Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Джордж - Девушка по сердцу Божьему

Джордж, Элизабет - Девушка по сердцу Божьему - Выбери верный путь к своим мечтам
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics
Случалось ли тебе когда-нибудь нервничать или испытывать раздражение? Казалось ли тебе когда-нибудь, что твоя жизнь разваливается на части и ты теряешь контроль над собой? И даже если в эти минуты ты осознавала, что с тобой происходит, ты все-таки продолжала набрасываться на каждого, кто попадался тебе на пути, — твоих родителей, братьев и сестер, друзей, продавца в магазине...
В этом ты не одинока, моя новая подруга! Это случалось и с одной женщиной, упоминаемой в Библии, — такой же, как ты и я, — которая много беспокоилась и много суетилась. В сущности, она была на грани нервного срыва. Ее имя Марфа. Она была другом Иисуса.
Что же произошло?
Почему Марфа оказалась в таком почти критическом положении? Вот ее история в кратком изложении. В дом Марфы пришли Иисус и Его ученики. Этот день должен был стать лучшим днем в ее жизни, но она начала суетиться. Почему? Потому что слишком увлеклась тем, чтобы... услужить Иисусу и как можно больше сделать для Него.
Занятая хозяйственными хлопотами, Марфа не сумела просто... остановиться и насладиться обществом Иисуса и молитвенно внимать Ему.
Как же пренебрежение Марфы духовной жизнью и ее действия отразились на ней самой? Ты догадываешься об этом: она беспокоилась, раздражалась, чувствовала себя «на грани». В какой-то момент Марфа окончательно потеряла контроль над собой, хотя и до этого она топала ногами, показывая свое недовольство, то на кухне, то в столовой, то в гостиной. Она набросилась на свою младшую сестру Марию и затем, что самое ужасное, предъявила претензии Иисусу.
Что было не так?
Марфа, несомненно, была не в состоянии контролировать себя, и это привело к тому, что она говорила то, чего говорить не следовало, винила в своей нервозности других, командовала окружающими (даже Иисусом!), сравнивала количество дел, которые она сделала, с количеством дел, которые сделала (или не сделала) ее сестра, все время на что-то жаловалась и чрезмерно бурно выражала свои чувства. Я уверена, что ты представляешь себе эту ситуацию.
Но что же было с Марфой не так?

Джордж, Элизабет - Девушка по сердцу Божьему - Выбери верный путь к своим мечтам

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2024. — 208 с. — (По сердцу Божьему).
ISBN 978-5-6047525-З-1

Джордж, Элизабет - Девушка по сердцу Божьему – Содержание

От автора
ЧАСТЬ I. СТРЕМЛЕНИЕ К БОГУ
  • 1. Сердце, преданное Богу
  • 2. Сердце, пребывающее в Божьем Слове
  • 3. Сердце, посвященное молитве
  • 4. Сердце, которое повинуется
ЧАСТЬ II. СЛЕДОВАНИЕ БОЖЬИМ ПРИОРИТЕТАМ
  • Твоя ЖИЗНЬ С РОДИТЕЛЯМИ
    • 5. Сердце, которое подчиняется
    • 6. Сердце, которое любит
  • Твое место в родительском доме
    • 7. Сердце, которое заботится
  • Твои ДРУЗЬЯ
    • 8. Сердце, делающее мудрый выбор
    • 9. Верное сердце
  • Твое образование
    • 10. Сердце, которое растет
  • Твое служение людям
    • 11. Сердце, которое служит
    • 12. Сердце, которое переполняют эмоции
    • 13. Сердце, которое мечтает
  • Ты САМА
    • 14. Чистое сердце
ЧАСТЬ III. ЖИЗНЬ В СОГЛАСИИ С БОЖЬИМИ ПРИОРИТЕТАМИ...
  • 15. Сердце, которое принадлежит Богу
Практические советы по изучению Библии
Годичный план чтения Библии
Примечания ,
Views 246
Rating 5.0 / 5
Added 09.06.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (5)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.

Related Books

All Books