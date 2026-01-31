Эдингер - Анатомия души
Процесс психотерапии, при полном в нее погружении, запускает череду глубоких и таинственных событий. И терапевту, и пациенту легко потерять путеводную нить. Именно поэтому люди с таким отчаянием цепляются за узкие и неадекватные теории — они, по крайней мере, дают ощущение хоть какой-то ориентации. Если мы не намерены помещать психические явления в прокрустово ложе одной из предвзятых теорий, нам стоит искать категории для понимания души в ней самой. Старинное алхимическое изречение гласит: “Распусти вещество в его собственной воде”. Это мы и делаем, когда пытаемся понять процесс психотерапии в терминах алхимии.
Эдвард Эдингер - Анатомия души. Алхимический символизм психотерапии
М. : Касталия, 2011. - 299 с.
Эдвард Эдингер - Анатомия души. Алхимический символизм психотерапии - Содержание
Предисловие
Глава 1. Введение. Алхимическое мировоззрение
Глава 2. Calcinatio
Глава 3. Solutio
Глава 4. Coagulatio
Глава 5. Sublimatio
Глава 6. Mortificatio
Глава 7. Separatio
Глава 8. Coniunctio
Библиография
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