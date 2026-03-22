Эдвардс - Подлинное переживание

Эдвардсу приходилось сражаться на двух фронтах. С одной стороны, он должен был противостоять тем, кто считал духовное возрождение безумной истерией. С другой стороны, он противостоял тем, кто считал, что все происходящее во время духовного возрождения было «от Бога» и неважно, насколько странными и неадекватными были некоторые вещи. Не кажется ли вам, что эти две противоположные крайности схожи, так как обе являются заблуждениями?

Прилагая усилия, чтобы найти середину между этими равносильными и противоположными крайностями, Эдварде затронул ряд крайне важных вопросов. Что значит быть христианином? Является ли вера в Бога исключительно делом интеллекта? Что в таком случае означают желания, чувства и переживания? Что такое обращение? Как мы можем знать о людях, что они обращены? Что нам следует предпринимать, чтобы убедиться, является ли очевидное обращение настоящим? Какое место в переживаниях христианина занимает уверенность в спасении? Какие духовные чувства нам следует развивать в себе и от каких нам следует избавляться? Как мы можем удостовериться в искренности и истинности нашей веры? Каковы признаки духовной фальши и духовного обмана?

Мы можем не жить во времена духовного возрождения, однако эти вопросы и ответы, которые Эдварде дает на них, крайне актуальны для нас сегодня. Наверное, никогда прежде христиане не придавали столь особого значения духовным чувствам и переживаниям и не стремились так сильно обрести их, как это они делают теперь. Результаты подобных стремлений слишком часто бывали неадекватными и духовно вредными. Те же, кто отвергает духовные чувства и переживания, переходят от живой веры к черствой, бесстрастной и скучной ортодоксальности, глядя с большим подозрением на все, что вызывает эмоции. Данный труд Эдвардса — это «путеводитель для заблудших», ясный голос библейского и духовного здравомыслия, который безошибочно поведет нас через запутанный лабиринт неясности, имеющей сегодня место в этой важной сфере.

Эдвардс Джонатан - Подлинное переживание! - Истинным или ложным следует считать духовное переживание?

Пер. с англ.

Сокращенный и переработанный вариант классического произведения Джонатана Эдвардса "Трактат о духовных привязанностях"

СПб.: Мирт, 2006. 141 с.

ISBN 5-88869-218-2

Эдвардс Джонатан - Подлинное переживание! - Истинным или ложным следует считать духовное переживание? - Оглавление

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1. ПРИРОДА ЭМОЦИЙ И ИХ ВАЖНОСТЬ В ХРИСТИАНСТВЕ

Глава 1. Несколько замечаний по поводу эмоций

Глава 2. Что такое эмоции?

Глава 3. Истинная духовность заключается главным образом в эмоциях

Глава 4. Различные эмоции

Глава 5. Итог истинной духовности — любовь

Глава 6. Давид, Павел, Иоанн и Христос как примеры святой эмоции

Глава 7. Эмоции на небесах

Глава 8. Эмоции и наши духовные обязанности

Глава 9. Эмоции и ожесточение сердца

Глава 10. Уроки из вышесказанного

ЧАСТЬ 2. ПРОЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО НАШИ ЭМОЦИИ ИСХОДЯТ ИЗ ИСТИННЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ СПАСЕНИЯ

Вступительные замечания

Глава 1. Бурные и яркие эмоции не доказывают ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 2. Если наши эмоции оказывают сильное воздействие на наше тело, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 3. Если наши эмоции порождают большое желание говорить о духовных вещах, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 4. Если эмоции не являются результатом наших усилий, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 5. Если наши эмоции вызваны стихом из Библии, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 6. Если создается впечатление, что в наших эмоциях присутствует любовь, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 7. Если наши эмоции разнообразны по своему характеру, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 8. Если эмоции утешения и радости следуют в определенном порядке, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 9. Если наши эмоции заставляют нас тратить много времени на внешние элементы богослужения, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 10. Если наши эмоции побуждают нас прославлять Бога своими устами, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 11. Если наши эмоции порождают уверенность в спасении, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

Глава 12. Мы не можем сказать, являются ли эмоции человека духовными или плотскими, только потому, что он трогательно их описывает

ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИСТИННО ДУХОВНЫХ ЭМОЦИЙ

Вступительные замечания

Глава 1. Истинные духовные эмоции возникают в результате сверхъестественных и божественных воздействий на сердце человека

Глава 2. Духовные эмоции порождаются красотой духовных вещей, а не нашим эгоизмом

Глава 3. Основанием для духовных эмоций служит моральное превосходство духовных вещей

Глава 4. Духовные эмоции — результат духовного понимания

Глава 5. Духовные эмоции убеждают в реальности духовных вещей

Глава 6. Духовным эмоциям сопутствует духовное уничижение

Глава 7. Духовным эмоциям сопутствует изменение естества

Глава 8. Истинные духовные эмоции отличаются от фальшивых тем, что они возбуждают в человеке присущий Христу дух любви, кротости, мира, прощения и милосердия

Глава 9. Истинные духовные эмоции смягчают сердце и соседствуют с христианской нежностью духа

Глава 10. Истинно духовные эмоции, в отличие о фальшивых, имеют превосходную гармонию и баланс

Глава 11. Истинно духовные эмоции производят сильное стремление к большей святости, в то время как фальшивые эмоции совершенно не способствуют духовному росту

Глава 12. Христианская практика является плодом истинно духовных эмоций

Глава 13. Христианская практика является главным признаком искренности обращенного человека

Глава 14. Христианская практика для собственной совести человека является верным признаком обращения

Заключение