Эдингер - Юнгианские комментарии
Работы Эдингера — это «высшая лига» аналитической психологии. Он берет произведения, которые стали столпами западной культуры, и показывает, что их авторы были не просто писателями, а «пророками бессознательного».
Эдингер мастерски доказывает, что судьбы Ахава и Фауста — это судьбы каждого современного человека, пытающегося найти баланс между своей гордыней и силами, которые намного больше его самого. Эти комментарии превращают чтение классики в глубокий психотерапевтический опыт, помогая читателю осознать собственные внутренние шторма и «договоры с дьяволом».
Эдвард Эдингер - Юнгианские комментарии к роману Г. Мелвилла «Моби Дик» и к «Фаусту» Гете
М.: Клуб Касталия. 2015. — 306 с.
ISBN 978-5.519-65898-0
Эдвард Эдингер - Юнгианские комментарии к роману Г. Мелвилла «Моби Дик» и к «Фаусту» Гете - Содержание
ЭДВАРД ЭДИНГЕР - «МОБИ ДИК» МЕЛВИЛЛА. АМЕРИКАНСКАЯ НИКЕЯ
АВТОРСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ МЕЛВИЛЛА
3. ИЗМАИЛ ОТВЕРЖЕННЫЙ
4. КВИКЕГ — ПЕРВОБЫТНАЯ ТЕНЬ
5. ЗНАМЕНИЕ ИОНЫ
6. НИКЕЯ НАЧИНАЕТСЯ
7. КАПИТАН АХАВ
8. АХАВ И МИФОЛОГИЯ
9. ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА КИТА
10. БЕЛИЗНА КИТА
11. КИТ КАК СФИНКС И МЕДУЗА
12. ФЕДАЛЛА — АНГЕЛ МЕСТИ
13. АНАЛОГИИ
14. ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ
15. СТОЛКНОВЕНИЕ С НУМИНОЗНЫМ
16. ТРАНСФОРМАЦИЯ
17. СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
«ЮНГИАНСКИЕ КОММЕНТАРИИ К «ФАУСТУ» ГЁТЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ
1. ВВЕДЕНИЕ
2. УВЕРТЮРА
3. НИГРЕДО
4. МЕФИСТОФЕЛЬ
5. ВСТРЕЧА С ТЬМОЙ
6. МАРГАРИТА
7. КАРНАВАЛ
8. НИСХОЖДЕНИЕ К МАТЕРЯМ
9. ГОМУНКУЛУС
10. СОЕДИНЕНИЕ С ЕЛЕНОЙ
11. ВОЙНА
12. ФИЛЕМОН И БАВКИДА
13. ИСКУПЛЕНИЕ
14. ЭПИЛОГ
No comments yet. Be the first!