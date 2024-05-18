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Джордж - Искусство воспитания девочек

Джордж, Элизабет - Искусство воспитания девочек
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family

В последнее рождественское воскресенье мы с Джимом и четырнадцатью нашими родственниками заблаговременно приехали в церковь, чтобы не слушать праздничную службу стоя. Я взяла со столика церковный бюллетень и открыла Библию: мне хотелось освежить в памяти отрывок, о котором собирался говорить пастор. Затем я прочитала комментарии к отрывку и переключилась на чтение бюллетеня. Одна из его статей была озаглавлена «Овца-поводырь».

«Овца-поводырь? Что это значит?» — удивилась я и начала читать статью. В ней говорилось о пастухе, который заприметил послушно следовавшую за ним овцу и повесил ей на шею колокольчик, чтобы она вела за собой стадо... пока сама идет за пастухом1.

Сразу по окончании праздников я планировала приступить к написанию книги «Искусство воспитания девочек» и потому чуть не подпрыгнула на месте, когда прочитала этот фрагмент.

«Вот именно! Вот именно! — мысленно вскричала я. — Мать должна стать для своей дочери овцой-поводырем!»

Поистине это так. Когда мы, матери, неотступно следуем за Христом, всем сердцем, как было Им завещано, любим Его и выполняем Его запечатленные в Божьем Слове заветы, мы превращаемся в подающих пример дочерям овец-поводырей. Наши девочки наблюдают за нами и копируют наше поведение. В глазах дочерей мы представляем собой ходячий, живой, реальный, видимый образец женщины по сердцу Божьему.

Джордж, Элизабет - Искусство воспитания девочек

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2019. — 240 с. — (Христианское воспитание)

ISBN 978-0-7369-1772-8 (англ.)

Джордж, Элизабет - Искусство воспитания девочек – Содержание

От матери к матери

  • Глава 1. Овца-поводырь

    • Часть I. Как заслужить колокольчик

    • Часть II. Звон колокольчика

  • Глава 2. Богомолка

    • Часть I. Не забывайте молиться

    • Часть II. Подготовка к битве

  • Глава 3. Сеятельница

    • Часть I. Сердце сеятельницы

    • Часть II. Работа сеятельницы

  • Глава 4. Помощница

  • Глава 5. Прихожанка

  • Глава 6. Личный секретарь

  • Глава 7. Наставница

    • Часть I. Ролевая модель

    • Часть II. Ментор

  • Глава 8. Хранительница домашнего очага

  • Глава 9. Болельщица

  • Глава 10. Пастырь

  • Глава 11. Марафонец

Примечания

Views 304
Rating 5.0 / 5
Added 18.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (5)

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