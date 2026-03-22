Джордж Элизабет - Девушка по сердцу Божьему

Книга известной христианской писательницы Элизабет Джордж обращена к девушкам-подросткам, которые хотят научиться строить свою жизнь на библейских принципах. Автор делится практическими советами о том, как развивать личную веру, принимать мудрые решения и формировать характер, угодный Богу.

В книге рассматриваются важные вопросы подросткового возраста: дружба и влияние окружения, отношения с родителями, формирование самооценки, подготовка к будущей семье и выбор жизненного пути. Через библейские примеры и личные наставления автор помогает читательницам понять, что значит быть «девушкой по сердцу Божьему» — стремиться к духовному росту, мудрости, доброте и внутренней чистоте.

Каждая глава содержит размышления, практические рекомендации и вопросы для личного применения, что делает книгу полезным руководством для духовного и личностного развития.

Элизабет Джордж – Девушка по сердцу Божьему - Руководство для подростков в дружбе, вере, семье и в будущем

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2004. – 138 с.

ISBN 1-932247-31-9

Элизабет Джордж – Девушка по сердцу Божьему – Содержание

Часть первая. Поиски Бога

1. Сердце, посвященное Богу

2. Сердце, любящее Слово Божье

3. Сердце, отданное молитве (часть 1)

4. Сердце, отданное молитве (часть 2)

5. Послушное сердце

Часть вторая. Поиски идеалов Божьих

Твоя жизнь дома

6. Покорное сердце (часть 1)

7. Покорное сердце (часть 2)

8. Сердце, которое любит

Твое место в семье

9. Сердце, которое заботится

Твои друзья

10. Сердце, которое выбирает мудро

11. Преданное сердце

Твое образование

12. Сердце, которое растет

Твое служение другим

13. Сердце, которое служит

Ты сама

14. Сердце, отмеченное чистотой

Часть третья. Претворение в жизнь