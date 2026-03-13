Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Поллок - Моуди

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга британского христианского писателя и биографа John Pollock посвящена жизни и служению выдающегося евангелиста XIX века — Dwight L. Moody. Автор рассказывает о человеке, который, не имея богословского образования и обладая простой речью, стал одним из самых влиятельных проповедников своего времени.

В книге прослеживается путь Моуди от скромного продавца обуви до всемирно известного проповедника, чьи евангелизационные кампании собирали тысячи людей в США и Великобритании. Поллок показывает, как искренняя вера, личная решимость и глубокое доверие Богу помогли Моуди посвятить свою жизнь проповеди Евангелия и служению людям.

Особое внимание уделяется духовному пробуждению, которое сопровождало его проповеди, а также основанию образовательных и миссионерских учреждений, включая известный сегодня Moody Bible Institute. Автор раскрывает не только внешнюю сторону служения Моуди, но и его внутреннюю духовную жизнь, молитвенную борьбу и характер.

Джон Поллок – Моуди

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2002. – 378 с.

Джон Поллок – Моуди - Содержание

Основные даты жизни Моуди

Предисловие к юбилейному английскому изданию

Введение

Часть первая БЕЗУМЕЦ МОУДИ (1837— 1871)

  • 1: Мальчик с кривыми мизинцами

  • 2: Восход в Бостоне

  • 3: Чикагский бизнесмен

  • 4: «Мчись быстрей, не то взорвешься»

  • 5: Друг детей

  • 6: Барабаны в Теннеси

  • 7: Служба спасения

  • 8: Жестокие насмешки

  • 9: Незаметный парень из Ланкашира

  • 10: Сэнки на ящике из-под мыла

  • 11: Пожар

Часть вторая ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА (1872 - 1875)

  • 12: Письмо, оставшееся без ответа

  • 13: Белые слоны

  • 14: Северные сюрпризы

  • 15: Покорение Глазго

  • 16: Покорители сердец

  • 17: Дорога в Лондон

  • 18: Докеры и герцогини

  • 19: Кульминация британской кампании

Часть третья ПЕРЕДЕЛКА АМЕРИКИ (1875 - 1881)

  • 20: Нортфилдские цыплята

  • 21: Всеамериканские волнения

  • 22: Дилемма Моуди

  • 23: Школа на холме

  • 24: Оба берега реки

Часть четвертая СИЛА ХРИСТИАНСКОГО СОЮЗА (1882 - 1899)

  • 25: «Данил» в Кембридже

  • 26: Семена всемирного движения

  • 27: Студенты-добровольцы

  • 28: Мучительное рождение Библейского института

  • 29: Через мрачную пропасть и морскую пучину

  • 30: Несравненный Моуди

  • 31: Нортфилд

  • 32: Внуки

  • 33: Небеса открываются

Основные источники

Об авторе

Views 39
Rating
Added 13.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books