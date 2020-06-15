Уит - Предназначено для отрады
Книга «Предназначено для отрады» появилась на свет как-то неожиданно, почти что вдруг; и не потому, что мне для полного счастья не хватало еще стать автором, просто я владел определенными знаниями и считал необходимым ими поделиться. Ведь эти знания способны самым удивительным образом преображать наше бытие, укреплять супружество, поддерживать тепло домашнего очага.
Я признаю основой вероучения все содержание Священного Писания и в качестве семейного врача многие годы наставляю в этом своих пациентов. В последнее время я понял, что консультирование по вопросам брака стало моим призванием. А потребность в такого рода помощи весьма велика. Я выступал с сообщениями по данной теме и консультировал в церквах, колледжах, на семинарах, в других аудиториях. И вот несколько лет назад пасторы христианских церквей попросили меня подготовить серию лекций по технике секса, или, лучше сказать, по искусству полового общения и сексуальным проблемам брака в расчете на христианских слушателей.
Эд Уит - Гей Уит - Предназначено для отрады - Тайна, открытая двоим
Мирт; СПб; 2004
ISBN 5-88869-174-7
Эд Уит - Гей Уит - Предназначено для отрады - Тайна, открытая двоим - Содержание
- Предназначено для отрады
- 1. Предназначено для отрады
- 2. Уясняем замысел Божий
- 3. Отлюбив, не полюбишь заново?
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4. Познаем основы
- Женские половые органы
- Менструальный цикл
- Оплодотворение и возникновение беременности
- Девять месяцев беременности
- Рождение
- Мужские половые органы
- Мужское и женское подобие
- 5. Искусство любви, или как стать одной плотью
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6. Черепашка и заяц в одной упряжке
- Преждевременная эякуляция
- Секс-тренинг при преждевременной эякуляции
- Подкрепление длительного эякуляторного контроля
- Лобково-копчиковая мышца (ЛКМ)
- 7. Когда спящая проснется
- 8. И обессиленный утешится
- 9. «Идеальная» жена. Мнение Гей Уит
- 10. Вся любовь, вся нежность, все желание
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11. Когда и как стать родителями: от замысла – к исполнению
- Метод оральной контрацепции (МОК) – пили
- Влагалищная противозачаточная диафрагма со спермицидами
- Метод применения влагалищных спермицидов
- Внутриматочные средства (ВМС)
- Метод «ритма»
- Спринцевание
- Перевязка маточных труб
- Coitus interruptus (прерванное половое сношение)
- Кондом
- Вазэктомия
- Половая абстиненция (воздержание)
- Радость материнства и отцовства
- 12. В ладу с беременной
- 13. Любви все возрасты покорны
- 14. Мы отвечаем...
- 15. Ваш брачный союз как интимное царство
Эд Уит - Гей Уит - Предназначено для отрады - Тайна, открытая двоим - Уясняем замысел Божий
Я считаю, что огромное число супружеских пар попросту лишают себя того, что Господь предназначил для них. Одни в браке не знают счастья, хотя и сворачивают горы ради исполнения иных своих желаний; другие добиваются его, в глубине души страдая от смутной печали по сладости отношений особого рода, которые до сих пор не связали их с партнерами по браку. Большинству таких христианских пар никто и никогда не читал наставлений ни о том, что в действительности говорит Библия о половом общении, ни о том, что советует медицина по вопросу обретения гармонии и счастья в браке.
Таким образом, наша книга рассчитана на всякого, кто состоит в браке (или готовится заключить брачный союз) и желает найти правильное медицинское освещение супружеских сексуальных отношений в рамках библейского вероучения. Данная тема излагается в книге прямо и с медицинской точки зрения откровенно, причем язык ее прост и деликатен, как и язык самой Библии, целомудренно трактующей интимную близость супругов. Всякий муж и всякая жена смогут претворить в жизнь сокровенные возможности полового общения, если познают замысел Божий в отношении их брачного союза.
Цель нашей книги как раз в том, чтобы указать супругам путь к осуществлению этих потенциальных возможностей. Моя чудесная жена Гей постоянно помогала мне, когда я консультировал больных, проводил семинары, собирал материалы для учебного курса и писал эту книгу. С ее страниц мы хотели бы передать каждому читателю чувство изумления и восторга, которое испытываем всякий раз, когда видим, что творит Бог в брачном союзе мужчин и женщин, полностью преданных Господу, устанавливающих добрые отношения и приобретающих знания, необходимые для наслаждения истинной близостью. Мы поделимся с вами тем, что нам открылось! Итак, мы начинаем, а вы, пожалуйста, не забывайте одного потрясающего факта: Сам Бог сделал половое общение супругов источником наслаждения. То, что Он подарил нам, предназначено для отрады.
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