Книга британского христианского писателя и биографа John Pollock посвящена жизни и служению выдающегося евангелиста XIX века — Dwight L. Moody. Автор рассказывает о человеке, который, не имея богословского образования и обладая простой речью, стал одним из самых влиятельных проповедников своего времени.

В книге прослеживается путь Моуди от скромного продавца обуви до всемирно известного проповедника, чьи евангелизационные кампании собирали тысячи людей в США и Великобритании. Поллок показывает, как искренняя вера, личная решимость и глубокое доверие Богу помогли Моуди посвятить свою жизнь проповеди Евангелия и служению людям.

Особое внимание уделяется духовному пробуждению, которое сопровождало его проповеди, а также основанию образовательных и миссионерских учреждений, включая известный сегодня Moody Bible Institute. Автор раскрывает не только внешнюю сторону служения Моуди, но и его внутреннюю духовную жизнь, молитвенную борьбу и характер.

Джон Поллок – Моуди

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2002. – 378 с.

Джон Поллок – Моуди - Содержание

Основные даты жизни Моуди

Предисловие к юбилейному английскому изданию

Введение

Часть первая БЕЗУМЕЦ МОУДИ (1837— 1871)

1: Мальчик с кривыми мизинцами

2: Восход в Бостоне

3: Чикагский бизнесмен

4: «Мчись быстрей, не то взорвешься»

5: Друг детей

6: Барабаны в Теннеси

7: Служба спасения

8: Жестокие насмешки

9: Незаметный парень из Ланкашира

10: Сэнки на ящике из-под мыла

11: Пожар

Часть вторая ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА (1872 - 1875)

12: Письмо, оставшееся без ответа

13: Белые слоны

14: Северные сюрпризы

15: Покорение Глазго

16: Покорители сердец

17: Дорога в Лондон

18: Докеры и герцогини

19: Кульминация британской кампании

Часть третья ПЕРЕДЕЛКА АМЕРИКИ (1875 - 1881)

20: Нортфилдские цыплята

21: Всеамериканские волнения

22: Дилемма Моуди

23: Школа на холме

24: Оба берега реки

Часть четвертая СИЛА ХРИСТИАНСКОГО СОЮЗА (1882 - 1899)

25: «Данил» в Кембридже

26: Семена всемирного движения

27: Студенты-добровольцы

28: Мучительное рождение Библейского института

29: Через мрачную пропасть и морскую пучину

30: Несравненный Моуди

31: Нортфилд

32: Внуки

33: Небеса открываются

Основные источники

Об авторе