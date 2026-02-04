Эдвардс Джонатан - Эдвардс Джонатан - Свобода воли

Данное издание представляет российскому читателю один из важнейших трактатов американского теолога и философа Джонатана Эдвардса. Это первый русский перевод данной книги, который, мы надеемся, восполнит определенную лакуну в представлениях современных россиян о стиле мышления и убеждениях этого выдающегося автора.

При всей разности исторического пути России и США есть нечто, что объединяет — не только наши две нации, но и многие другие, — стремление к истинной вере, к богообщению, к пониманию людьми своих жизненных целей и стратегий их достижения. И на этом пути обращение к творчеству Эдвардса может оказаться полезным и вдохновляющим не только для протестантских сообществ, но и для всех христиан, а может быть, даже и для носителей иного религиозного сознания.

Современный американский пастор Джон Пайпер спрашивает: «Знает ли кто-либо из нас о том невероятном факте, что этот человек, прослуживший в течение 23 лет пастором церкви из 600 членов в маленьком городке, затем миссионером для индейцев в течение 7 лет, который воспитал 11 верных детей, работавший без электрического освещения, литературных редакторов, электронной почты, иногда даже не имея достаточно бумаги, чтобы писать свои труды, дожил только до 54 лет и умер, оставив библиотеку всего в 300 книг, — что этот человек стоял у истоков одного из самых больших пробуждений современности, написал богословские труды, не потерявшие свою актуальность через 200 лет, и сделал больше для миссионерского движения того времени, чем кто-либо из его современников?»

Можно ли терпеливо, посредством спокойных, вразумительных и строгих рассуждений опровергнуть отстаиваемые утверждения, я должен предоставить судить другим. Но я предчувствую, что изложенное может подвергнуться критике иного рода. Не исключено, что кое-кто из тех, кто высоко ставит свою приверженность мнимой рациональности и благородству принципов, модных в современном богословии, разразится потоками негодования и презрения при виде этого трактата, узнав, на доказательство каких доктрин он притязает. И если они сочтут его достойным прочтения и настолько примечательным, чтобы тратить на него слова, они, вероятно, возобновят, с вновь обострившимся высокомерием, свои обычные восклицания о языческой концепции судьбы, о необходимости у Гоббса и о превращении людей в простые машины. Посыплются пугающие слова о фатальности, неуклонности, неизбежности, непреодолимости и т. п. и, наверное, с добавлением эпитетов «ужасный» и «богохульный». Вероятно, много искусства будет применено, чтобы представить изложенное в свете, шокирующем воображение и возбуждающем страсти тех, у кого либо не хватает способностей, либо слишком много уверенности в своих укоренившихся взглядах и презрения к другим мнениям, чтобы попытаться серьезно и обстоятельно разобраться в вопросе.

Или же могут быть упомянуты и подчеркнуты проблемы, которые не имеют прямого отношения к полемике. Потому что — пусть даже они более или менее реальны и трудны для решения — они возникают не из-за каких-то расхождений данной теории с арминиан- ской, и не могут быть сняты или смягчены за счет отказа от первой в пользу второй. Еще могут найтись какие-то частности, о которых подумают, что они будут оскорбительны для ушей публики. Их превратно истолкуют и саркастически-презрительно прокомментируют. И из-за этих частностей будет с торжеством унижено целое. Легко видеть, что решение большинства проблем в полемике между кальвинистами и арминианами зависит от определенности в фундаментальном вопросе о свободе воли, необходимой для нравственного действования, и что благодаря прояснению и обоснованию кальвинистской доктрины в этом вопросе опровергаются главные доводы, которые, как правило, приводят в поддержку арминианской доктрины, а противоположная доктрина получает доказательное подтверждение.

При этом становится очевидным, что нравственное владычество Бога над родом человеческим, Его отношение к людям как к нравственным личностям, обращение к ним со Своими заповедями, советами, призывами, предупреждениями, увещеваниями, обетованиями, предостережениями, наградами и наказаниями не противоречат Его провиденциальному предопределению всех событий — событий всякого рода и во всем мироздании — либо через непосредственное воздействие, либо через дозволение. В самом деле, такая всеобщая провиденциальная предопределенность предполагает некоего рода необходимость всех событий, необходимость, означающую непреложную предустановленность наступления события в будущем. Но чтобы это было так, для нравственных событий, то есть волений разумных деятелей, не нужно никакой другой необходимости кроме необходимости нравственной, каковая точно так же гарантирует наступление события в будущем, как и любая другая необходимость. Однако, как было доказано, такая необходимость вовсе не исключает ни нравственного действования, ни обоснованности применения заповедей, призывов, награды, наказания и т. д. И более того, изложенное не только устраняет возражения против доктрины всеобщей провиденциальной предопределенности, но и демонстрирует ее истинность.

Эдвардс Джонатан - Свобода воли

Пер. с англ.

СПб.: Виссон, 2016. 504 с.

Эдвардс Джонатан - Свобода воли - Содержание

Свидетельство о воле. М. Н. Яковлева

Предисловие

ЧАСТЬ І В КОТОРОЙ РАЗЪЯСНЯЮТСЯ И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДМЕТУ ДАЛЬНЕЙШИХ РАССУЖДЕНИЙ

ГЛАВА 1 О природе воли

ГЛАВА 2 Об определении воли

ГЛАВА 3 О значении терминов «необходимость», «невозможность», «неспособность» и т. д., а также о произвольности

ГЛАВА 4 О различии естественной и нравственной необходимости и неспособности

ГЛАВА 5 О понятиях свободы и нравственного действования

ЧАСТЬ II ГДЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ И МОЖЕТ ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ ТАКОГО РОДА СВОБОДА ВОЛИ, В КОТОРОЙ АРМИНИАНЕ ВИДЯТ СУЩНОСТЬ СВОБОДЫ ВСЯКОЙ НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ; И МОЖНО ЛИ ВООБЩЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ЧТО-ЛИБО ПОДОБНОЕ

ГЛАВА 1 Демонстрирующая явную противоречивость арминианских представлений о свободе воли, связанных со способностью воли к самоопределению

ГЛАВА 2 Посвященная рассмотрению нескольких мнимых способов ускользнуть от приведенной выше аргументации

ГЛАВА 3 О том, может ли какое-либо явление, и в частности воление, возникнуть, если для его возникновения нет причины

ГЛАВА 4 Может ли воление возникать без причины, в силу активности природы души

ГЛАВА 5 Демонстрирующая, что если считать утверждения, используемые в такого рода отговорках, истинными, то все они вместе оказываются совершенно нелепыми и не могут послужить к обоснованию арминианского понимания свободы; и почему (при такой аргументации) арминианские писатели просто обязаны впадать

в противоречия

ГЛАВА 6 Об определении воли относительно вещей, которые с точки зрения разума совершенно равноценны

ГЛАВА 7 О представлении, согласно которому свобода воли состоит в безразличии

ГЛАВА 8 О свободе воли как о предполагаемой противоположности всякой необходимости

ГЛАВА 9 О связи актов воли с указаниями разума

ГЛАВА 10 О необходимой связи воления с влиянием мотивов: подробное рассмотрение явной противоречивости утверждений и доводов мистера Чубба относительно свободы воли

ГЛАВА 11 Свидетельства достоверного предведения Богом волений нравственных личностей

ГЛАВА 12 Достоверное Божие предведение будущих волений нравственных личностей несовместимо с такой произвольностью этих волений, при которой они совершенно не являются необходимыми

ГЛАВА 13 Считаем ли мы воления нравственных личностей связанными с чем-либо предшествующим или нет, они все же должны быть необходимыми в таком смысле, который опровергает арминианские представления о свободе

ЧАСТЬ III В КОТОРОЙ ИССЛЕДУЕТСЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ТАКАЯ СВОБОДА ВОЛИ, НА КОТОРОЙ НАСТАИВАЮТ АРМИНИАНЕ, НЕОБХОДИМА ДЛЯ НРАВСТВЕННОГО ДЕЙСТВОВАНИЯ, ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОКА, ПОХВАЛЫ И ПОРИЦАНИЯ И Т. Д.

ГЛАВА 1 Нравственное совершенство Бога необходимо и при этом добродетельно и достойно восхваления

ГЛАВА 2 Волевые акты человеческой души Иисуса Христа с необходимостью святы и при этом истинно добродетельны, достойны хвалы, воздаяния и т. д

ГЛАВА 3 То обстоятельство, что некоторые люди преданы Богом греху, и существование падшего человечества в целом доказывают, что нравственная необходимость и неспособность не противоречат наказуемости

ГЛАВА 4 Заповеди и обязанность послушания, совместимые с нравственной неспособностью слушаться

ГЛАВА 5 Особо рассматривается искренность стремлений и усилий, считающаяся оправданием при невыполнении чего-либо, что само по себе есть благо

ГЛАВА 6 Свобода безразличия не только не является необходимой для добродетели, но совершенно с ней несовместима; и все привычки и наклонности, как добродетельные, так и порочные, несовместимы с арминианскими представлениями о свободе и нравственном действовании

ГЛАВА 7 Арминианские представления о нравственном действовании несовместимы с каким бы то ни было влиянием мотивов или побуждений в случае как добродетельных, так и порочных деяний

ЧАСТЬ IV В КОТОРОЙ РАССМАТРИВАЮТСЯ ГЛАВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАССУЖДЕНИЙ АРМИНИАН, КОГДА ОНИ ОБОСНОВЫВАЮТ И ОТСТАИВАЮТ РАССМОТРЕННЫЕ ВЫШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОБОДЕ, НРАВСТВЕННОМ ДЕЙСТВОВАНИИ И Т. П. И ОПРОВЕРГАЮТ ДОКТРИНУ ОППОНЕНТОВ

ГЛАВА 1 Сущность добродетельности и порочности сердечных предрасположенностей и волевых актов заключается не в их причине, а в их характере

ГЛАВА 2 Ошибочность и противоречивость тех метафизических представлений о действии и деятельности, которых, похоже, в большинстве своем придерживаются защитники арминианской доктрины, касающейся свободы, нравственного действования и т. п

ГЛАВА 3 Причины, по которым кое-кто полагает противоречащим здравому смыслу то, что вещи, являющиеся необходимыми, заслуживают похвалы или порицания

ГЛАВА 4 В соответствии со здравым смыслом и естественными представлениями людей следует предположить совместимость нравственной необходимости с хвалой и порицанием, наградой и наказанием

ГЛАВА 5 Касательно тех возражений, что такая концепция необходимости делает напрасными и бессмысленными все средства и усилия, направленные на уклонение от греха или обретение добродетели и праведности, и что тем самым люди в вопросах морали и религии превращаются просто в машины

ГЛАВА 6 О том возражении против отстаиваемой доктрины, что она согласуется со стоической доктриной рока и с мнением мистера Гоббса

ГЛАВА 7 О необходимости Божией воли

ГЛАВА 8 Рассматривается еще несколько возражений против нравственной необходимости волений Бога

ГЛАВА 9 О тех возражениях против отстаиваемой доктрины, что она превращает Бога в творца греха

ГЛАВА 10 О первом вхождении греха в мир

ГЛАВА 11 О предполагаемой несовместимости этих принципов с нравственными качествами Бога

ГЛАВА 12 О предполагаемой тенденции данных принципов вести к атеизму и распущенности

ГЛАВА 13 О том возражении против аргументации, обосновывающей кальвинистское учение, что она метафизична и невразумительна

Заключение

Замечания к труду лорда Кеймса «Опыт о принципах нравственной и естественной религии» в письме к священнослужителю Шотландской церкви от преподобного мистера Джонатана Эдвардса

Примечания