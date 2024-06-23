С библейских времён рассказы о подвигах рыцарей Святого Иоанна в средние века - это самые увлекательные истории о смелости, выносливости и глубокой преданности ведению. Небольшой отряд, состоящий из нескольких сотен рыцарей, трижды противостоял самым мощным исламским армиям. Соотношение численности рыцарей и исламских воинов не превышало один к сотне, но они поклялись не уступать врагам креста и удерживали свою территорию. Несмотря на то, что им приходилось выдерживать самые ужасные в истории войн осады и штурмы, когда дым рассеивался, их знамёна всё ещё развевались на ветру. Их просто невозможно было выбить с той позиции, которую они заняли.

К удивлению всего мира, небольшой отряд иоаннитов остановил безудержные исламские орды, и Европа была спасена. По сей день рыцарей Мальтийского Ордена (так они стали называться после одной самой известной их битвы) прославляют среди многих народов за их великую отвагу, которая изменила мир.

До того времени, как они вели эти эпические битвы, народы Европы насмешливо считали их «архаичным реликтом из прошлого». Христианские правители отказывали им в снабжении и подкреплении. Никто нс верил в вероятность их победы в войне с огромными, вооружёнными по последнему слову техники исламскими армиями, и ни один европейский правитель не желал зря губить войска и продовольствие, чтобы помочь им. Тем не менее, для того, чтобы стать рыцарем Ордена Святого Иоанна, нужно было дать клятву никогда не отступать перед лицом врагов креста. Все до одного они решили, что лучше умереть, чем уступить хоть пядь христианской земли «неверным». Большинство погибнет, каждый будет ранен, но они ни за что не отступят. Великие европейские нации, которые насмехались над ними, вскоре испытали благоговейный страх перед их отвагой и их победами. Монархи во всеуслышание признали, что эти смелые души спасли их от исламского завоевания.

Несмотря на то, что мы ведём войну с помощью духовного оружия, а не плотского, поразительная история Ордена Св. Иоанна преподаёт нам великие и своевременные уроки. Такие же легендарные битвы должны иметь место и в духовной сфере. Отважные рыцари Духа собираются снова, они дают клятву никогда не отступать перед врагами креста. Они противостоят злейшим силам тьмы, покрывающим сегодня землю. И хотя кажется, что эти силы преуспевают в строительстве своих оплотов обмана и коррупции в каждом народе и в каждой культуре, отважные рыцари Духа снова собираются вместе, чтобы дать отпор этим ордам ада. Они основывают свои собственные твердыни на истине, чести и истинном рыцарстве. Если мы хотим побеждать, то от нас требуются те же смелость, выносливость и сосредоточенное ведение, какими обладали рыцари Ордена Св. Иоанна.

Рик Джойнер - Отвага, изменившая мир - Необыкновенная история о рыцарях Ордена Святого Иоанна

Пер. с англ. - Киев: пп Скобелкин И.О., 2003. – 56 с.

ISBN 966-7931-31-5

Рик Джойнер - Отвага, изменившая мир – Содержание