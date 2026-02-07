Эдингер - Христианский архетип

Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Эдвард Эдингер предпринимает смелое исследование жизни Иисуса Христа сквозь призму аналитической психологии. Он утверждает, что христианский миф является наиболее полным описанием процесса индивидуации в западной культуре.

В книге подробно разбираются ключевые моменты: Благовещение, Рождество, Крещение, Тайная Вечеря и, наконец, Голгофа. Эдингер показывает, что каждый из этих сюжетов отражает критические точки во взаимодействии Эго и Самости. Это фундаментальный труд для тех, кто ищет способ примирить христианскую традицию с современным пониманием психологии бессознательного.

Эдвард Эдингер - Христианский архетип - Юнгианское исследование жизни Христа

переводчик Валерий Константинович Мершавка,

текст взят с опубликованных в интернете страниц с издания Инфра-М, 2001 г.

ISBN 5-16-000492-0

Электронное издание, Москва-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 160 с.

Эдвард Эдингер - Христианский архетип - Юнгианское исследование жизни Христа - Содержание

Предисловие

От переводчика (вместо предисловия)

Введение

  • 1 Благовещение

  • 2 Рождество

  • 3 Бегство в Египет

  • 4 Крещение

  • 5 Триумфальный въезд в Иерусалим

  • 6 Тайная вечеря

  • 7 Гефсимания

  • 8 Арест и пытка

  • 9 Бичевание и издевательства

  • 10 Распятие

  • 11 Оплакивание и положение во гроб

  • 12 Воскресение и Вознесение

  • 13 Пятидесятница (день рождения церкви)

  • 14 Успение девы Марии и возведение ее на престол

Added 07.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 months ago
Благодарю.

