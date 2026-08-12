Поэтому я посоветовал бы Вам, уважаемый Читатель, внимательно следить за словами и мыслями душепопечителя, всем сердцем стремящегося размышлять библейскими категориями, выводя на Божий свет страдающую от ран душу. И я искренне надеюсь, что постепенно, по мере чтения, перед Вашим взором начнут открываться глубины Божьего Слова с еще одной очень важной стороны. Очень важной, потому что это святая обязанность каждого члена Божьей Церкви, — не просто выслушать и дать поверхностный совет своему брату в Господе, но помочь ему увидеть себя в строгих и любящих глазах небесного Отца, укрепить его духовной пищей и повести его по пути освящения и свободы во Христе Иисусе. И Библия содержит в себе все для этого необходимое!

Рон Харрис - Духовная операция - со скальпелем Писания

Продемонстрирована во время полуторачасовой встречи

Киев "Рука допомоги" КЖДС 2010 - 194 с.

Рон Харрис - Духовная операция - со скальпелем Писания - Содержание

Введение

Предисловие автора

ПРОЛОГ: Подготовка к операции

ПРОЦЕДУРА: Операция

ПРОГНОЗ: После операции

ЭПИЛОГ: Уроки операции

Приложение 1: Четыре овала личного служения (Инструмент №6)

Приложение 2: Вопросы СЕРДЦа (Инструмент №13)

Приложение 3: Аналогия: прыжки со скалы (Инструмент №30)

Приложение 4: Правление благодати (Инструмент №32)

Приложение 5: «Святая месть» (Томас Брукс, сокращено)

Дополнительная литература