Книга Джона Поллака «Апостол» представляет собой художественно-документальное повествование о жизни и служении апостола Павла — одного из самых выдающихся проповедников раннего христианства. Автор на основе библейских текстов и исторических сведений воссоздаёт путь Павла от ревностного фарисея и гонителя христиан до апостола, посвятившего свою жизнь проповеди Евангелия.

В книге описываются ключевые события его обращения, миссионерских путешествий, проповеди среди язычников, а также испытаний и преследований, которые сопровождали его служение. Поллак показывает духовную силу, веру и преданность апостола Павла делу распространения христианства.

Издание будет интересно всем, кто хочет глубже познакомиться с историей ранней Церкви и жизнью одного из величайших проповедников Евангелия.

Джон Поллак – Апостол

Chicago, IL: Slavic Gospel Press, 1990. – 264 с.

Джон Поллак – Апостол - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1. Преследователь и перебежчик

1. Пришелец из страны чёрных шатров

2. Стефан

3. Дорога в Дамаск

4. Неожиданный дар

5. В Аравию и обратно

6. Годы молчания

ЧАСТЬ II. Всегда вперёд

7. Новые времена

8. Остров Афродиты

9. В Галатию

10. Спасение и преследование

11. Избиение камнями

12. ״Я лично противостал ему...”

13. ״О, несмысленные галаты!”

14. Новое начинание

15. В Европу

16. Бичевание в Филиппах

17. Изгнание из Фессалоник

18. Беглец

19. Осмеяние в Афинах

ЧАСТЬ III. Наименьший из апостолов

20. Город греховной любви

21. Дом Гаия

22. Решение Галлиона

23. Взятие Эфеса

24. Имя

25. Самое счастливое послание

26. Любовь прежде всего

27. Новая беда

28. Послание к римлянам

29. Перед лицом грядущего

ЧАСТЬ IV. Все дороги ведут в Рим