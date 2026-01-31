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Эдингер - Анатомия души

Эдингер - Анатомия души
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Bible Commentaries, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Процесс психотерапии, при полном в нее погружении, запускает череду глубоких и таинственных событий. И терапевту, и пациенту легко потерять путеводную нить. Именно поэтому люди с таким отчаянием цепляются за узкие и неадекватные теории — они, по крайней мере, дают ощущение хоть какой-то ориентации. Если мы не намерены помещать психические явления в прокрустово ложе одной из предвзятых теорий, нам стоит искать категории для понимания души в ней самой. Старинное алхимическое изречение гласит: “Распусти вещество в его собственной воде”. Это мы и делаем, когда пытаемся понять процесс психотерапии в терминах алхимии.

Эдвард Эдингер - Анатомия души. Алхимический символизм психотерапии

М. : Касталия, 2011. - 299 с.

Эдвард Эдингер - Анатомия души. Алхимический символизм психотерапии - Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Введение. Алхимическое мировоззрение

  • Глава 2. Calcinatio

  • Глава 3. Solutio

  • Глава 4. Coagulatio

  • Глава 5. Sublimatio

  • Глава 6. Mortificatio

  • Глава 7. Separatio

  • Глава 8. Coniunctio

Библиография

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Added 31.01.2026
Author brat lexmak
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