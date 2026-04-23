Эбергард - Речи о Всеотце

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, Philology Literature, Mythology Legends

В книге «Речи о Всеотце» Ойген Эбергард (Евгений Нечкасов) представляет глубокое философско-теологическое исследование центральной фигуры германо-скандинавского пантеона — Одина. Опираясь на мифопоэтику, немецкую классическую мысль и апофатическую теологию, автор выстраивает интеллектуальный путь, далекий от наивной реконструкции прошлого. Один здесь предстает не просто персонажем древних саг, а метафизическим принципом, покровителем странников и мыслителей, чей зов звучит в пустошах «мировой ночи».

Повествование, выросшее из цикла лекций, вовлекает в диалог таких мыслителей, как Мартин Хайдеггер, Эрнст Юнгер и Майстер Экхарт. Автор подчеркивает, что познание Всеотца требует особого «настроя» (Stimmung) и готовности к экзистенциальному риску. Эта книга — не приглашение к дискуссии, а серия философских «каменных памятников», оставленных для тех, кто ищет подлинный дух традиции за пределами сухих академических справок или поверхностного ролевого язычества.

Эбергард, О. — Речи о Всеотце

Москва: Тотенбург, 2025. — 202 с. - 16+

Речи о Всеотце — Содержание

  • Слово о нашей речи

  • Речь о бремени

  • Речь о жертве Всеотца

  • Речь о людях

  • Речь о боли

  • Речь о Всеотце-безглавии

  • Речь об отрешенности

  • Слово об авторе

В основе книги лежит цикл лекций Евгения Нечкасова «Фигура Всеотца».

