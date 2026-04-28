Джорджио - Римская Традиция

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science

Эта книга представляет собой первый перевод на русский язык главного труда Гвидо де Джорджио, которого современники называли «лучшим учеником Рене Генона». Написанная в конце 1930-х годов и долгое время считавшаяся утраченной, «Римская Традиция» предлагает уникальный взгляд на Рим не как на историческую империю, а как на метафизический центр, где примиряются традиции языческого Запада и христианского Востока.

Данный труд является фундаментальным исследованием в русле интегрального традиционализма. Автор рассматривает устройство традиционного общества через призму каст (священники, воины, работники) и анализирует сакральные символы власти — от двуликого Януса до ликторского пучка. Де Джорджио обличает «предрассудки» современного мира (научный, прогрессивный, философский), призывая к возрождению символического мышления и внутреннему преображению человека.

Автор выступает за восстановление гармонии между действием и созерцанием, утверждая, что подлинный дух Рима вечен и универсален. Главная теза книги: возврат к истокам возможен только через осознание «божественного цикла» бытия и преодоление деградации современных институтов, что делает этот текст не просто историческим очерком, а духовным манифестом.

Гвидо де Джорджио — Римская Традиция

1-е изд. — СПб.: Imperium Scriptorum, 2025. — 408 с.
Перевод и инициатива публикации: Д. С. Извеков

Гвидо де Джорджио — Римская Традиция — Содержание

  • Вступительные материалы: Очерк Виктории Ванюшкиной о жизни Гвидо де Джорджио («Стихийный традиционалист»), история находок рукописи и предисловия к итальянским изданиям.

  • Часть I. Божественный цикл: Философское обоснование Традиции через категории молчания, ритмов и форм. Исследование примордиального (изначального) знания.

  • Часть II. Устройство традиционного общества: Метафизика социальной иерархии — роли священников, воинов, работников и фигура Вождя.

  • Часть III. Священный дух Рима: Глубокий символизм римской государственности. Анализ тайного имени Рима, символа Януса, ликторских фасций, креста и огня Весты.

  • Часть IV. Фасциация Европы и мира: Критика современной цивилизации. Разбор «предрассудков» (морального, эстетического, научного) и деградации институтов. Заключительная глава посвящена Данте как вершине римской традиции.

  • Заключение: Итоговые размышления о путях преображения духа.

Added 28.04.2026
Rate this publication:
