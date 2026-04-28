Эта книга представляет собой первый перевод на русский язык главного труда Гвидо де Джорджио, которого современники называли «лучшим учеником Рене Генона». Написанная в конце 1930-х годов и долгое время считавшаяся утраченной, «Римская Традиция» предлагает уникальный взгляд на Рим не как на историческую империю, а как на метафизический центр, где примиряются традиции языческого Запада и христианского Востока.

Данный труд является фундаментальным исследованием в русле интегрального традиционализма. Автор рассматривает устройство традиционного общества через призму каст (священники, воины, работники) и анализирует сакральные символы власти — от двуликого Януса до ликторского пучка. Де Джорджио обличает «предрассудки» современного мира (научный, прогрессивный, философский), призывая к возрождению символического мышления и внутреннему преображению человека.

Автор выступает за восстановление гармонии между действием и созерцанием, утверждая, что подлинный дух Рима вечен и универсален. Главная теза книги: возврат к истокам возможен только через осознание «божественного цикла» бытия и преодоление деградации современных институтов, что делает этот текст не просто историческим очерком, а духовным манифестом.

Гвидо де Джорджио — Римская Традиция

1-е изд. — СПб.: Imperium Scriptorum, 2025. — 408 с.

Перевод и инициатива публикации: Д. С. Извеков

Гвидо де Джорджио — Римская Традиция — Содержание