Эта книга представляет собой первый перевод на русский язык главного труда Гвидо де Джорджио, которого современники называли «лучшим учеником Рене Генона». Написанная в конце 1930-х годов и долгое время считавшаяся утраченной, «Римская Традиция» предлагает уникальный взгляд на Рим не как на историческую империю, а как на метафизический центр, где примиряются традиции языческого Запада и христианского Востока.
Данный труд является фундаментальным исследованием в русле интегрального традиционализма. Автор рассматривает устройство традиционного общества через призму каст (священники, воины, работники) и анализирует сакральные символы власти — от двуликого Януса до ликторского пучка. Де Джорджио обличает «предрассудки» современного мира (научный, прогрессивный, философский), призывая к возрождению символического мышления и внутреннему преображению человека.
Автор выступает за восстановление гармонии между действием и созерцанием, утверждая, что подлинный дух Рима вечен и универсален. Главная теза книги: возврат к истокам возможен только через осознание «божественного цикла» бытия и преодоление деградации современных институтов, что делает этот текст не просто историческим очерком, а духовным манифестом.
Гвидо де Джорджио — Римская Традиция
1-е изд. — СПб.: Imperium Scriptorum, 2025. — 408 с.
Перевод и инициатива публикации: Д. С. Извеков
Гвидо де Джорджио — Римская Традиция — Содержание
Вступительные материалы: Очерк Виктории Ванюшкиной о жизни Гвидо де Джорджио («Стихийный традиционалист»), история находок рукописи и предисловия к итальянским изданиям.
Часть I. Божественный цикл: Философское обоснование Традиции через категории молчания, ритмов и форм. Исследование примордиального (изначального) знания.
Часть II. Устройство традиционного общества: Метафизика социальной иерархии — роли священников, воинов, работников и фигура Вождя.
Часть III. Священный дух Рима: Глубокий символизм римской государственности. Анализ тайного имени Рима, символа Януса, ликторских фасций, креста и огня Весты.
Часть IV. Фасциация Европы и мира: Критика современной цивилизации. Разбор «предрассудков» (морального, эстетического, научного) и деградации институтов. Заключительная глава посвящена Данте как вершине римской традиции.
Заключение: Итоговые размышления о путях преображения духа.
