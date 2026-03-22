Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа - Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа - Сарра и Божьи обетования

Джордж Элизабет - Жизнь под водительством Господа

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга Элизабет Джордж «Жизнь под водительством Господа. Сарра и Божьи обетования» посвящена изучению жизни Сарры — одной из ключевых женщин Библии. Через историю её веры, ожидания и сомнений автор раскрывает, как Бог действует в жизни человека и исполняет Свои обетования в Своё время.

Размышляя над библейским повествованием о Сарре, Элизабет Джордж показывает, как доверие Богу формируется через испытания, ожидание и внутреннюю работу сердца. Книга помогает увидеть, как Божьи обещания становятся источником надежды и силы даже тогда, когда обстоятельства кажутся невозможными.

Автор предлагает читательницам задуматься о собственном пути веры, научиться терпению, доверию и послушанию Божьему руководству в повседневной жизни.

Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа - Сарра и Божьи обетования

Vancouver, WA: Hope of Salvation Mission, 2004. – 146 с.

ISBN 1-932247-32-7

Элизабет Джордж – Жизнь под водительством Господа – Содержание

Предисловие

Прежде чем вы начнете 9 Начало пути

  • 1. Встреча с Саррой - Бытие 11:27-32

  • 2. Источник веры - Бытие 11:27-32

  • 3. Выход из зоны комфорта - Бытие 11:27-32

  • 4.Связь с небесами - Бытие 12:1-9

  • 5. Незапланированное путешествие в Египет - Бытие 12:10-20

  • 6. Снова в пути - Бытие 13:1-12

  • 7. Откуда берется храбрость - Бытие 14:1-24

  • 8. Ценность веры - Бытие 15:1-11

  • 9. Упование на обетование - Бытие 15:12-21

  • 10. Ожидание - Бытие 16:1-6

  • 11. «Сюрприз» в сюжете - Бытие 16:7-16

  • 12. Вечный завет - Бытие 17:1-14

  • 13. Верь и повинуйся - Бытие 17:15-27

  • 14. Обещание чуда - Бытие 18:1-22

  • 15. Заступническая молитва - Бытие 18:23-33

  • 16. Спасение Лота - Бытие 19:1-14

  • 17. Что посеешь, то пожнешь - Бытие 19:15-38

  • 18. Зигзаги веры - Бытие 20:1-8

  • 19. Небесный Ткач - Бытие 10:9-18

  • 20. Ожидание. Удивление.Странствия - Бытие 21:1-13

  • 21. Изгнание Агари - Бытие 21:14-34

  • 22. Жертвенное сердце - Бытие 22:1-14

  • 23. Пора радости - Бытие 22:15-24

  • 24. Прощание - Бытие 23:1-20

  • 25. Уроки от Сарры

Карта путешествия Сарры и Авраама

Added 22.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 weeks ago
Благодарю.

