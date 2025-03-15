При вашем ритме жизни, вы (как и я!) наверняка пускаетесь в бег каждое утро, едва заслышав будильник. Многих ждет транспорт и долгая дорога на работу. Вздрагивая от сигнала будильника (или от плача ребенка), мы думаем в сердцах: «О нет! Не хочу начинать этот день! Мне столько всего нужно сделать!» Но будильник заливается, без устали напоминая, что ваша жизнь полна обязанностей и ответственности.

Заглядывая глубже в свое сердце, мы обнаруживаем там отчаянные мысли: «Мне никогда не переделать всех моих дел... особенно если тратить время на чтение Библии и молитву!»

Но в жизни занятой Божьей женщины истинно обратное. Сам Господь сказал: «Без Меня не можете делать ничего» (Иоанна, 15:5).

Поскольку вы читаете эту книгу, предполагаю, вы не хотели бы «не делать ничего». Думаю, вам хочется делать что-то, а лучше даже всё! Но где же взять на это силы, посвящение и терпение? Читайте дальше.

Крылья, как у орла

Библия учит, что с Ним мы «поднимаем крылья, как орлы» (Исаии, 40:31). Только представьте, каково это - каждый день парить над вашими многочисленными делами, подобно орлу!

Каждое утро мы с моим чудесным мужем Джимом выглядываем из окна своего дома, что в штате Вашингтон, в ожидании нашего знакомого - белоголового орлана. Сегодня он пролетел точно по графику, в 5:47 утра - прямо мимо окна кабинета, где мы ежедневно работаем над книжками. Это настолько великолепное зрелище, что мы считаем за честь всякий раз, когда удается его увидеть. Возможность наблюдать за орлом помогла мне лучше понять образ из Книги Исаии и то, почему именно он олицетворяет силу и выносливость.

Джордж Э. - Организация жизни для занятых женщин

Пер. с англ. - Киев: Золотой город, ФОП Смоленский С. А., 2021 -256 с.

ISBN 978-966-2640-63-2

Джордж Э. - Организация жизни для занятых женщин – Содержание

Будем жить необычайно!

Часть I. О самом главном Как организовать свою духовную жизнь

1. Вы и Божье Слово

2. Как развивать любовь к Божьему Слову

3. Как развивать любовь к молитве

Часть II. Забота о Божьем храме. Как организовать свою физическую жизнь

4. Вы и ваше тело

5. Забота о теле (раздел 1)

6. Забота о теле (раздел 2)

Часть III. Небеса на земле. Как организовать свой дом

Мое свидетельство

7. Вы и ваш брак

8. Вы и ваши дети

9. Вы и ваш дом

Часть IV. О делах финансовых. Как организовать свою финансовую жизнь

10. Вы и ваши деньги

11. Управление деньгами

Часть V. О дружбе. Как организовать свою социальную жизнь

12. Вы и ваши друзья

13. Как организовать отношения с друзьями

Часть VI. Познайте свой разум. Как организовать свою умственную жизнь

14. Вы и ваш разум

15. Управление мыслями

Часть VII. Служение Богу. Как организовать свое служение

16. Вы и ваше служение

17. Управление служением

Часть VIII. Управление временем., и жизнью

18. Управление временем... и жизнью

Вопросы для размышления

Календарь времени с Богом

Примечания