Джордж - Жить, невзирая на обстоятельства

Джордж - Жить, невзирая на обстоятельства
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling

Книга Боба Джорджа «Жить, невзирая на обстоятельства» представляет собой практическое руководство по обретению эмоциональной устойчивости через глубокое понимание библейской истины о безусловной любви и принятии Бога. Автор ставит задачу помочь читателю выйти из замкнутого круга негативных эмоций — разочарования, депрессии и страха, которые часто парализуют жизнь даже искренне верующих людей. Основная идея произведения заключается в том, что победа над обстоятельствами достигается не через изменение внешней среды или героические усилия воли, а через внутреннюю трансформацию мышления и осознание того, что наша ценность и безопасность сокрыты во Христе, а не в успехах, мнении окружающих или материальном благополучии.

Содержательная часть книги детально исследует корни эмоциональных расстройств, выявляя их связь с ложными убеждениями и нереалистичными ожиданиями от жизни. Боб Джордж анализирует психологические механизмы возникновения страха и депрессии, показывая, как сосредоточенность на себе и попытки контролировать неконтролируемое Ведут к внутреннему краху. Автор уделяет значительное внимание теме прощения — как по отношению к другим, так и по отношению к самому себе — как необходимому условию эмоционального исцеления. В книге предлагается конкретный путь перехода от «выживания» к «победной жизни», основанный на доверии Божьему суверенитету и ежедневном уповании на Его благодать, которая достаточна для любого испытания.

Текст написан в очень сострадательном, ясном и ободряющем стиле, характерном для опытного консультанта, который сам прошел через многие трудности. Боб Джордж мастерски сочетает библейские принципы с практическими советами, помогая читателю перестроить свой внутренний диалог и заменить тревогу на Божий покой. Работа служит неоценимым ресурсом для тех, кто чувствует себя раздавленным жизненным прессом и ищет не просто временного облегчения, а глубокого и стабильного основания для радости. Это чтение помогает осознать, что истинная победа — это не отсутствие проблем, а присутствие Христа в самом центре этих проблем, дарующее силу жить и любить вопреки всему.

Боб Джордж – Жить, невзирая на обстоятельства – Действительная победа над разочарованием, депрессией и страхом

Казань: «Ключ», 1997. – 176 с.

ISBN 1-56507-415-7

Боб Джордж – Жить, невзирая на обстоятельства – Содержание

Введение

  • 1. Не так, как должно быть?

  • 2. Чувства следуют за мыслью

  • 3. А можете ли вы жить невзирая на обстоятельства?

  • 4. Работа с нереалистическими ожиданиями

  • 5. Исправление неверно установленной зависимости

  • 6. Борьба за контроль

  • 7. Куда же нам отправиться за решением?

  • 8. Обновление вашего сознания

  • 9. Найти свое действительное «я»

  • 10. Под контролем любви Божией

  • 11. С благодарением

Приглашение

Related Books

All Books