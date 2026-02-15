В этой книге Эд Сильвозо представляет концепцию «молитвенного евангелизма» как стратегического инструмента для духовного изменения целых городов и регионов. Автор утверждает, что основной барьер для распространения Евангелия — это «духовные твердыни», удерживающие разум людей в плену. По его мнению, евангелизация должна начинаться не с проповеди на улицах, а с молитвенного наступления на небесах, которое разрушает власть тьмы над конкретной территорией. Сильвозо предлагает системный план, включающий объединение пасторов города и молитвенный обход территорий, чтобы подготовить духовную почву для массового принятия Христа.

Центральное место в труде занимает идея о том, что Бог желает спасения не просто отдельных личностей, но целых сообществ. Сильвозо детально описывает четыре этапа молитвенного евангелизма: благословение людей в их нуждах, установление контактов и дружбы, практическая помощь и, наконец, провозглашение Благой вести. Автор подчеркивает роль христиан в бизнесе и правительстве как ключевых фигур, способных влиять на «врата города». Книга наполнена практическими примерами того, как через единство церкви и целенаправленную молитву в различных городах мира происходили социальные преобразования, снижался уровень преступности и наступало экономическое оживление.

Санкт-Петербург: “Санкт-Петербургский центр христианской литературы и информации”, 1995. – 260 с.

ISBN 5-7379-0016-9

Эд Сильвозо – Чтобы никто не погиб – Содержание

Предисловие С. Питера Вагнера

Введение

Часть первая. ПРИНЦИПЬІ

1. Можем ли мы покорить целый город Христу? Города являются центральными пунктами Божьего плана спасения. Великое Поручение начинается с города Иерусалима и достигает высшей точки, когда другой город — Новый Иерусалим — становится вечным местом обитания Бога с Его народом. Чтобы исполнить Великое Поручение, необходимо донести Евангелие до каждого города на земле.

2. Евангелизм через молитву Молитва является наиболее ощутимой чертой вечности в человеческом сердце. Ходатайственная молитва за ощутимые нужды грешников — это лучший способ открыть их глаза для света Евангелия.

3. Поле битвы — небеса Чтобы благовествовать Евангелие всей твари, Церковь призвана вступить в бой с силами зла. Поле битвы — небеса. Именно там битва за наши города будет либо выиграна, либо проиграна.

4. Твердыни: что это такое и как их разрушить Духовные твердыни являются тайным оружием дьявола. Незаметно используя их, дьявол контролирует Церковь. Чтобы вернуть себе право контроля, Церкви необходимо выявить и уничтожить эти твердыни.

5. Молитва со властью Верующий — это представитель Суда Голгофы, которому поручено реализовать право, завоеванное Иисусом на Кресте: спасение заблудших. Верующий главным образом должен использовать эту данную ему власть в молитве.



Часть вторая: СТРАТЕГИЯ

6. Установление границ Божиих Верный остаток образует крепость — границы благочестия среди духовной темноты, поглотившей город. Этими границами обозначается та территория, куда приходит Царство Божие.

7. Охрана границ Божиих Установление границ Божиих среди владений сатаны является очень важным действием. Недостаточно просто установить эти границы; необходимо обеспечить их охрану.

8. Расширение границ Божиих Бог использует верный остаток для построения основы. Когда эта основа заложена, те, чьи сердца подготовлены Богом, должны быть вовлечены внутрь Его владений для составления армии святых, которая затем атакует злые силы, удерживающие мир во тьме.

9. Проникновение на территорию сатаны Территория сатаны наполнена тысячами молитвенных групп — “маяков” — охватывающих весь город, каждый квартал, каждый дом.

10. Уничтожение границ сатаны Когда Церковь обрела силу внутри владений дьявола, должен прозвучать сигнал, призывающий всех к наступлению с целью разрушения стен, удерживавших в плену грешников.

11. Установление владений Божиих на бывшей территории сатаны Пока духовная война не увенчается ощутимыми, твердыми обращениями людей, которые вошли в растущее число церквей, все наши действия являются не более чем духовным военным парадом.

12. Как далеко вы можете видеть? Великое Поручение началось в городе Иерусалиме. Стратегия покорения вашего города Христу начинается с объединения верного остатка в молитве.



Приложение 1. Шесть этапов покорения города Христу

Приложение 2. Подготовка почвы для эффективной евангелизации

Приложение 3. “Настало твое время!”