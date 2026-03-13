Поллак - Апостол

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Джона Поллака «Апостол» представляет собой художественно-документальное повествование о жизни и служении апостола Павла — одного из самых выдающихся проповедников раннего христианства. Автор на основе библейских текстов и исторических сведений воссоздаёт путь Павла от ревностного фарисея и гонителя христиан до апостола, посвятившего свою жизнь проповеди Евангелия.

В книге описываются ключевые события его обращения, миссионерских путешествий, проповеди среди язычников, а также испытаний и преследований, которые сопровождали его служение. Поллак показывает духовную силу, веру и преданность апостола Павла делу распространения христианства.

Издание будет интересно всем, кто хочет глубже познакомиться с историей ранней Церкви и жизнью одного из величайших проповедников Евангелия.

Джон Поллак – Апостол

Chicago, IL: Slavic Gospel Press, 1990. – 264 с.

Джон Поллак – Апостол - Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ 1. Преследователь и перебежчик

  • 1. Пришелец из страны чёрных шатров

  • 2. Стефан

  • 3. Дорога в Дамаск

  • 4. Неожиданный дар

  • 5. В Аравию и обратно

  • 6. Годы молчания

ЧАСТЬ II. Всегда вперёд

  • 7. Новые времена

  • 8. Остров Афродиты

  • 9. В Галатию

  • 10. Спасение и преследование

  • 11. Избиение камнями

  • 12. ״Я лично противостал ему...”

  • 13. ״О, несмысленные галаты!”

  • 14. Новое начинание

  • 15. В Европу

  • 16. Бичевание в Филиппах

  • 17. Изгнание из Фессалоник

  • 18. Беглец

  • 19. Осмеяние в Афинах

ЧАСТЬ III. Наименьший из апостолов

  • 20. Город греховной любви

  • 21. Дом Гаия

  • 22. Решение Галлиона

  • 23. Взятие Эфеса

  • 24. Имя

  • 25. Самое счастливое послание

  • 26. Любовь прежде всего

  • 27. Новая беда

  • 28. Послание к римлянам

  • 29. Перед лицом грядущего

ЧАСТЬ IV. Все дороги ведут в Рим

  • 30. Возмущение в Иерусалиме

  • 31. Камера пыток

  • 32. Царь, царица и прокуратор

  • 33. Кораблекрушение

  • 34. Столица мира

  • 35. Годы свободы

  • 36. И смерти нет

Added 13.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

