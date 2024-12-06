Ще колядки звучать у наших храмах і оселях, а Боже Слово вже запрошує нас в дорогу назустріч Воскресінню. Неділя про Закхея є першою неділею, яка заповідає нам наближення Великого посту – часу покаяння і навернення, періоду, в якому ми готуємося до зустрічі з Воскреслим Христом – нашим Спасителем. Спасіння – це мета нашого життя, мета нашої життєвої мандрівки. Варто пам’ятати, що наше спасіння було ціллю земного життя самого Воплоченого Бога, який «задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес», – як ми визнаємо у Символі віри, а нашою прадавньою колядкою підкреслюємо те саме: «…прийшов днесь із небес, щоб спасти люд свій весь…». Євангельська історія про Закхея пригадує нам, що першим кроком до спасіння є бажання. Бог бажає нашого спасіння і зі свого боку зробив усе для нього. Тепер черга за нами... Про Закхея в Євангелії сказано, що «він бажав бачити Ісуса, хто він такий» (Лк. 19, 3). У Новому Завіті багато хто бажав побачити Ісуса, як от греки, які прийшли в Єрусалим і попросили одного з Христових учнів – Филипа з Витсаїди: «Пане, хочемо побачити Ісуса» (Йо. 12, 21).

Не знаємо, чи відбулася ця зустріч віч-на-віч і, якщо так, якими були плоди цієї зустрічі. Знаємо про іншого персонажа – Ірода, який «здавна бажав бачити Христа, тому що чув про нього», і навіть «дуже зрадів, побачивши Ісуса», якого, втім, насильно привели до нього. Проте Ісус не вступив у діалог з тираном, бо добре знав, що той хотів побачити його лише задля заспокоєння своєї людської цікавости, задля розваги: «сподівавсь побачити від нього якесь чудо» (Лк. 23, 8). Мабуть, Закхеєм керували якісь інші спонуки, ніж звичайна людська цікавість чи бажання стати свідком чергового видовища. Ним керувало щире прагнення зустріти Ісуса, пізнати Його, наблизитись до Нього. Закхей ще не знає, який великий дар приготував для нього цей Ісус, але інтуїтивно відчуває наближення Когось великого, Когось, хто здатний внести в його життя лад, сенс, Боже спасіння; і ось тепер він, Закхей, приймає рішення зробити крок назустріч цьому Ісусові, який надходить.

Єпископ Дзюрах Богдан - Назустріч Воскресінню Христовому

Роздуми

Львів: Свічадо, 2024, 232 с.

ISBN 978-966-938-719-6

Єпископ Дзюрах Богдан - Назустріч Воскресінню Христовому - Зміст

Неділя про Закхея

Тиждень після неділі про Закхея

Неділя про митаря і фарисея

Тиждень після неділі про митаря і фарисея

Неділя про милосердного батька

Тиждень після неділі про милосердного батька

Неділя м’ясопусна

Тиждень сиропусний

Неділя сиропусна

Перший тиждень Великого посту

Перша неділя Великого посту

Другий тиждень Великого посту

Друга неділя Великого посту

Третій тиждень Великого посту

Третя неділя Великого посту. Хрестопоклонна

Четвертий тиждень Великого посту

Четверта неділя Великого посту

П’ятий тиждень Великого посту

П’ята неділя Великого посту

Шостий тиждень Великого посту

Шоста неділя Великого посту. Квітна

Страсний тиждень

Подяка за спільну мандрівку