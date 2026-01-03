Они освещают новые тропы, которыми идут отважные первооткрыватели Царства Божьего. Я считаю, что именно такой книгой является и книга «Внимательный взгляд на церковь», написанная доктором Джином А. Гецом.

Согласно Новому Завету церковь Иисуса Христа — это славная церковь. Христос возлюбил церковь и предал Себя Самого за нее. Он строит ее. Он ходит между золотых светильников. Это Его церковь, и Он представляет ее Себе без пятна или порока.

В книге дано подробное и ясное определение таких понятий, как проповедование, учение, евангелизация, свидетельство, а также описание церковных должностей и работников. Автор указывает на различие между служением в поместных церквях и во вселенской церкви, и как эти различия проявляются во мнениях и толкованиях, хотя они и не должны приводить к разногласиям.

Книга является важной проповедью для современных церквей, и было бы полезно поразмышлять над ней.

Джин Гец – Внимательный взгляд на церковь

Published by: ВEE International, 1990. — 330 с.

Джин Гец – Внимательный взгляд на церковь – Содержание

Предисловие

Вступление. От теории к практике

Глава первая. Взгляд с трех точек зрения

Глава вторая. Почему церковь существует

Глава третья. Приобретение учеников

Глава четвертая. Принципы новозаветного евангелизма

Глава пятая. Созидание церкви

Глава шестая. Жизненно важный новозаветный опыт

Глава седьмая. Принципы новозаветного назидания

Глава восьмая. Руководство в новозаветной церкви – фаза первая

Глава девятая. Руководство в новозаветной церкви – фаза вторая

Глава десятая. Функционирование тела

Глава одиннадцатая. Принципы новозаветного руководства

Глава двенадцатая. Библейские примеры административной и организационной работы

Глава тринадцатая. Принципы библейской административной и организационной работы

Глава четырнадцатая. Общение в Новом Завете

Глава пятнадцатая. Принципы новозаветного общения

Глава шестнадцатая. Институционализм в истории

Глава семнадцатая. Отражение институционализма в евангельской церкви

Глава восемнадцатая. Вовлечение церкви в культуру XX века

Глава девятнадцатая. Развитие подходящей перспективы — шаг за шагом

Глава двадцатая. Определение стремлений, целей и норм

Приложение А. Возможность начать свое личное индуктивное исследование

Приложение Б. Действия и указания — результаты и стремления