Известный во всем мире христианский телепроповедник Джордж Вандеман и на протяжении более 30 лет неизменный ведущий программы “It is written" («Так написано»), знаком и российским телезрителям по программе “Так говорит Библия". Это программа более двух лет транслировалась по центральному телевидению, и в настоящий момент эту передачу могут смотреть жители многих городов России. Тысячи писем-откликов, свидетельствующие о всевозрастающем интересе, убедили издателей в необходимости выпустить серию книг, которая собрала в себе лучшие сценарии телепередач “It is written".

И теперь мы искренне рады возможности предложить вашему вниманию, уважаемые читатели, первую из четырех книг данной серии.

В ее основу легли сценарии телепрограмм, пользующихся огромным успехом у зрителей многих стран. Этот успех, конечно же, не случаен. Джордж Вандеман затрагивает самые волнующие, самые насущные темы: семья и здоровье. Семья, основанная на взаимной любви и уважении, благополучные и счастливые дети, здоровье тела и души - разве не этого желают, не к этому ли стремятся все люди?

Джордж Вандеман - Ваша семья и ваше здоровье

1996.—224 с.

ISBN 5-89124-001-7

ISBN 0-8163-0643-5

Джордж Вандеман - Ваша семья и ваше здоровье - Содержание

От автора

От издателей

Несколько слов от Пола Харви

Часть1. Ваша семья

Счастье в ограниченном пространстве

«Рецепт» для двоих

Брак— дело нелегкое

Как избежать романов

Беда кроется в людях

Ваша незаменимая роль

Когда раны не заживают

Подкуп стражника

Когда идет дождь

Часть2.Ваше здоровье

Папа, ты собираешься умереть?

Как сжигать свою свечу

Физические упражнения— развлечение или инструмент?

Меню и сознание

Вегетарианство

Новая медицина

Бросать— невыносимо трудно

Цена исцеления

Когда свеча горит слабо

Устали. Вот-вот не выдержим!

Чего не скажут вам чудо-целители

Ветры ведьм

Вина может быть смертельной

Обратная сторона горя

Чудо Хундзы