Джотто ди Бонде - Фрески

Джотто ди Бондоне - Фрески
В XIV веке в Италии, как и в большинстве стран Европы, заканчивалась эпоха Средневековья и намечался переход к новому времени с его гуманистическими воззрениями. Возможно, самыми зримыми составляющими этого общественного перехода стали культура и искусство, которые в последующие столетия достигнут трудно представимого развития. Особую роль в свершении подобного чуда в политически раздробленной Италии сыграли выдающиеся представители страны того времени, современники - Данте (1265-1321) и Джотто (1265/1266-1337). Столь велики их заслуги-Данте в создании новой итальянской литературы и Джотто в реформировании изобразительного искусства, на десятилетия определившего его развитие в Италии и в других европейских странах.
Данте, великий поэт и, по общему признанию, близкий друг Джотто, видел в нем не просто умелого мастерового, работающего по заказам высших религиозных и политических властей, а равную себе личность с оригинальными взглядами на жизнь, природу, человека. Знаменитый поэт Петрарка (1304-1375) отмечал воздействие фресок Джотто прежде всего на ум, а большой художник и мастер слова Гиберти (1378-1455) писал, что Джотто «утвердил искусство естественное и вместе с тем привлекательное и гармоничное».
Джотто ди Бондоне (впоследствии просто Джотто) родился в местечке Колле ди Веспиньяно недалеко от Флоренции. О детских годах и учебе необыкновенно одаренного юноши ничего не известно. После Дж. Вазари принято считать учителем Джотто художника Чимабуэ, одного из наиболее известных представителей византийского искусства в Италии того времени. Возможно, что в конце 1280-х годов Джотто работал под руководством Чимабуэ над созданием фресок для францисканского ордена в Верхней церкви в Ассизи. Если так, то стало очевидным, что ученик уже тогда начал превосходить в мастерстве учителя. Первое же документальное упоминание о самостоятельной работе Джотто относится к 1298 году, когда в Риме он выполнил мозаичные работы для ныне не существующего здания собора Святого Петра. После 1296 года Джотто, видимо, работал над циклом из 28 сцен, посвященных Истории святого Франциска, занявших нижний ряд росписей Верхней церкви в Ассизи.
Джотто ди Бонде - Фрески
"Печатная слобода", издание, 2017, - 264с.
ISBN 978-5-7793-4495-1
Джотто ди Бонде - Фрески - Указатель произведений
Капелла Скропспьи. Палуя.
- Архангел Гавриил получает поручение отправиться к Деве Марии
- Бегство о Египет
- Благовещение святой Анне
- Благовещение
- Брак и Кане Галилейской
- Введение в храм
- Вознесение Христово
- Воскресение («Не прикасайся ко Мне»)
- Воскрешение Лазаря
- Встреча Иоакима и Анны у Золотых Ворот
- Встреча Марии и Елизаветы
- Вход в Иерусалим
- Жертвоприношение Иоакима
- Избиение младенцев
- Изгнание бездетного Иоакима из храма z
- Изгнание торгующих из храма
- Иоаким присоединяется к пастухам
- Крещение Христа
- Моление о чуде посохов
- Несение Креста
- Обручение Марии и Иосифа
- Омовение ног
- Осмеяние Христа
- Погребение Христа
- Поклонение волхвов
- Поцелуй Иуды и арест Иисуса
- Предательство Иуды
- Распятие Христово
- Рождество Богородицы
- Рождество Христово
- Свадебная процессия
- Сон Иоакилш
- Сошествие Святого Ауха
- Сретение
- Страшный суд
- Тайная вечеря
- Христос перед Анной и Каиафой
- Христос среди учителей
- Церемония посохов
Сан Франческо, Ассизи
- Аллегория Бедности
- Аллегория Послушания
- Аллегория Целомудрия
- Апофеоз святого Франциска
- Бегство в Египет
- Видение небесных престолов
- Видение пламенной колесницы
- Возвращение Христа в Иерусалим
- Воскресение Лазаря -
- Воскрешение .мальчика в Сессе
- Встреча Марии и Елизаветы
- Избиение младенцев
- Изгнание демонов из Ареццо
- Инцидент с плащам
- Испытание огнем
- Канонизация святого Франциска. Фрагмент -
- Мария Магдалина беседует с ангелами -
- Мария Магдалина получает одеяние отшельника Зосимы -
- Мария Магдалина, Лазарь, святая Марфа и Спаситель
- Мечта о дворце
- «Не прикасайся ко Мне»
- Нижняя базилика, трансепт
- Оплакивание святого Францискалюнахииями-клариссами
- Освобождение из темницы Петра Ассизского,
- обвинявшегося о ереси
- Подтверждение стигматов
- Поклонение волхвов
- Празднование Рождества в Греччо
- Прибытие Марии Магдалины в Марсель -
- Причастие Марии Магдалины -
- Распятие из Сан Ламиано говорит со святым Францискам
- Распятие
- Рождество
- Святой Амвросий -
- Святой Франциск отказывается от своего имущества
- Святой Франциск проповедует перед Гонорием III
- Святой Франциск проповедует птицам
- Святой Франциск является Григорию IX
- Святые Павел и Давид. Детали входной арки
- Смерть дворянина из Чел ано. Фрагмент -
- Смерть и вознесение святого Франциска
- Смерть мальчика в Сессе
- Сон Иннокентия III
- Сретение
- Стигматизация святого Франциска
- Узкий о даме фарисея -
- Утверзкдение францисканского устава
- Христос среди учителей
- Человек на улице отдает дань уважения
- святому Франциску
- Чудесное открытие источника
- Экстаз святого Франциска
- Явление святого Франциска во время проповеди в Арле
- Явление Фра Августину и епископу Ассизскому
Санта Кроче, Флоренция
- Аньоло Галли. Портрет Ажотто
Часовни Барли и Перуцци
Часовня Перуцци. Видение Иоанна на острове Патмос. Фрагмент
- Вознесение Святого Иоанна Богослова -
- Воскресение Арузиана. Фрагменты -
- Деталь убранства окна бойнииы
- Деталь убранства
- Наречение имени Иоанну
- Праздник Ирода -
- Северная стена
- Южная стена
Часовня Барди
- Испытание огнем перед султанам. Фрагмент
- Отречение от отца. Фрагменты ,
- Подтверзкдение стигматов. Фрагмент
- Свод
- Святая Клара
- Святой Луи Тулузский
- Святой Франциск является Фра Агостино и епископу
- Северная стена
- Смерть и Вознесение святого Франциска -
- Учреждение устава. Фрагмент
- Южная стена
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