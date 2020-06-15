Книга «Предназначено для отрады» появилась на свет как-то неожиданно, почти что вдруг; и не потому, что мне для полного счастья не хватало еще стать автором, просто я владел определенными знаниями и считал необходимым ими поделиться. Ведь эти знания способны самым удивительным образом преображать наше бытие, укреплять супружество, поддерживать тепло домашнего очага.

Я признаю основой вероучения все содержание Священного Писания и в качестве семейного врача многие годы наставляю в этом своих пациентов. В последнее время я понял, что консультирование по вопросам брака стало моим призванием. А потребность в такого рода помощи весьма велика. Я выступал с сообщениями по данной теме и консультировал в церквах, колледжах, на семинарах, в других аудиториях. И вот несколько лет назад пасторы христианских церквей попросили меня подготовить серию лекций по технике секса, или, лучше сказать, по искусству полового общения и сексуальным проблемам брака в расчете на христианских слушателей.

Эд Уит - Гей Уит - Предназначено для отрады - Тайна, открытая двоим

Мирт; СПб; 2004

ISBN 5-88869-174-7

Эд Уит - Гей Уит - Предназначено для отрады - Тайна, открытая двоим - Содержание

Предназначено для отрады

1. Предназначено для отрады

2. Уясняем замысел Божий

3. Отлюбив, не полюбишь заново?

4. Познаем основы Женские половые органы Менструальный цикл Оплодотворение и возникновение беременности Девять месяцев беременности Рождение Мужские половые органы Мужское и женское подобие

5. Искусство любви, или как стать одной плотью

6. Черепашка и заяц в одной упряжке Преждевременная эякуляция Секс-тренинг при преждевременной эякуляции Подкрепление длительного эякуляторного контроля Лобково-копчиковая мышца (ЛКМ)

7. Когда спящая проснется

8. И обессиленный утешится

9. «Идеальная» жена. Мнение Гей Уит

10. Вся любовь, вся нежность, все желание

11. Когда и как стать родителями: от замысла – к исполнению Метод оральной контрацепции (МОК) – пили Влагалищная противозачаточная диафрагма со спермицидами Метод применения влагалищных спермицидов Внутриматочные средства (ВМС) Метод «ритма» Спринцевание Перевязка маточных труб Coitus interruptus (прерванное половое сношение) Кондом Вазэктомия Половая абстиненция (воздержание) Радость материнства и отцовства

12. В ладу с беременной

13. Любви все возрасты покорны

14. Мы отвечаем...

15. Ваш брачный союз как интимное царство

Эд Уит - Гей Уит - Предназначено для отрады - Тайна, открытая двоим - Уясняем замысел Божий

Я считаю, что огромное число супружеских пар попросту лишают себя того, что Господь предназначил для них. Одни в браке не знают счастья, хотя и сворачивают горы ради исполнения иных своих желаний; другие добиваются его, в глубине души страдая от смутной печали по сладости отношений особого рода, которые до сих пор не связали их с партнерами по браку. Большинству таких христианских пар никто и никогда не читал наставлений ни о том, что в действительности говорит Библия о половом общении, ни о том, что советует медицина по вопросу обретения гармонии и счастья в браке.

Таким образом, наша книга рассчитана на всякого, кто состоит в браке (или готовится заключить брачный союз) и желает найти правильное медицинское освещение супружеских сексуальных отношений в рамках библейского вероучения. Данная тема излагается в книге прямо и с медицинской точки зрения откровенно, причем язык ее прост и деликатен, как и язык самой Библии, целомудренно трактующей интимную близость супругов. Всякий муж и всякая жена смогут претворить в жизнь сокровенные возможности полового общения, если познают замысел Божий в отношении их брачного союза.

Цель нашей книги как раз в том, чтобы указать супругам путь к осуществлению этих потенциальных возможностей. Моя чудесная жена Гей постоянно помогала мне, когда я консультировал больных, проводил семинары, собирал материалы для учебного курса и писал эту книгу. С ее страниц мы хотели бы передать каждому читателю чувство изумления и восторга, которое испытываем всякий раз, когда видим, что творит Бог в брачном союзе мужчин и женщин, полностью преданных Господу, устанавливающих добрые отношения и приобретающих знания, необходимые для наслаждения истинной близостью. Мы поделимся с вами тем, что нам открылось! Итак, мы начинаем, а вы, пожалуйста, не забывайте одного потрясающего факта: Сам Бог сделал половое общение супругов источником наслаждения. То, что Он подарил нам, предназначено для отрады.