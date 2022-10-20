Джотто ди Бонде - Фрески

В XIV веке в Италии, как и в большинстве стран Европы, заканчивалась эпоха Средневековья и намечался переход к новому времени с его гуманистическими воззрениями. Возможно, самыми зримыми составляющими этого общественного перехода стали культура и искусство, которые в последующие столетия достигнут трудно представимого развития. Особую роль в свершении подобного чуда в политически раздробленной Италии сыграли выдающиеся представители страны того времени, современники - Данте (1265-1321) и Джотто (1265/1266-1337). Столь велики их заслуги-Данте в создании новой итальянской литературы и Джотто в реформировании изобразительного искусства, на десятилетия определившего его развитие в Италии и в других европейских странах.

Данте, великий поэт и, по общему признанию, близкий друг Джотто, видел в нем не просто умелого мастерового, работающего по заказам высших религиозных и политических властей, а равную себе личность с оригинальными взглядами на жизнь, природу, человека. Знаменитый поэт Петрарка (1304-1375) отмечал воздействие фресок Джотто прежде всего на ум, а большой художник и мастер слова Гиберти (1378-1455) писал, что Джотто «утвердил искусство естественное и вместе с тем привлекательное и гармоничное».

Джотто ди Бондоне (впоследствии просто Джотто) родился в местечке Колле ди Веспиньяно недалеко от Флоренции. О детских годах и учебе необыкновенно одаренного юноши ничего не известно. После Дж. Вазари принято считать учителем Джотто художника Чимабуэ, одного из наиболее известных представителей византийского искусства в Италии того времени. Возможно, что в конце 1280-х годов Джотто работал под руководством Чимабуэ над созданием фресок для францисканского ордена в Верхней церкви в Ассизи. Если так, то стало очевидным, что ученик уже тогда начал превосходить в мастерстве учителя. Первое же документальное упоминание о самостоятельной работе Джотто относится к 1298 году, когда в Риме он выполнил мозаичные работы для ныне не существующего здания собора Святого Петра. После 1296 года Джотто, видимо, работал над циклом из 28 сцен, посвященных Истории святого Франциска, занявших нижний ряд росписей Верхней церкви в Ассизи.