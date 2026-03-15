Эдвардс - Грешники в руках разгневанного Бога

Вы смотрите на хорошее состояние вашего тела, заботитесь и продумываете способы безопасности для вашей жизни. На самом деле все это — ничто. Если Бог уберет Свою руку, то они ни на миг не удержат вас от падения, точно так же, как воздух не удержит человека, падающего в пропасть. Ваша греховность делает вас тяжелыми, как свинец, и вы падаете вниз в ад под огромным весом и давлением.

Если бы Бог отпустил вас, то вы тотчас же упали бы и стремительно утонули в бездонной пропасти. А ваше здоровое тело, ваша забота и осмотрительность, ваши наилучшие выдумки и вся ваша праведность никак не повлияли бы на то, чтобы удержать и сберечь вас от ада. Точно так же паутина не может удержать камень от падения. Если бы не полновластная Божья воля, земля ни на миг бы не терпела вас, потому что вы бремя для нее. Мироздание тяжело вздыхает из-за вас.

В 1991 году отмечалась 250-я годовщина наиболее известной проповеди из когда-либо произнесенных в истории Америки. Название этой проповеди — «Грешники в руках разгневанного Бога». Она была произнесена первый раз Джонатаном Эдвардсом (1703 — 1758) в церкви города Энфилда, штат Коннектикут, 8 июля 1741 года. Эдвардса, который в то время был пастором Конгрегационной церкви города Нордхэмптона, штат Массачусетс, пригласил проповедовать служитель из Энфилда.

Люди в этом городе были особенно упрямы к восприятию Благой Вести. А членов церкви пастор Вилок (Wheelock), служитель Второй церкви Лебанона, охарактеризовал как «беспечных и суетных». Одно из преданий гласит, что Эдвардс не был назначен на проповедь в то воскресенье, а заменил кого-то в последнюю минуту. Но я не нашел ни одного свидетельства, которое бы подтверждало этот факт. Жители города Энфилда до описываемого события менее других были затронуты Великим Пробуждением, которое имело место в Новой Англии в 1734 — 1735 годах. Им было все равно, придет ли пробуждение к ним вообще. Тем не менее, христиане из близлежащих городов проявляли большой интерес к Энфилду, и большую часть ночи перед проповедью Эдвардса они провели в молитве, чтобы «жители Энфилда не прошли мимо Божественных знамений, когда они будут сыпаться на них».

Эдвардс Джонатан - Грешники в руках разгневанного Бога

Пер. с англ. О. Наделиной: Ровно: ХМ «Живое слово», 2013. 32 с.

