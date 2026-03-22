Джордж Элизабет - Девушка по сердцу Божьему

Джордж Элизабет - Девушка по сердцу Божьему
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга известной христианской писательницы Элизабет Джордж обращена к девушкам-подросткам, которые хотят научиться строить свою жизнь на библейских принципах. Автор делится практическими советами о том, как развивать личную веру, принимать мудрые решения и формировать характер, угодный Богу.

В книге рассматриваются важные вопросы подросткового возраста: дружба и влияние окружения, отношения с родителями, формирование самооценки, подготовка к будущей семье и выбор жизненного пути. Через библейские примеры и личные наставления автор помогает читательницам понять, что значит быть «девушкой по сердцу Божьему» — стремиться к духовному росту, мудрости, доброте и внутренней чистоте.

Каждая глава содержит размышления, практические рекомендации и вопросы для личного применения, что делает книгу полезным руководством для духовного и личностного развития.

Элизабет Джордж – Девушка по сердцу Божьему - Руководство для подростков в дружбе, вере, семье и в будущем

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2004. – 138 с.

ISBN 1-932247-31-9

Элизабет Джордж – Девушка по сердцу Божьему – Содержание

Часть первая. Поиски Бога

  • 1. Сердце, посвященное Богу

  • 2. Сердце, любящее Слово Божье

  • 3. Сердце, отданное молитве (часть 1)

  • 4. Сердце, отданное молитве (часть 2)

  • 5. Послушное сердце

Часть вторая. Поиски идеалов Божьих

Твоя жизнь дома

  • 6. Покорное сердце (часть 1)

  • 7. Покорное сердце (часть 2)

  • 8. Сердце, которое любит

Твое место в семье

  • 9. Сердце, которое заботится

Твои друзья

  • 10. Сердце, которое выбирает мудро

  • 11. Преданное сердце

Твое образование

  • 12. Сердце, которое растет

Твое служение другим

  • 13. Сердце, которое служит

Ты сама

  • 14. Сердце, отмеченное чистотой

Часть третья. Претворение в жизнь

  • 15. Сердце, которое принадлежит Богу

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

