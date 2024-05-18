В последнее рождественское воскресенье мы с Джимом и четырнадцатью нашими родственниками заблаговременно приехали в церковь, чтобы не слушать праздничную службу стоя. Я взяла со столика церковный бюллетень и открыла Библию: мне хотелось освежить в памяти отрывок, о котором собирался говорить пастор. Затем я прочитала комментарии к отрывку и переключилась на чтение бюллетеня. Одна из его статей была озаглавлена «Овца-поводырь».

«Овца-поводырь? Что это значит?» — удивилась я и начала читать статью. В ней говорилось о пастухе, который заприметил послушно следовавшую за ним овцу и повесил ей на шею колокольчик, чтобы она вела за собой стадо... пока сама идет за пастухом1.

Сразу по окончании праздников я планировала приступить к написанию книги «Искусство воспитания девочек» и потому чуть не подпрыгнула на месте, когда прочитала этот фрагмент.

«Вот именно! Вот именно! — мысленно вскричала я. — Мать должна стать для своей дочери овцой-поводырем!»

Поистине это так. Когда мы, матери, неотступно следуем за Христом, всем сердцем, как было Им завещано, любим Его и выполняем Его запечатленные в Божьем Слове заветы, мы превращаемся в подающих пример дочерям овец-поводырей. Наши девочки наблюдают за нами и копируют наше поведение. В глазах дочерей мы представляем собой ходячий, живой, реальный, видимый образец женщины по сердцу Божьему.

Джордж, Элизабет - Искусство воспитания девочек

Пер. с англ. — 2-е изд., испр. — СПб.: Виссон, 2019. — 240 с. — (Христианское воспитание)

ISBN 978-0-7369-1772-8 (англ.)

Джордж, Элизабет - Искусство воспитания девочек – Содержание

От матери к матери

Глава 1. Овца-поводырь Часть I. Как заслужить колокольчик Часть II. Звон колокольчика

Глава 2. Богомолка Часть I. Не забывайте молиться Часть II. Подготовка к битве

Глава 3. Сеятельница Часть I. Сердце сеятельницы Часть II. Работа сеятельницы

Глава 4. Помощница

Глава 5. Прихожанка

Глава 6. Личный секретарь

Глава 7. Наставница Часть I. Ролевая модель Часть II. Ментор

Глава 8. Хранительница домашнего очага

Глава 9. Болельщица

Глава 10. Пастырь

Глава 11. Марафонец

Примечания