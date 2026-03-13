Поллок - Моуди
Книга британского христианского писателя и биографа John Pollock посвящена жизни и служению выдающегося евангелиста XIX века — Dwight L. Moody. Автор рассказывает о человеке, который, не имея богословского образования и обладая простой речью, стал одним из самых влиятельных проповедников своего времени.
В книге прослеживается путь Моуди от скромного продавца обуви до всемирно известного проповедника, чьи евангелизационные кампании собирали тысячи людей в США и Великобритании. Поллок показывает, как искренняя вера, личная решимость и глубокое доверие Богу помогли Моуди посвятить свою жизнь проповеди Евангелия и служению людям.
Особое внимание уделяется духовному пробуждению, которое сопровождало его проповеди, а также основанию образовательных и миссионерских учреждений, включая известный сегодня Moody Bible Institute. Автор раскрывает не только внешнюю сторону служения Моуди, но и его внутреннюю духовную жизнь, молитвенную борьбу и характер.
Джон Поллок – Моуди
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2002. – 378 с.
Джон Поллок – Моуди - Содержание
Основные даты жизни Моуди
Предисловие к юбилейному английскому изданию
Введение
Часть первая БЕЗУМЕЦ МОУДИ (1837— 1871)
1: Мальчик с кривыми мизинцами
2: Восход в Бостоне
3: Чикагский бизнесмен
4: «Мчись быстрей, не то взорвешься»
5: Друг детей
6: Барабаны в Теннеси
7: Служба спасения
8: Жестокие насмешки
9: Незаметный парень из Ланкашира
10: Сэнки на ящике из-под мыла
11: Пожар
Часть вторая ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА (1872 - 1875)
12: Письмо, оставшееся без ответа
13: Белые слоны
14: Северные сюрпризы
15: Покорение Глазго
16: Покорители сердец
17: Дорога в Лондон
18: Докеры и герцогини
19: Кульминация британской кампании
Часть третья ПЕРЕДЕЛКА АМЕРИКИ (1875 - 1881)
20: Нортфилдские цыплята
21: Всеамериканские волнения
22: Дилемма Моуди
23: Школа на холме
24: Оба берега реки
Часть четвертая СИЛА ХРИСТИАНСКОГО СОЮЗА (1882 - 1899)
25: «Данил» в Кембридже
26: Семена всемирного движения
27: Студенты-добровольцы
28: Мучительное рождение Библейского института
29: Через мрачную пропасть и морскую пучину
30: Несравненный Моуди
31: Нортфилд
32: Внуки
33: Небеса открываются
Основные источники
Об авторе
