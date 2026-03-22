Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа - Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа - Сарра и Божьи обетования

Книга Элизабет Джордж «Жизнь под водительством Господа. Сарра и Божьи обетования» посвящена изучению жизни Сарры — одной из ключевых женщин Библии. Через историю её веры, ожидания и сомнений автор раскрывает, как Бог действует в жизни человека и исполняет Свои обетования в Своё время.

Размышляя над библейским повествованием о Сарре, Элизабет Джордж показывает, как доверие Богу формируется через испытания, ожидание и внутреннюю работу сердца. Книга помогает увидеть, как Божьи обещания становятся источником надежды и силы даже тогда, когда обстоятельства кажутся невозможными.

Автор предлагает читательницам задуматься о собственном пути веры, научиться терпению, доверию и послушанию Божьему руководству в повседневной жизни.

Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа - Сарра и Божьи обетования

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2004. – 146 с.

ISBN 1-932247-32-7

Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа – Содержание

Предисловие

Прежде чем вы начнете 9 Начало пути

1. Встреча с Саррой - Бытие 11:27-32

2. Источник веры - Бытие 11:27-32

3. Выход из зоны комфорта - Бытие 11:27-32

4.Связь с небесами - Бытие 12:1-9

5. Незапланированное путешествие в Египет - Бытие 12:10-20

6. Снова в пути - Бытие 13:1-12

7. Откуда берется храбрость - Бытие 14:1-24

8. Ценность веры - Бытие 15:1-11

9. Упование на обетование - Бытие 15:12-21

10. Ожидание - Бытие 16:1-6

11. «Сюрприз» в сюжете - Бытие 16:7-16

12. Вечный завет - Бытие 17:1-14

13. Верь и повинуйся - Бытие 17:15-27

14. Обещание чуда - Бытие 18:1-22

15. Заступническая молитва - Бытие 18:23-33

16. Спасение Лота - Бытие 19:1-14

17. Что посеешь, то пожнешь - Бытие 19:15-38

18. Зигзаги веры - Бытие 20:1-8

19. Небесный Ткач - Бытие 10:9-18

20. Ожидание. Удивление.Странствия - Бытие 21:1-13

21. Изгнание Агари - Бытие 21:14-34

22. Жертвенное сердце - Бытие 22:1-14

23. Пора радости - Бытие 22:15-24

24. Прощание - Бытие 23:1-20

25. Уроки от Сарры

Карта путешествия Сарры и Авраама