В этом курсе лекций Эдвард Эдингер расшифровывает «Mysterium Coniunctionis», раскрывая психологическое значение алхимических стадий превращения материи. Автор доказывает, что поиск «философского камня» — это не что иное, как поиск целостности человеческой психики.

Книга подробно разбирает такие парадоксальные образы, как Серный Огонь, Соль Мудрости и Соединение Солнца и Луны. Это фундаментальный труд для тех, кто хочет понять, как алхимические операции (Calcinatio, Solutio, Coagulatio) описывают реальные этапы психотерапии и личного созревания. Эдингер превращает герметическую традицию в мощный инструмент анализа современной души.

Эдвард Эдингер - Лекции по Mysterium. Путешествие через Mysterium Coniunctionis Карла Густава Юнга

М. : Касталия, 2018. — 330 с.

Эдвард Эдингер - Лекции по Mysterium. Путешествие через Mysterium Coniunctionis Карла Густава Юнга - Содержание

Предисловие редактора

Примечание автора

1. Введение и Параграфы 1-12

2. Параграфы 13-30

3. Параграфы 31-41

4. Параграфы 42-50

5. Параграфы 51-103

6. Параграфы 104-133

7. Параграфы 134-153

8. Параграфы 154-178

9. Параграф 179-213

10. Параграфы 214-244

11. Параграфы 245-275

12. Параграфы 276-314

13. Параграфы 315-348

14. Параграфы 349-367

15. Параграфы 368-404

16. Параграфы 405-463

17. Параграфы 464-497

18. Параграфы 498-531

19. Параграфы 532-569

20. Параграфы 570-595

21. Параграфы 596-625

22. Параграфы 622-653

23. Параграфы 624-680

24. Параграфы 681-706

25. Параграфы 707-737

26. Параграфы 738-758

27. Параграфы 759-792

Библиография