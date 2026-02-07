Эдингер - Навстречу Эону
Юнг в «Эоне» совершил невероятное открытие, связав смену астрологических эпох с эволюцией человеческой психики. Эдингер расшифровывает этот метод, подробно разбирая символику Рыб — двух существ, плывущих в разные стороны, как воплощение фундаментального раскола между духом и плотью.
Книга исследует, как символ Христа структурировал западное сознание на протяжении двух тысяч лет и что происходит, когда этот символ перестает удерживать психическую энергию. Это монументальное исследование символизма числа четыре, Гностицизма и алхимии как инструментов для понимания глобальных перемен, происходящих в нашей душе прямо сейчас.
Эдвард Эдингер - Навстречу Эону. Комментарии к "Эону" ("Aion") Карла Густава Юнга
М. : Клуб Касталия. 2015. — 320 с.
Эдвард Эдингер - Навстречу Эону. Комментарии к "Эону" ("Aion") Карла Густава Юнга - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЗОНУ» («AION») КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА
ПАРАГРАФЫ 1-12. ЭГО
ПАРАГРАФЫ 13-42. ТЕНЬ
СИЗИГИЯ: АНИМА И АНИМУС
ПАРАГРАФЫ 43-67. САМОСТЬ
ПАРАГРАФЫ 68-126. ХРИСТОС КАК СИМВОЛ САМОСТИ
ПАРАГРАФЫ 127-149. ЗНАК РЫБ
ПАРАГРАФЫ 150-161. ПРОРОЧЕСТВА НОСТРАДАМУСА
ПАРАГРАФЫ 162-192. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА РЫБЫ
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СИМВОЛА РЫБЫ
ПАРАГРАФЫ 193-212. РЫБА В АЛХИМИИ
ПАРАГРАФЫ 213-235
ПАРАГРАФЫ 236-246. СНОВИДЕНИЕ
НА ТЕМУ БОЛЬШОЙ РЫБЫ
ПАРАГРАФЫ 247-266
ПАРАГРАФЫ 267-286
ПАРАГРАФЫ 287-305
ПАРАГРАФЫ 306-327
ПАРАГРАФЫ 328-346
ПАРАГРАФЫ 347-365
ПАРАГРАФЫ 366-380
ПАРАГРАФЫ 381-401
ПАРАГРАФЫ 402-429
ПРИЛОЖЕНИЕ. МАРИЯ ЛУИЗА ФОН ФРАНЦ И КЛОД ДРЕЙ - БЕСЕДЫ ОБ «ЭОНЕ»
