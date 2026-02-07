В этом курсе лекций Эдвард Эдингер расшифровывает «Mysterium Coniunctionis», раскрывая психологическое значение алхимических стадий превращения материи. Автор доказывает, что поиск «философского камня» — это не что иное, как поиск целостности человеческой психики.
Книга подробно разбирает такие парадоксальные образы, как Серный Огонь, Соль Мудрости и Соединение Солнца и Луны. Это фундаментальный труд для тех, кто хочет понять, как алхимические операции (Calcinatio, Solutio, Coagulatio) описывают реальные этапы психотерапии и личного созревания. Эдингер превращает герметическую традицию в мощный инструмент анализа современной души.
Эдвард Эдингер - Лекции по Mysterium. Путешествие через Mysterium Coniunctionis Карла Густава Юнга
М. : Касталия, 2018. — 330 с.
Эдвард Эдингер - Лекции по Mysterium. Путешествие через Mysterium Coniunctionis Карла Густава Юнга - Содержание
Предисловие редактора
Примечание автора
1. Введение и Параграфы 1-12
2. Параграфы 13-30
3. Параграфы 31-41
4. Параграфы 42-50
5. Параграфы 51-103
6. Параграфы 104-133
7. Параграфы 134-153
8. Параграфы 154-178
9. Параграф 179-213
10. Параграфы 214-244
11. Параграфы 245-275
12. Параграфы 276-314
13. Параграфы 315-348
14. Параграфы 349-367
15. Параграфы 368-404
16. Параграфы 405-463
17. Параграфы 464-497
18. Параграфы 498-531
19. Параграфы 532-569
20. Параграфы 570-595
21. Параграфы 596-625
22. Параграфы 622-653
23. Параграфы 624-680
24. Параграфы 681-706
25. Параграфы 707-737
26. Параграфы 738-758
27. Параграфы 759-792
Библиография
