестер, друзей, продавца в магазине...
В этом ты не одинока, моя новая подруга! Это случалось и с одной женщиной, упоминаемой в Библии, — такой же, как ты и я, — которая много беспокоилась и много суетилась. В сущности, она была на грани нервного срыва. Ее имя Марфа. Она была другом Иисуса.
Что же произошло?
Почему Марфа оказалась в таком почти критическом положении? Вот ее история в кратком изложении. В дом Марфы пришли Иисус и Его ученики. Этот день должен был стать лучшим днем в ее жизни, но она начала суетиться. Почему? Потому что слишком увлеклась тем, чтобы... услужить Иисусу и как можно больше сделать для Него.
Занятая хозяйственными хлопотами, Марфа не сумела просто... остановиться и насладиться обществом Иисуса и молитвенно внимать Ему.
Как же пренебрежение Марфы духовной жизнью и ее действия отразились на ней самой? Ты догадываешься об этом: она беспокоилась, раздражалась, чувствовала себя «на грани». В какой-то момент Марфа окончательно потеряла контроль над собой, хотя и до этого она топала ногами, показывая свое недовольство, то на кухне, то в столовой, то в гостиной. Она набросилась на свою младшую сестру Марию и затем, что самое ужасное, предъявила претензии Иисусу.
Что было не так?
Марфа, несомненно, была не в состоянии контролировать себя, и это привело к тому, что она говорила то, чего говорить не следовало, винила в своей нервозности других, командовала окружающими (даже Иисусом!), сравнивала количество дел, которые она сделала, с количеством дел, которые сделала (или не сделала) ее сестра, все время на что-то жаловалась и чрезмерно бурно выражала свои чувства. Я уверена, что ты представляешь себе эту ситуацию.
Но что же было с Марфой не так?
Джордж, Элизабет - Девушка по сердцу Божьему - Выбери верный путь к своим мечтам
Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2024. — 208 с. — (По сердцу Божьему).
ISBN 978-5-6047525-З-1
Джордж, Элизабет - Девушка по сердцу Божьему – Содержание
От автора
ЧАСТЬ I. СТРЕМЛЕНИЕ К БОГУ
- 1. Сердце, преданное Богу
- 2. Сердце, пребывающее в Божьем Слове
- 3. Сердце, посвященное молитве
- 4. Сердце, которое повинуется
ЧАСТЬ II. СЛЕДОВАНИЕ БОЖЬИМ ПРИОРИТЕТАМ
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Твоя ЖИЗНЬ С РОДИТЕЛЯМИ
- 5. Сердце, которое подчиняется
- 6. Сердце, которое любит
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Твое место в родительском доме
- 7. Сердце, которое заботится
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Твои ДРУЗЬЯ
- 8. Сердце, делающее мудрый выбор
- 9. Верное сердце
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Твое образование
- 10. Сердце, которое растет
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Твое служение людям
- 11. Сердце, которое служит
- 12. Сердце, которое переполняют эмоции
- 13. Сердце, которое мечтает
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Ты САМА
- 14. Чистое сердце
ЧАСТЬ III. ЖИЗНЬ В СОГЛАСИИ С БОЖЬИМИ ПРИОРИТЕТАМИ...
- 15. Сердце, которое принадлежит Богу
Практические советы по изучению Библии
Годичный план чтения Библии
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