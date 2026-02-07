Работы Эдингера — это «высшая лига» аналитической психологии. Он берет произведения, которые стали столпами западной культуры, и показывает, что их авторы были не просто писателями, а «пророками бессознательного».

Эдингер мастерски доказывает, что судьбы Ахава и Фауста — это судьбы каждого современного человека, пытающегося найти баланс между своей гордыней и силами, которые намного больше его самого. Эти комментарии превращают чтение классики в глубокий психотерапевтический опыт, помогая читателю осознать собственные внутренние шторма и «договоры с дьяволом».

Эдвард Эдингер - Юнгианские комментарии к роману Г. Мелвилла «Моби Дик» и к «Фаусту» Гете

М.: Клуб Касталия. 2015. — 306 с.

ISBN 978-5.519-65898-0

Эдвард Эдингер - Юнгианские комментарии к роману Г. Мелвилла «Моби Дик» и к «Фаусту» Гете - Содержание

ЭДВАРД ЭДИНГЕР - «МОБИ ДИК» МЕЛВИЛЛА. АМЕРИКАНСКАЯ НИКЕЯ

АВТОРСКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ МЕЛВИЛЛА

3. ИЗМАИЛ ОТВЕРЖЕННЫЙ

4. КВИКЕГ — ПЕРВОБЫТНАЯ ТЕНЬ

5. ЗНАМЕНИЕ ИОНЫ

6. НИКЕЯ НАЧИНАЕТСЯ

7. КАПИТАН АХАВ

8. АХАВ И МИФОЛОГИЯ

9. ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА КИТА

10. БЕЛИЗНА КИТА

11. КИТ КАК СФИНКС И МЕДУЗА

12. ФЕДАЛЛА — АНГЕЛ МЕСТИ

13. АНАЛОГИИ

14. ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ

15. СТОЛКНОВЕНИЕ С НУМИНОЗНЫМ

16. ТРАНСФОРМАЦИЯ

17. СМЕРТЬ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

«ЮНГИАНСКИЕ КОММЕНТАРИИ К «ФАУСТУ» ГЁТЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ