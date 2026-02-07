Эдингер - Христианский архетип
Эдвард Эдингер предпринимает смелое исследование жизни Иисуса Христа сквозь призму аналитической психологии. Он утверждает, что христианский миф является наиболее полным описанием процесса индивидуации в западной культуре.
В книге подробно разбираются ключевые моменты: Благовещение, Рождество, Крещение, Тайная Вечеря и, наконец, Голгофа. Эдингер показывает, что каждый из этих сюжетов отражает критические точки во взаимодействии Эго и Самости. Это фундаментальный труд для тех, кто ищет способ примирить христианскую традицию с современным пониманием психологии бессознательного.
переводчик Валерий Константинович Мершавка,
текст взят с опубликованных в интернете страниц с издания Инфра-М, 2001 г.
ISBN 5-16-000492-0
Электронное издание, Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 160 с.
Эдвард Эдингер - Христианский архетип - Юнгианское исследование жизни Христа - Содержание
Предисловие
От переводчика (вместо предисловия)
Введение
1 Благовещение
2 Рождество
3 Бегство в Египет
4 Крещение
5 Триумфальный въезд в Иерусалим
6 Тайная вечеря
7 Гефсимания
8 Арест и пытка
9 Бичевание и издевательства
10 Распятие
11 Оплакивание и положение во гроб
12 Воскресение и Вознесение
13 Пятидесятница (день рождения церкви)
14 Успение девы Марии и возведение ее на престол
