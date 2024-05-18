Джордж Джим - Муж по сердцу Божьему
В детстве мне очень хотелось быть физически сильным. Я всегда хотел обладать такой силой, чтобы состязаться со старшими ребятами и побеждать их в спортивных соревнованиях. Для этого я каждый день выполнял физические упражнения, нагружая мышцы и развивая в себе физическую выносливость.
Что касается интеллектуального развития, то здесь у меня не было достаточно сильного стимула: моих родителей всегда удовлетворяли мои успехи в школе. (Интересно отметить, что занятия спортом не помешали моей учебе, и школу я окончил весьма успешно.)
Кроме того, с шести лет я начал развиваться духовно. С большим сожалением признаю, что в детстве это происходило не так ровно и последовательно, как мне теперь хотелось бы. В те годы моя духовная жизнь напоминала катание на аттракционе «Американские горки», и если продолжить это сравнение, то можно сказать, что «падение с горы» продолжалось в моей жизни до периода ранней зрелости, что, безусловно, отрицательно сказалось на моей семейной жизни.
В этой главе я еще не раз буду говорить о своем духовном опыте и практической стороне возрастания в Господе, но пока хочу сказать следующее (и я надеюсь, что вы согласитесь со мной): это требует значительно больших усилий, чем развитие физической силы.
Да, духовный рост требует огромных усилий, но и награда, которую получает христианин (особенно состоящий в браке), велика, и именно об этом я буду вести речь. Я надеюсь, что мы вместе проследим, как происходит возрастание в Господе и как плоды духовного роста помогают в жизни, в частности в семейных отношениях.
Прошу вас при чтении книги не забывать о следующем: сколько бы лет вы ни прожили в браке, день, когда вы начнете прилагать больше усилий, возрастая в Господе, станет поистине знаменательным днем вашей семейной жизни. Ваши отношения с супругой улучшатся, брак будет укрепляться, да и вся семейная жизнь станет ярче!
Джордж Джим - Муж по сердцу Божьему
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2021. — 256 с. — (По сердцу Божьему).
ISBN 978-5-6042390-5-6
Джордж Джим - Муж по сердцу Божьему – Содержание
Как стать мужем по сердцу Божьему
- 1. Возрастайте в Господе
- 2. Будьте одной командой
- 3. Старайтесь понимать свою жену
- 4. Наслаждайтесь близостью со своей женой
- 5. Учитесь распоряжаться деньгами
- 6. Заботьтесь о своем доме
- 7. Заботьтесь о своих детях
- 8. Заботьтесь о своих родственниках
- 9. Будьте усердны в труде
- 10. Находите время для отдыха и развлечений
- 11. Служите Господу
- 12. Благовествуйте ближним
Периодизация брака
Вопросы для размышления и обсуждения
Практические советы по изучению Библии
Годичный план чтения Библии
Примечания
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