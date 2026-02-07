Эдингер - Лекции по Mysterium
Category Philosophy, Psychology Psychotherapy

В этом курсе лекций Эдвард Эдингер расшифровывает «Mysterium Coniunctionis», раскрывая психологическое значение алхимических стадий превращения материи. Автор доказывает, что поиск «философского камня» — это не что иное, как поиск целостности человеческой психики.

Книга подробно разбирает такие парадоксальные образы, как Серный Огонь, Соль Мудрости и Соединение Солнца и Луны. Это фундаментальный труд для тех, кто хочет понять, как алхимические операции (Calcinatio, Solutio, Coagulatio) описывают реальные этапы психотерапии и личного созревания. Эдингер превращает герметическую традицию в мощный инструмент анализа современной души.

Эдвард Эдингер - Лекции по Mysterium. Путешествие через Mysterium Coniunctionis Карла Густава Юнга

М. : Касталия, 2018. — 330 с.

Эдвард Эдингер - Лекции по Mysterium. Путешествие через Mysterium Coniunctionis Карла Густава Юнга - Содержание

Предисловие редактора

Примечание автора

  • 1. Введение и Параграфы 1-12

  • 2. Параграфы 13-30

  • 3. Параграфы 31-41

  • 4. Параграфы 42-50

  • 5. Параграфы 51-103

  • 6. Параграфы 104-133

  • 7. Параграфы 134-153

  • 8. Параграфы 154-178

  • 9. Параграф 179-213

  • 10. Параграфы 214-244

  • 11. Параграфы 245-275

  • 12. Параграфы 276-314

  • 13. Параграфы 315-348

  • 14. Параграфы 349-367

  • 15. Параграфы 368-404

  • 16. Параграфы 405-463

  • 17. Параграфы 464-497

  • 18. Параграфы 498-531

  • 19. Параграфы 532-569

  • 20. Параграфы 570-595

  • 21. Параграфы 596-625

  • 22. Параграфы 622-653

  • 23. Параграфы 624-680

  • 24. Параграфы 681-706

  • 25. Параграфы 707-737

  • 26. Параграфы 738-758

  • 27. Параграфы 759-792

Библиография

Related Books

All Books