Юнг в «Эоне» совершил невероятное открытие, связав смену астрологических эпох с эволюцией человеческой психики. Эдингер расшифровывает этот метод, подробно разбирая символику Рыб — двух существ, плывущих в разные стороны, как воплощение фундаментального раскола между духом и плотью.

Книга исследует, как символ Христа структурировал западное сознание на протяжении двух тысяч лет и что происходит, когда этот символ перестает удерживать психическую энергию. Это монументальное исследование символизма числа четыре, Гностицизма и алхимии как инструментов для понимания глобальных перемен, происходящих в нашей душе прямо сейчас.

М. : Клуб Касталия. 2015. — 320 с.

Эдвард Эдингер - Навстречу Эону. Комментарии к "Эону" ("Aion") Карла Густава Юнга - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЗОНУ» («AION») КАРЛА ГУСТАВА ЮНГА

ПАРАГРАФЫ 1-12. ЭГО

ПАРАГРАФЫ 13-42. ТЕНЬ

СИЗИГИЯ: АНИМА И АНИМУС

ПАРАГРАФЫ 43-67. САМОСТЬ

ПАРАГРАФЫ 68-126. ХРИСТОС КАК СИМВОЛ САМОСТИ

ПАРАГРАФЫ 127-149. ЗНАК РЫБ

ПАРАГРАФЫ 150-161. ПРОРОЧЕСТВА НОСТРАДАМУСА

ПАРАГРАФЫ 162-192. ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА РЫБЫ

АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СИМВОЛА РЫБЫ

ПАРАГРАФЫ 193-212. РЫБА В АЛХИМИИ

ПАРАГРАФЫ 213-235

ПАРАГРАФЫ 236-246. СНОВИДЕНИЕ

НА ТЕМУ БОЛЬШОЙ РЫБЫ

ПАРАГРАФЫ 247-266

ПАРАГРАФЫ 267-286

ПАРАГРАФЫ 287-305

ПАРАГРАФЫ 306-327

ПАРАГРАФЫ 328-346

ПАРАГРАФЫ 347-365

ПАРАГРАФЫ 366-380

ПАРАГРАФЫ 381-401

ПАРАГРАФЫ 402-429

ПРИЛОЖЕНИЕ. МАРИЯ ЛУИЗА ФОН ФРАНЦ И КЛОД ДРЕЙ - БЕСЕДЫ ОБ «ЭОНЕ»