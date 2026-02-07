Эдингер - Юнгианские комментарии к роману Г. Мелвилла «Моби Дик» и к «Фаусту» Гете
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy

Работы Эдингера — это «высшая лига» аналитической психологии. Он берет произведения, которые стали столпами западной культуры, и показывает, что их авторы были не просто писателями, а «пророками бессознательного».

Эдингер мастерски доказывает, что судьбы Ахава и Фауста — это судьбы каждого современного человека, пытающегося найти баланс между своей гордыней и силами, которые намного больше его самого. Эти комментарии превращают чтение классики в глубокий психотерапевтический опыт, помогая читателю осознать собственные внутренние шторма и «договоры с дьяволом».

Эдвард Эдингер - Юнгианские комментарии к роману Г. Мелвилла «Моби Дик» и к «Фаусту» Гете

М.: Клуб Касталия. 2015. — 306 с.

ISBN 978-5.519-65898-0

Эдвард Эдингер - Юнгианские комментарии к роману Г. Мелвилла «Моби Дик» и к «Фаусту» Гете - Содержание

ЭДВАРД ЭДИНГЕР - «МОБИ ДИК» МЕЛВИЛЛА. АМЕРИКАНСКАЯ НИКЕЯ

АВТОРСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

  • 1. ВВЕДЕНИЕ

  • 2. ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ МЕЛВИЛЛА

  • 3. ИЗМАИЛ ОТВЕРЖЕННЫЙ

  • 4. КВИКЕГ — ПЕРВОБЫТНАЯ ТЕНЬ

  • 5. ЗНАМЕНИЕ ИОНЫ

  • 6. НИКЕЯ НАЧИНАЕТСЯ

  • 7. КАПИТАН АХАВ

  • 8. АХАВ И МИФОЛОГИЯ

  • 9. ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА КИТА

  • 10. БЕЛИЗНА КИТА

  • 11. КИТ КАК СФИНКС И МЕДУЗА

  • 12. ФЕДАЛЛА — АНГЕЛ МЕСТИ

  • 13. АНАЛОГИИ

  • 14. ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ

  • 15. СТОЛКНОВЕНИЕ С НУМИНОЗНЫМ

  • 16. ТРАНСФОРМАЦИЯ

  • 17. СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

«ЮНГИАНСКИЕ КОММЕНТАРИИ К «ФАУСТУ» ГЁТЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

  • 1. ВВЕДЕНИЕ

  • 2. УВЕРТЮРА

  • 3. НИГРЕДО

  • 4. МЕФИСТОФЕЛЬ

  • 5. ВСТРЕЧА С ТЬМОЙ

  • 6. МАРГАРИТА

  • 7. КАРНАВАЛ

  • 8. НИСХОЖДЕНИЕ К МАТЕРЯМ

  • 9. ГОМУНКУЛУС

  • 10. СОЕДИНЕНИЕ С ЕЛЕНОЙ

  • 11. ВОЙНА

  • 12. ФИЛЕМОН И БАВКИДА

  • 13. ИСКУПЛЕНИЕ

  • 14. ЭПИЛОГ

