Вандеман - Ваша семья и ваше здоровье
Известный во всем мире христианский телепроповедник Джордж Вандеман и на протяжении более 30 лет неизменный ведущий программы “It is written" («Так написано»), знаком и российским телезрителям по программе “Так говорит Библия". Это программа более двух лет транслировалась по центральному телевидению, и в настоящий момент эту передачу могут смотреть жители многих городов России. Тысячи писем-откликов, свидетельствующие о всевозрастающем интересе, убедили издателей в необходимости выпустить серию книг, которая собрала в себе лучшие сценарии телепередач “It is written".
И теперь мы искренне рады возможности предложить вашему вниманию, уважаемые читатели, первую из четырех книг данной серии.
В ее основу легли сценарии телепрограмм, пользующихся огромным успехом у зрителей многих стран. Этот успех, конечно же, не случаен. Джордж Вандеман затрагивает самые волнующие, самые насущные темы: семья и здоровье. Семья, основанная на взаимной любви и уважении, благополучные и счастливые дети, здоровье тела и души - разве не этого желают, не к этому ли стремятся все люди?
Джордж Вандеман - Ваша семья и ваше здоровье
1996.—224 с.
ISBN 5-89124-001-7
ISBN 0-8163-0643-5
Джордж Вандеман - Ваша семья и ваше здоровье - Содержание
От автора
От издателей
Несколько слов от Пола Харви
Часть1. Ваша семья
Счастье в ограниченном пространстве
«Рецепт» для двоих
Брак— дело нелегкое
Как избежать романов
Беда кроется в людях
Ваша незаменимая роль
Когда раны не заживают
Подкуп стражника
Когда идет дождь
Часть2.Ваше здоровье
Папа, ты собираешься умереть?
Как сжигать свою свечу
Физические упражнения— развлечение или инструмент?
Меню и сознание
Вегетарианство
Новая медицина
Бросать— невыносимо трудно
Цена исцеления
Когда свеча горит слабо
Устали. Вот-вот не выдержим!
Чего не скажут вам чудо-целители
Ветры ведьм
Вина может быть смертельной
Обратная сторона горя
Чудо Хундзы
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