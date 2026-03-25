Столл - Воспитание ребенка

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

В этой книге Джозеф Столл переносит акцент с внешних правил на внутренние ценности. Он утверждает, что главная задача родителей — не просто вырастить «удобного» и послушного ребенка, а сформировать в нем характер, отражающий образ Христа.

Автор предлагает библейский взгляд на дисциплину, общение и построение доверительных отношений. Эта книга поможет родителям понять, как передать веру естественным образом, как справляться с вызовами современной культуры и как стать для своего ребенка живым примером Божьей любви. Это честное и мудрое руководство для тех, кто хочет видеть своих детей духовно зрелыми личностями.

Джозеф Столл – Воспитание ребенка

Пер. с англ. - Краснодар: ИП Хубирьянц, 2009. – 270 с.

Джозеф Столл – Воспитание ребенка - Содержание

Часть 1

  • Вымоленный в мир - Чудо рождения - Любить и не баловать - Согласно доктору Споку - Важная ступенька лестницы - Только один урожай - Однажды в июне - Век живи век учись - Седьмой ребёнок стал особенным - Что посеешь то и пожнёшь - Вчера и завтра

Часть 2

  • Наставление ребёнка - Рождённые в грехе но невинные пред Богом - Учение, наставление, наказание - Берегитесь праздности - Мудрость и учение - Готов дать рождение с выше - Завещание Сотген Ван ден Хут детям - Давиду, Бетген и Таннекен (1560 год)

Часть 3

  • Всё о порке - Ошибки которые сделала Сюзи - Как избаловать ребёнка - Сверхактивный Энди - В семье Бонтрагеров плохой день - Пит Планк и церковь - Наказание для подростка - Он не уклонится от пути. - Брак в Господе

Added 25.03.2026
