Эдингер - Навстречу Эону

Эдингер - Навстречу Эону
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Bible Commentaries, Philosophy, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism

Юнг в «Эоне» совершил невероятное открытие, связав смену астрологических эпох с эволюцией человеческой психики. Эдингер расшифровывает этот метод, подробно разбирая символику Рыб — двух существ, плывущих в разные стороны, как воплощение фундаментального раскола между духом и плотью.

Книга исследует, как символ Христа структурировал западное сознание на протяжении двух тысяч лет и что происходит, когда этот символ перестает удерживать психическую энергию. Это монументальное исследование символизма числа четыре, Гностицизма и алхимии как инструментов для понимания глобальных перемен, происходящих в нашей душе прямо сейчас.

Эдвард Эдингер - Навстречу Эону. Комментарии к "Эону" ("Aion") Карла Густава Юнга

М. : Клуб Касталия. 2015. — 320 с.

Эдвард Эдингер - Навстречу Эону. Комментарии к "Эону" ("Aion") Карла Густава Юнга - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЗОНУ» («AION») КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА

  • ПАРАГРАФЫ 1-12. ЭГО

  • ПАРАГРАФЫ 13-42. ТЕНЬ

  • СИЗИГИЯ: АНИМА И АНИМУС

  • ПАРАГРАФЫ 43-67. САМОСТЬ

  • ПАРАГРАФЫ 68-126. ХРИСТОС КАК СИМВОЛ САМОСТИ

  • ПАРАГРАФЫ 127-149. ЗНАК РЫБ

  • ПАРАГРАФЫ 150-161. ПРОРОЧЕСТВА НОСТРАДАМУСА

  • ПАРАГРАФЫ 162-192. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА РЫБЫ

  • АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СИМВОЛА РЫБЫ

  • ПАРАГРАФЫ 193-212. РЫБА В АЛХИМИИ

  • ПАРАГРАФЫ 213-235

  • ПАРАГРАФЫ 236-246. СНОВИДЕНИЕ

  • НА ТЕМУ БОЛЬШОЙ РЫБЫ

  • ПАРАГРАФЫ 247-266

  • ПАРАГРАФЫ 267-286

  • ПАРАГРАФЫ 287-305

  • ПАРАГРАФЫ 306-327

  • ПАРАГРАФЫ 328-346

  • ПАРАГРАФЫ 347-365

  • ПАРАГРАФЫ 366-380

  • ПАРАГРАФЫ 381-401

  • ПАРАГРАФЫ 402-429

ПРИЛОЖЕНИЕ. МАРИЯ ЛУИЗА ФОН ФРАНЦ И КЛОД ДРЕЙ - БЕСЕДЫ ОБ «ЭОНЕ»

Added 07.02.2026

