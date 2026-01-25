Этот экспозиционный комментарий на послания Иоанна стремится глубже проникать в богатое богодухновенное содержание этих посланий, чтобы оказать помощь прилежному исследователю в их изучении. Английский текст цитируется по знакомому переводу короля Якова (в русском издании используется русский синодальный перевод), но толкование основано непосредственно на греческом тексте.

Хотя этот комментарий основан на изучении греческого текста, он предназначен и для тех, кто не обладает существенным знанием этого языка. Рассматриваемый отрывок всегда сначала цитируется в переводе, а транслитерация греческого текста приводится в скобках.По необходимости рассматриваются различные аспекты греческого текста, чтобы более полно показать значение слов Иоанна.

Эдмонд Хиберт - Послания Иоанна - Экспозиционный комментарий

Пер. с англ. - СПб.: «Библия для всех», 2014. - 442 с.

ISBN 978-5-7454-1344-5

Эдмонд Хиберт - Послания Иоанна - Экспозиционный комментарий - Содержание

Список сокращений

Предисловие

Часть 1: Первое послание Иоанна

1. Введение в 1 Иоанна

2. План 1 Иоанна

Толкование 1 Иоанна

3. Пролог: реальность воплощения (1:1-4)

Основная часть послания: Основания для христианской уверенности (1:5-5:12)

Уверенность через испытание общением (1:5-2:17)

4. Уверенность через испытание общением: Основание для христианского общения (1:5)

5. Уверенность через испытание общением: Препятствия для христианского общения (1:6-10)

6. Уверенность через испытание общением: Ресурсы для сохранения общения (2:1-2)

7. Уверенность через испытание общением: Признаки сохранения общения (2:3-17)

Уверенность от конфликтов веры (2:18-4:6)

8. Уверенность от конфликтов веры: Конфликт между истиной и ложью (2:18-28)

9. Уверенность от конфликтов веры: Конфликт между детьми Божьими и детьми дьявола (2:29-3:12)

10. Уверенность от конфликтов веры: Конфликт между любовью и ненавистью (3:13-24)

11. Уверенность от конфликтов веры: Конфликт между духом истины и духом заблуждения (4:1-6)

Уверенность от подтверждения истинной любви (4:7-5:5)

12. Уверенность от подтверждения истинной любви: Природа искупительной любви (4:7-16а)

13. Уверенность от подтверждения истинной любви: Результаты искупительной любви (4:166-5:5)

Уверенность через свидетельство Духа (5:6-12)

14. Уверенность через свидетельство Духа: Исторические свидетельства об Иисусе Христе (5:6-9)

15. Уверенность через свидетельство Духа: Действенность божественного свидетельства (5:10-12)

16. Эпилог: Уверенность и несомненные факты верующих (5:13-21)

Часть 2: Второе и Третье послания Иоанна

17. Введение во 2 и 3 Иоанна

18. План 2 Иоанна

19. Толкование 2 Иоанна

20. План 3 Иоанна

21. Толкование 3 Иоанна

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