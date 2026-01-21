Результаты анализа ответов респондентов на вопросы интервью и фокус-групп

О ценности природы и животных

Цель данного подраздела - представить анализ ответов на вопрос № 1 («Какую ценность имеет природа, животные для человека и для вас лично?»). Озвученные варианты ответов и мнения оказались достаточно разнообразными.

Ниже перечислены выявленные ценности и указано число высказываний по каждой из них.

Ресурсная ценность (21)

Взаимосвязанность (19)

Ценность природы в явлении величия Бога (16)

Эстетическая ценность (14)

Созерцательная ценность (10)

Теоцентрическая ценность (9)

Ценность любви к животным (8)

Ценность соработничества с Богом в ходе заботы о творении (3)

Итак, респонденты, указавшие на ценность природы и животных как ресурсов для человеческого пользования (21 высказывание), опираются на антропоцентрические взгляды, характерные скорее для модернистского, а не библейского мировоззрения. Бывший пресвитер высказал следующую точку зрения по этому поводу.

С одной стороны, очень грустное у них [т. е. у животных] предназначение... Писание говорит: заколи и ешь. Роль животных - быть нам транспортом (как ишаки, кони), быть нам живыми консервами, быть материалом для экспериментов, но им не обещана вечная жизнь, у них нет надстройки духа человеческого...

Один из молодежных руководителей высказал схожую мысль.

...мы едим мясо... на лошади раньше пахали поля, ездили на них... Собаки пограничные - это тоже средство для человека.

Конечно, некоторые респонденты отметили, что использование природы и животных должно быть разумным, но тот факт, что наибольшее количество опрошенных (20 % от общего числа всех участников) определяют ценность природного и животного мира в свете потребления, является весьма показательным.

Почти столько же респондентов (19 высказываний) отмечают ценность природы и животных в их взаимосвязи с человеком, рассматривая экосистему в целом как дом, который мы должны хранить, и который дает нам жизнь и взаимосвязь с Богом и друг с другом.

Бог, человек, природа - они все между собой связаны какими-то видимыми и невидимыми нитями. То, что мы [созданы] из земли, - видимая связь, но я думаю, существует много невидимого.

Чуть меньше респондентов (16 высказываний) сказали, что ценность природы и животных заключается в том, что они являют «величие Бога». При этом некоторые из этих респондентов неоднократно ссылались на первую главу Послания к римлянам.

В Римлянам написано, что через рассматривание творения мы можем видеть Бога. Кстати, я считаю, что это очень важный текст. Бог Себя каким-то образом проявляет через природу.

Там главная идея, конечно, не экологическая, а о прославлении Бога, но косвенно мы можем увидеть и эту связь.

14 респондентов отметили, что природа и животные имеют эстетическую ценность для человека и созданы, чтобы люди могли «наслаждаться красотой».

Человек восхищается природой, отдыхает. И через это может прославлять Бога.

Созерцательная ценность творения была подчеркнута 10 респондентами. Отличие (хотя и незначительное) данной ценности от эстетической заключается в том, что последняя служит удовлетворению потребности человека в наслаждении красотой, тогда как созерцательная ценность - в том, что «природа красива сама по себе, и мы можем это увидеть».

Девять респондентов сказали, что ценность животных и природы определяется Богом, поскольку это - «Божье творение».

Ну, для меня лично это имеет огромную ценность, т. к. это - Божье творение. К нему нужно относиться с уважением, почтением...

Восемь респондентов отметили ценность любви к животным. Эту и созерцательную ценности можно отнести к категории эмпатии, когда мы можем (и должны) просто проявлять любовь к творению.

...для меня такая созерцательная ценность вообще во всей природе есть. Я восхищаюсь животными, даже рыбой, ее повадками. Я спортсмен, рыболов, я говорю людям на семинарах по спортивному рыболовству: «Вам надо научиться думать, как думает рыба». Да, и меня всегда восхищает то, как Бог создал это... ценность [в том, что] я вот лично отдыхаю на природе. Я отдыхаю, созерцая... я просто получаю удовольствие.

Интересным оказалось то, что трое респондентов видят ценность творения в заботе о нем, что, по их мнению, является со- работничеством с Богом.

Бог мог создать всю природу, нашу землю так, чтобы ее не нужно было обрабатывать, чтобы росли плоды, но Бог это поручил человеку. Бог дал человеку возможность принимать участие в Его творении, продолжать это. Если рассматривать с этой точки зрения, то природа должна иметь для нас большую ценность.

В заключение данного подраздела хотелось бы обратить внимание на несколько настораживающий момент: еще на этапе интервьюирования (причем в рамках ответов на самый первый вопрос интервью) у некоторых респондентов обозначенная тема вызвала негодование и даже сарказм. По их словам, вещи духовного порядка куда важнее экологии, и христианам следует «спасать погибающие души».

Я не могу сделать это [т. е. заботу о творении] главным акцентом моей жизни... Вздыхать над каждой кошечкой, над каждым бездомным псом... Главный вопрос - примирение с Богом.

Пара человек прямо сказала, что тема экологии - «не христианская», и что «она навязана теми, кто любит больше животных, чем людей, а церковь любит людей, поэтому наше дело - проповедовать о Христе». Конечно, столь категоричное мнение не свойственно большинству христиан, однако оно имеет место быть в евангельском сообществе.

...животное становится ценнее человека. Этого тоже быть не должно, все-таки человек - венец творения... У них [в контексте данного ответа речь идет о западных активистах, занимающихся вопросами экологии] человека не так жалко, а собачку какую-то... Это другая крайность.

...бегать вокруг и бить панику из-за каких-то пластиковых стаканчиков я не стану.

Об экологической ситуации

В данном подразделе будут представлены результаты анализа ответов респондентов на вопросы № 2 и № 3. Звучали они следующим образом.

2. Что вы можете сказать об экологической ситуации в стране, мире?

3. Как вы относитесь к тому, что называют современным экологическим кризисом?

Итак, 11 респондентов (приблизительно каждый десятый участник исследования) сказали, что проблема экологического кризиса преувеличена. Другие 10 респондентов затруднились ответить на данные вопросы. Еще девять респондентов ответили, что негативно относятся к постановке проблемы экологического кризиса.

В то же время 30 респондентов (т. е. почти каждый третий участник) признали, что кризис есть. При этом многие из них не просто констатировали реальность кризиса, но подчеркнули, что «с этим надо что-то делать». Двое из них сказали, что по факту таковому кризису уделяется недостаточно внимания.

...экологический кризис - сейчас его как бы отодвигают на второй, третий план. Сейчас смотришь, чему уделяется больше внимания... Но точно не экологическому кризису.

Входе интервьюирования лишь единицы респондентов отметили важность разумного использования ресурсов!

Конечно же, если мы говорим, что нам нужно жить, рожать детей и все такое, конечно же, мы понимаем, что это приведет к тому, что наша земля будет очень истощенной. Здесь вопрос: как минимизировать это влияние? Конечно, это большой вопрос. И как его решить?!

Говоря об экологической обстановке в своих странах, лишь пять человек сказали, что «ничего страшного не происходит». Практически все остальные участники исследования считают, что проблема экологического кризиса очевидна. Так, 17 респондентов отметили проблему «мусора», 14 респондентов упомянули «загрязнение воздуха», 11 респондентов сказали о «загрязнении воды».

Девять респондентов высказали мнение, что «мы теряем биоразнообразие». Еще семь упомянули о потере лесов, и еще пять - об изменении климата. Трое респондентов обеспокоены «радиационным загрязнением», и еще один - «повреждением озонового слоя».

...в мире, если в целом, ситуация неблагоприятная, и это связано, я знаю, с деятельностью человека...

Экология у нас катится все ниже и ниже, и у меня такое ощущение, что в скором времени планета превратится просто в одну катастрофу, где будет нереально жить...

EcoHodos: экобогословие, миссия и лидерство

Hodos Institute, 2021, с. 367

ISBN 978-1-7353774-2-1

EcoHodos: экобогословие, миссия и лидерство - Содержание

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Введение

Раздел 1. Материалы исследовательского проекта « «EcoHodos»

Исследовательский проект «EcoHodos» и евангельские

христиане Евразии. Негров А

Евангельские христиане Евразии и экология. Негров А., Белов А

Евангельские христиане Евразии, экология и Библия. Малов А

Раздел 2. Вопросы экобогословия

Краткое введение в экобогословие. Малов А

Израиль и богословие творения. Куканов Л.

Забота о Божьем храме: библейская космология в контексте храмовой культуры древнего Ближнего Востока. Деркач Б.

Бог и творение в Книге Откровения. Куканов Л

Им и ради Него. Браун Э.

Раздел 3. Вопросы миссии

Миссия в творении. Мелешко А.

Обращая проклятие вспять. Браун Э.

Обновление нашего дома: Евангелие, шалом и царственное священство. Чиу С.

Забота о творении как миссия. Буклесс Д.

Творение на перекрестке: исторический обзор евангельского движения заботы о творении. Буклесс Д.

Молодое поколение между экологическим кризисом и поиском себя. Перков А.

Документ Лозаннского движения - «Кейптаунское соглашение о заботе о творении. 2010 г.»

Документ Лозаннского движения - «Ямайский призыв к действию. 2012 г.»

Раздел 4. Вопросы лидерства

Краткое введение в энвайронментальное лидерство. Негров А.

Развитие энвайронментального лидерства через сторителлинг. Малов А.

Жизнь в состоянии мужества, заботы и сотрудничества. Карри Дж.

Экологическое право и вопросы лидерства: обзор Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию. Марусяк А.

Посланники искупления. Браун Э.

Забота о творении и рабочее место. Буклесс Д.

Раздел 5. Биоразнообразие и отношение человека к животным