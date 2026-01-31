Флориан - Тайная история Гермеса Трисмегиста

Герметизм — совокупность древних учений с сакральным, религиозно-мистическим содержанием, закрытых для непос- вященных, доступных лишь знати, членам различных каст, древней аристократии. Непосредственно связан с мистериями, чрезвычайно популярными в древнем мире (см. «Золотой осел» Апулея, где описан их типичный образец). Служили носителями идеологического содержания и обслуживали своего рода институты посвящения некоторых общественных слоев, тщательно и особо предуготованных (неофитов) для постижения сокровенных тайн этих доктрин. Производное от имени Гермеса Трисмегиста (Триждывеличайшего), чьи наставления, подобно высеченным на гранитной доске заповедям Моисея, были залечатлены на Изумрудной скрижали (Tabula Smaragdina).

Термины «Герметицизм» (Hermeticism —англ.) и «Герметизм» (Hermetism —англ.) — это не самоназвания каких-то направлений, движений или традиций, это исключительно научные понятия, которыми стали пользоваться ученые историки, культурологи, египтологи, антиковеды и религиоведы, начиная с конца XIX века, когда исследователей вновь захватил интерес к наследию Гермеса Трисмегиста, происхождению синкретического учения и его влиянию на западную культуру. Таким образом, даже если взять во внимание, что современные последователи герметического учения часто примеряют к себе и своим доктринам оба этих научных понятия, никоим образом это не означает, что в Античности или в какие-либо другие периоды были люди, которые называли себя «герметистами» или «герметицистами» и также применяли к своим учениям подобные названия. Исследователи даже не могут ответить, как именно называли себя те, кто написал и использовал трактаты и магические папирусы, подписанные Гермесом Трисмегистом и его учениками — эта информация не сохранилась. С другой стороны, уже в позднем Средневековье и далее мы видим частое использование некоторых самоназваний, которые применяли к своим работам и к текстам герметического содержания авторы. Это прежде всего термин «Герметика» (Hermetica —англ.) — разрозненное собрание текстов, которое было приписано Гермесу Трисмегисту, написанное его последователями в разные эпохи, или имеет доктринальное отношение или упоминание постулатов учения, изложенных в герметических сочинениях. Конечно, под это понятие подпадает огромное количество сочинений, которые могут быть между собой связаны весьма условно, а также размытость критериев не дает возможным как-либо поместить тот или иной текст под рубрику «Герметика». В дальнейшим мы видим, как «Герметикой» стали называть и целые учения, например, говоря об алхимических или философско-мистических книгах разных авторов — причиной тому стало в том числе изначальное использование этого термина самими авторами.

Герметицизм — одно из подводных течений в западной культурной памяти; он никогда не был основным течением, но и не был ни полностью маргинальным, ни полностью забытым. Общепринятый тезис, что он был переоткрытием эпохи Ренессанса, тем, о чем в Средневековье не имели понятия, убедительно опровергается в этой книге. Безусловно, появление рукописи Герметического корпуса и ее перевод Марсилио Фичино, завершенный в 1463 году, фактически ознаменовали интеллектуальную революцию и установили, по крайней мере во Флоренции и Северной Италии, герметическую традицию со своим собственным характером. Однако были три линии традиции, в которых на протяжении Средневековья существовало герметическое тело мысли: цитаты отцов Церкви (в особенности Лактанция и Климента Александрийского), трактат «Асклепий» на латыни и тексты, переведенные уже в двенадцатом и тринадцатом веках с арабского языка на латинский.

Таким образом, Флориан Эбелинг может выделить два течения герметической традиции. Одно из них, основанное на сочинениях Герметического корпуса, было родом из Италии и распространилось оттуда по всей Европе, а другое, основанное, в частности, на Изумрудной скрижали и на других оригинальных арабских тек стах, имело свой центр к северу от Альп. Итальянский герметицизм понимался как философия, тесно связанная с неоплатонизмом, тогда как за пределами Альп герметицизм рассматривался как практическая алхимико-медицинская наука. Тем не менее обращение к Гермесу Трисмегисту было общим местом для обеих традиций. До сих пор ученые всегда понимали, что заголовок «герметическая традиция» относится к герметицизму флорентийского Ренессанса и к истории его влияния и принятия. Однако теперь открытие Флорианом Эбелингом независимого северного герметицизма коренным образом изменило и расширило наше понимание герметической традиции. Эта книга не только суммирует то, что уже известно о герметицизме, но также делает набросок совершенно новой картины данной темы. В своей гейдельбергской диссертации, основанной на корпусе текстов, состоящем из более чем ста частично известных и частично неизвестных алхимических трактатов семнадцатого века, Эбелинг восстановил очертания обособленного образа Египта, в котором эта земля была не древней мертвой культурой, а живой традицией, которая могла быть унаследована и продолжена. Так, например, Парацельс мог пониматься как новый Гермес. Данный образ Египта — образ розенкрейцеров и масонов, который мы встречаем, например, в Волшебной флейте Моцарта.

Гермес Трисмегист считался египетским мудрецом, факт, который делает герметическую традицию столь чрезвычайно интересной для египтологии. Среди традиций и памятных фигур, сохранивших в западной культурной памяти различные образы древнеегипетской цивилизации, наиболее важным является Гермес Трисмегист, а образ Египта, который он представляет, — самый великолепный. Для Запада, наряду с еврейским Моисеем и греческим Платоном, всегда существовал египетский Гермес Трисмегист, хотя довольно редко на том же уровне. Как архетип третьей позиции между христианством и язычеством, Гермес Трисмегист испытал свой звездный час в эпоху Ренессанса, в рамках традиции prisca theologia (древняя теология), основанной Марсилио Фичино. Более ста лет казалось, что исключительность христианского монотеизма, с его четким отличием религии от идолопоклонства, и ортодоксии от ереси, позволяла себе быть сублимированной в полноценную универсалистскую перспективу. Пока в ходе контрреформации границы не были снова закрыты, и Франческо Патрици с его книгами не оказались в Индексе запрещенных книг, Томмазо Кампанелла — в тюрьме, а Джордано Бруно — на костре. В рамках prisca theologia Гермес Трисмегист был выдающимся, а порой и величайшим носителем откровения, данного Богом не только евреям и христианам, но также язычникам.

Эбелинг Флориан - Тайная история Гермеса Трисмегиста - герметицизм с древности до наших дней

пер. с нем. и англ. А. Р. Двиняниновой; вступ, статья Я. Ассмана; сост., предисл. и послесл. Б. К. Двинянинов; под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

СПб.: Издательство РХГА, 2020. — 462 с.: ил.

Герметицизм с древности до наших дней, выл. 2.

ISBN 978-5-88812-658-5

Эбелинг Флориан - Тайная история Гермеса Трисмегиста - герметицизм с древности до наших дней - Содержание

Введение

I. Предыстория и ранняя история фантазма

1. Что такое герметические тексты?

2. Герметические тексты поздней Античности

3. Гермес как проповедник теологии и философии

4. Гермес: астролог, маг и алхимик

5. Каким был древний герметицизм?

II. Средние века: Христианское богословие и «допотопная» магия

1. Христианский герметицизм

2. Арабский герметицизм

3. Гермес латинский

4. Традиции средневекового герметицизма

III. Ренессанс: первобытная мудрость для Нового Света

1. Традиция или переоткрытие?

2. Герметицизм и парацельсианство

3. Религиозный герметицизм

4. Два пути герметицизма в раннем Новом времени

IV. Семнадцатый век: кульминация и закат

1. Казобон и датировка герметических текстов

2. Герметицизм и современные естественные науки

3. Герметицизм и пиетизм

4. Угасание герметицизма?

V. Восемнадцатый и девятнадцатый века: между оккультизмом и Просвещением

1. Два немецких издания Герметического корпуса

2. Гермес Трисмегист в масонстве

3. От исторического до систематического герметицизма

VI. Двадцатый век: системы и эзотерика

1. Юлиус Эвола и эзотерический герметицизм

2. Герметический семиозис Умберто Эко и герметицизм Генриха Ромбаха

Б. К. Двинянинов Послесловие. Герметицизм с конца XIX века по начало XXI века

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ф. Ф. Зелинский. Гермес и герметика I. Герметический Корпус. Перевод с немецкого Г. А. Борисова

Ф. Ф. Зелинский Гермес и герметика II. Происхождение герметизма. Перевод с немецкого Г. А. Борисова

А.-Ж. Фестюжьер Герметика. Перевод с французского А. А. Коробова

Гэрмес Трижды-Величайший— сыну своему Тату. Кратер (или Монада). Перевод с др.-греческого и комментарии Е. С. Лазарева

Зосима Панополитанский О букве Омега. Перевод с др.-греческого и комментарии Е. С. Лазарева

Хронология

Глоссарий

Библиография

Индекс