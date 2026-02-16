От администрации Эсхатоса: Данная книга располагается не для рекламы содержащегося в ней учения, а исключительно с апологетическими целями, для исследования.

«Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию» — главный философско-религиозный труд Мэри Бэкер Эдди, заложивший основу движения «Христианская наука» (Christian Science). В этой книге автор излагает систему метафизического целительства, основанную на убеждении, что истинная реальность имеет исключительно духовную природу, а материальный мир, включая болезни, грех и саму смерть, является лишь заблуждением или «иллюзией» смертного разума. Эдди предлагает читателю переосмыслить библейские тексты, утверждая, что Бог есть бесконечный Разум, Дух и Любовь, а человек, созданный по Его образу, в своей основе совершенен и не подвержен тлению.

Книга разделена на главы, посвященные молитве, искуплению и практическому применению духовных законов для исцеления. «Ключ к Священному Писанию» содержит духовное толкование Книги Бытия и Откровения, в которых автор ищет подтверждение своей теории о превосходстве духа над материей. Основной посыл работы заключается в том, что осознание единства человека с Божественным Разумом способно гармонизировать жизнь и восстановить здоровье без медицинского вмешательства. Труд Эдди вызвал огромный общественный резонанс, став одной из самых влиятельных книг в американской религиозной истории, сформировав целое направление мысли о безграничных возможностях веры и сознания.

Мэри Бэкер Эдди – Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию

Перевод на русский язык авторизованного английского текста. – Бостон: Первая Сайентистская Церковь Христа, 1989. – 1311 с.

Мэри Бэкер Эдди – Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию – Содержание

Предисловие

I. Молитва - II. Искупление и евхаристия - III. Брак - IV. Христианская Наука против спиритизма - V. Разоблачение животного магнетизма - VI. Наука, теология, медицина - VII. Физиология - VIII. По стопам Истины - IX. Творение - X. Наука бытия - XI. Ответы на некоторые возражения - XII. Практика Христианской Науки - XIII. Преподавание Христианской Науки - XIV. Подведение итогов

КЛЮЧ К СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ