Книга Джона Бланшарда посвящена одному из ключевых вопросов христианской апологетики — можно ли считать Библию достоверным и заслуживающим доверия источником откровения. Автор рассматривает различные аргументы, которые подтверждают надёжность библейских текстов и их значение для веры.

В книге анализируются исторические свидетельства, древние рукописи, археологические открытия и исполнение библейских пророчеств. Бланшард показывает, как формировался библейский текст, как он передавался через века и почему многие исследователи считают его одним из наиболее хорошо сохранившихся документов древности.

Особое внимание уделяется распространённым сомнениям и критике Библии. Автор отвечает на вопросы о противоречиях, исторической достоверности и авторстве книг Писания, стремясь показать, что вера в Библию имеет разумные основания.

Книга написана в доступной форме и предназначена для широкого круга читателей. Она помогает лучше понять причины, по которым многие христиане считают Библию надёжным источником духовной истины и Божьего откровения.

Джон Бланшард - Можно ли доверять Библии?

Пер. с англ. – Минск: УП «Минская фабрика цветной печати», 2006. – 40 с.

ISBN 985-454-323-4

Джон Бланшард - Можно ли доверять Библии? - Содержание

Пролог

Факты

Критика

Неверные копии? - Чудеса - «Но наука говорит, что...» - Библия неактуальна? - Другие пути к вершине? - Ошибки? - Противоречия?

Защита

Всё согласуется - Голос Господа - Вердикт Господа - Предсказания сбываются! - Революции

Понимание основной идеи

Природа Бога - Происхождение Вселенной - Сотворение человека - Природа человека - Наказание - Хорошие вести

Твой ответ

Примечания