Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа - Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа - Сарра и Божьи обетования

Джордж Элизабет - Жизнь под водительством Господа
Книга Элизабет Джордж «Жизнь под водительством Господа. Сарра и Божьи обетования» посвящена изучению жизни Сарры — одной из ключевых женщин Библии. Через историю её веры, ожидания и сомнений автор раскрывает, как Бог действует в жизни человека и исполняет Свои обетования в Своё время.
Размышляя над библейским повествованием о Сарре, Элизабет Джордж показывает, как доверие Богу формируется через испытания, ожидание и внутреннюю работу сердца. Книга помогает увидеть, как Божьи обещания становятся источником надежды и силы даже тогда, когда обстоятельства кажутся невозможными.
Автор предлагает читательницам задуматься о собственном пути веры, научиться терпению, доверию и послушанию Божьему руководству в повседневной жизни.
Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа - Сарра и Божьи обетования
Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2004. – 146 с.
ISBN 1-932247-32-7
Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа – Содержание
Предисловие
Прежде чем вы начнете 9 Начало пути
1. Встреча с Саррой - Бытие 11:27-32
2. Источник веры - Бытие 11:27-32
3. Выход из зоны комфорта - Бытие 11:27-32
4.Связь с небесами - Бытие 12:1-9
5. Незапланированное путешествие в Египет - Бытие 12:10-20
6. Снова в пути - Бытие 13:1-12
7. Откуда берется храбрость - Бытие 14:1-24
8. Ценность веры - Бытие 15:1-11
9. Упование на обетование - Бытие 15:12-21
10. Ожидание - Бытие 16:1-6
11. «Сюрприз» в сюжете - Бытие 16:7-16
12. Вечный завет - Бытие 17:1-14
13. Верь и повинуйся - Бытие 17:15-27
14. Обещание чуда - Бытие 18:1-22
15. Заступническая молитва - Бытие 18:23-33
16. Спасение Лота - Бытие 19:1-14
17. Что посеешь, то пожнешь - Бытие 19:15-38
18. Зигзаги веры - Бытие 20:1-8
19. Небесный Ткач - Бытие 10:9-18
20. Ожидание. Удивление.Странствия - Бытие 21:1-13
21. Изгнание Агари - Бытие 21:14-34
22. Жертвенное сердце - Бытие 22:1-14
23. Пора радости - Бытие 22:15-24
24. Прощание - Бытие 23:1-20
25. Уроки от Сарры
Карта путешествия Сарры и Авраама
