В детстве мне очень хотелось быть физически сильным. Я всегда хотел обладать такой силой, чтобы состязаться со старшими ребятами и побеждать их в спортивных соревнованиях. Для этого я каждый день выполнял физические упражнения, нагружая мышцы и развивая в себе физическую выносливость.

Что касается интеллектуального развития, то здесь у меня не было достаточно сильного стимула: моих родителей всегда удовлетворяли мои успехи в школе. (Интересно отметить, что занятия спортом не помешали моей учебе, и школу я окончил весьма успешно.)

Кроме того, с шести лет я начал развиваться духовно. С большим сожалением признаю, что в детстве это происходило не так ровно и последовательно, как мне теперь хотелось бы. В те годы моя духовная жизнь напоминала катание на аттракционе «Американские горки», и если продолжить это сравнение, то можно сказать, что «падение с горы» продолжалось в моей жизни до периода ранней зрелости, что, безусловно, отрицательно сказалось на моей семейной жизни.

В этой главе я еще не раз буду говорить о своем духовном опыте и практической стороне возрастания в Господе, но пока хочу сказать следующее (и я надеюсь, что вы согласитесь со мной): это требует значительно больших усилий, чем развитие физической силы.

Да, духовный рост требует огромных усилий, но и награда, которую получает христианин (особенно состоящий в браке), велика, и именно об этом я буду вести речь. Я надеюсь, что мы вместе проследим, как происходит возрастание в Господе и как плоды духовного роста помогают в жизни, в частности в семейных отношениях.

Прошу вас при чтении книги не забывать о следующем: сколько бы лет вы ни прожили в браке, день, когда вы начнете прилагать больше усилий, возрастая в Господе, станет поистине знаменательным днем вашей семейной жизни. Ваши отношения с супругой улучшатся, брак будет укрепляться, да и вся семейная жизнь станет ярче!

Джордж Джим - Муж по сердцу Божьему

Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2021. — 256 с. — (По сердцу Божьему).

ISBN 978-5-6042390-5-6

Джордж Джим - Муж по сердцу Божьему – Содержание

Как стать мужем по сердцу Божьему

1. Возрастайте в Господе

2. Будьте одной командой

3. Старайтесь понимать свою жену

4. Наслаждайтесь близостью со своей женой

5. Учитесь распоряжаться деньгами

6. Заботьтесь о своем доме

7. Заботьтесь о своих детях

8. Заботьтесь о своих родственниках

9. Будьте усердны в труде

10. Находите время для отдыха и развлечений

11. Служите Господу

12. Благовествуйте ближним

Периодизация брака

Вопросы для размышления и обсуждения

Практические советы по изучению Библии

Годичный план чтения Библии

Примечания