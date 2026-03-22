Джордж Элизабет - По следам библейских женщин

Где вас застанет грядущий день? Какие испытания он принесет? Как утешительно знать, что до нас были другие женщины — женщины Библии, которые уже прошли свой путь! Как радостно знать, что они оставили нам все необходимое, чтобы мы могли справиться с жизненными трудностями: четкие указания, практические наставления, мудрые принципы и окрыляющую надежду!

Сегодня (и в любой другой день) я приглашаю вас отправиться в путешествие вместе с этими женщинами, которые нам так дороги. Это путешествие не заменит собой вашу повседневную молитву и иные благочестивые занятия, но станет для вас чем-то особенным: вы узнаете о жизни женщин, которые задолго до наших дней жили в вере, любили Бога, ходили по путям Его и уповали на Него. А чтобы вы не думали, что эти возлюбленные нами святые жили слишком давно, и что нам все это не подходит, вспомните Божье слово, обращенное к нам: «Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 1:1).

Итак, отправимся в путь - от Книги Бытия до Откровения — и будем смотреть на Господа, Которого любим. Будем идти вслед за Ним и говорить с Ним на протяжении всего нашего жизненного пути. Будем возрастать в познании, читая об этих отважных женщинах, об их жизни и испытаниях; будем возрастать в добродетели, следуя их примеру, как подобает любящим дочерям Божьим.

И дай Бог, чтобы мы, возлюбившие Его, возрастали в своей любви к Нему!

С любовью к Господу, Элизабет Джордж

Элизабет Джордж - По следам библейских женщин - 365 дней с женщинами Библии

