Эбергард - Речи о Всеотце

В книге «Речи о Всеотце» Ойген Эбергард (Евгений Нечкасов) представляет глубокое философско-теологическое исследование центральной фигуры германо-скандинавского пантеона — Одина. Опираясь на мифопоэтику, немецкую классическую мысль и апофатическую теологию, автор выстраивает интеллектуальный путь, далекий от наивной реконструкции прошлого. Один здесь предстает не просто персонажем древних саг, а метафизическим принципом, покровителем странников и мыслителей, чей зов звучит в пустошах «мировой ночи».

Повествование, выросшее из цикла лекций, вовлекает в диалог таких мыслителей, как Мартин Хайдеггер, Эрнст Юнгер и Майстер Экхарт. Автор подчеркивает, что познание Всеотца требует особого «настроя» (Stimmung) и готовности к экзистенциальному риску. Эта книга — не приглашение к дискуссии, а серия философских «каменных памятников», оставленных для тех, кто ищет подлинный дух традиции за пределами сухих академических справок или поверхностного ролевого язычества.

Эбергард, О. — Речи о Всеотце

Москва: Тотенбург, 2025. — 202 с. - 16+

Речи о Всеотце — Содержание

Слово о нашей речи

Речь о бремени

Речь о жертве Всеотца

Речь о людях

Речь о боли

Речь о Всеотце-безглавии

Речь об отрешенности

Слово об авторе

В основе книги лежит цикл лекций Евгения Нечкасова «Фигура Всеотца».