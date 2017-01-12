Эдвардс - Грешники в руках разгневанного Бога

Вы смотрите на хорошее состояние вашего тела, заботитесь и продумываете способы безопасности для вашей жизни. На самом деле все это — ничто. Если Бог уберет Свою руку, то они ни на миг не удержат вас от падения, точно так же, как воздух не удержит человека, падающего в пропасть. Ваша греховность делает вас тяжелыми, как свинец, и вы падаете вниз в ад под огромным весом и давлением.

Если бы Бог отпустил вас, то вы тотчас же упали бы и стремительно утонули в бездонной пропасти. А ваше здоровое тело, ваша забота и осмотрительность, ваши наилучшие выдумки и вся ваша праведность никак не повлияли бы на то, чтобы удержать и сберечь вас от ада. Точно так же паутина не может удержать камень от падения. Если бы не полновластная Божья воля, земля ни на миг бы не терпела вас, потому что вы бремя для нее. Мироздание тяжело вздыхает из-за вас.

В 1991 году отмечалась 250-я годовщина наиболее известной проповеди из когда-либо произнесенных в истории Америки. Название этой проповеди — «Грешники в руках разгневанного Бога». Она была произнесена первый раз Джонатаном Эдвардсом (1703 — 1758) в церкви города Энфилда, штат Коннектикут, 8 июля 1741 года. Эдвардса, который в то время был пастором Конгрегационной церкви города Нордхэмптона, штат Массачусетс, пригласил проповедовать служитель из Энфилда.

Люди в этом городе были особенно упрямы к восприятию Благой Вести. А членов церкви пастор Вилок (Wheelock), служитель Второй церкви Лебанона, охарактеризовал как «беспечных и суетных». Одно из преданий гласит, что Эдвардс не был назначен на проповедь в то воскресенье, а заменил кого-то в последнюю минуту. Но я не нашел ни одного свидетельства, которое бы подтверждало этот факт. Жители города Энфилда до описываемого события менее других были затронуты Великим Пробуждением, которое имело место в Новой Англии в 1734 — 1735 годах. Им было все равно, придет ли пробуждение к ним вообще. Тем не менее, христиане из близлежащих городов проявляли большой интерес к Энфилду, и большую часть ночи перед проповедью Эдвардса они провели в молитве, чтобы «жители Энфилда не прошли мимо Божественных знамений, когда они будут сыпаться на них».

Отклик прихожан Энфилда на проповедь был поразительным. Еще задолго до окончания проповеди люди плакали, тяжело вздыхали и восклицали: «Что мне делать, чтобы спастись?!». По свидетельству другого служителя, «там стояло такое дыхание страдания и плача, что проповедник (то есть Эдвардс) должен был просить у людей тишины, чтобы был слышен его голос». Стивен Виллиаме (Stephen Williams), очевидец этих событий, предоставил более полное описание происшедшего: «Мы отправились в Энфилд, где познакомились с уважаемым мистером Эдвардсом из Нордхэмптона, который прочитал сильную пробуждающую проповедь на текст Второзаконие 32:35. И прежде чем проповедь была закончена, по всему залу люди плакали и вопияли: «Что мне делать, чтобы спастись? О, я попаду в ад... О! Что мне делать для Христа?

Служитель должен был остановить проповедь, потому что крик и плач наполнял весь зал и все заглушал. Через некоторое время, когда прихожане немного успокоились и мистер В. смог произнести молитву, мы сошли с возвышенности и начали беседовать с людьми. Поразительно и удивительно была видна сила Бога: надеюсь, немало душ были вырваны у тьмы. Радость и умиротворение их говорили о полученном утешении. Мы спели гимн, помолились, чтобы их укрепило и утвердило Божье Слово, и распустили собрание. Главным результатом проповеди было то, что ожесточенные сердца многих людей так сильно изменились, что люди «ощутили сильное обличение в своих грехах и осознали опасность этого состояния». Это смягчение сердец наступило благодаря действию Святого Духа, а не силе убеждения Джонатана Эдвардса. Эдвардс не выглядел блистательным проповедником во время своего выступления в Энфилде. Как подчеркивает Дэвидсон (Davidson), «он все время смотрел поверх людей на веревку звонка, его интонация была ровной, без великолепия риторики или ораторского искусства».

Предание гласит, что Эдвардс почти не использовал жестов: он практически читал проповедь из рукописи, которая лежала перед ним на кафедре. Эдвардс никогда не упоминал об этой проповеди ни в одной из своих работ. Причина, вероятно, состоит в том, что действие духа возрождения, так ярко проявившееся в Энфилде, было обычным делом в то время. Это был период Великого Пробуждения, во время которого многие души обращались на путь истинный непреодолимой силой Святого Духа. Великое Пробуждение началось в Новой Англии в 1733 — 1735 годах в церкви Эдвардса в Нордхэмптоне. Описание этого духовного переживания можно прочитать в работе Эдвардса под названием «Повествование об удивительных обращениях» (1735). В 1739 году в Новой Англии опять наблюдались пробуждения, а в 1741 году, во время проповеди в Энфилде, Эдвардс был убежден, что «работа была намного чище, содержала меньше примесей коррупции, чем в предыдущее великое излияние Духа в 1735 году».

В течение многих лет Эдвардса несправедливо критиковали за проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога», ибо многие считали, что ее главным учением является наказание нечестивых пламенем ада. Но, хотя этот образ и присутствует в проповеди, он не является доминирующим. Напротив, как подчеркивает И. X. Кади (Е.Н. Cady), «внимание проповеди сосредоточено на трудном положении грешника, на том, как ужасно его шествие по самому краю пропасти перед тем, как стремительно упасть в вечные мучения, и о том, что у него пока еще есть время покаяться и спастись». Следовательно, цель проповеди была евангелизацион- ной — попытка представить истинное положение падших людей, их рискованное положение в этом мире и их нужду в спасительной работе Христа. Эдвардс использовал образ пламени ада как орудие для убеждения людей в их ненадежном положении. Как он сказал в одной из своих работ, «страх ада может показать людям черствость их сердец».

Хотя проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога» была прочитана Эдвардсом 250 лет назад, ее послание очень насущно в наши дни великого неверия. Нам необходимо пробуждение: для этого, как и во времена Эдвардса, людям необходимо ощутить реальную опасность греха. Им необходимо открыть глаза на их опасное положение, что они предстанут перед Творцом такими, как есть. Если должно наступить пробуждение с великим излиянием Святого Духа в наши дни, то эта истина должна быть ясно представлена. Наша молитва о том, чтобы распространение этой проповеди помогло убедить людей в их беззаконии и привести их к покаянию перед Святым Израилевым.

Эдвардс Джонатан - Грешники в руках разгневанного Бога

Перевод: Оксана Наделина. - Ровно: Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово», 1999. - 36 с.

Эдвардс Джонатан - Грешники в руках разгневанного Бога

Пер. с англ. О. Наделиной: Ровно: ХМ «Живое слово», 2013. 32 с.

ISBN 978-617-677-017-6

Эдвардс Джонатан - Грешники в руках разгневанного Бога - Содержание