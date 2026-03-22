Эдвардс - Подлинное переживание

Эдвардс - Подлинное переживание
Category PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Христианские мыслители (4 books)

Эдвардсу приходилось сражаться на двух фронтах. С одной стороны, он должен был противостоять тем, кто считал духовное возрождение безумной истерией. С другой стороны, он противостоял тем, кто считал, что все происходящее во время духовного возрождения было «от Бога» и неважно, насколько странными и неадекватными были некоторые вещи. Не кажется ли вам, что эти две противоположные крайности схожи, так как обе являются заблуждениями?

Прилагая усилия, чтобы найти середину между этими равносильными и противоположными крайностями, Эдварде затронул ряд крайне важных вопросов. Что значит быть христианином? Является ли вера в Бога исключительно делом интеллекта? Что в таком случае означают желания, чувства и переживания? Что такое обращение? Как мы можем знать о людях, что они обращены? Что нам следует предпринимать, чтобы убедиться, является ли очевидное обращение настоящим? Какое место в переживаниях христианина занимает уверенность в спасении? Какие духовные чувства нам следует развивать в себе и от каких нам следует избавляться? Как мы можем удостовериться в искренности и истинности нашей веры? Каковы признаки духовной фальши и духовного обмана?

Мы можем не жить во времена духовного возрождения, однако эти вопросы и ответы, которые Эдварде дает на них, крайне актуальны для нас сегодня. Наверное, никогда прежде христиане не придавали столь особого значения духовным чувствам и переживаниям и не стремились так сильно обрести их, как это они делают теперь. Результаты подобных стремлений слишком часто бывали неадекватными и духовно вредными. Те же, кто отвергает духовные чувства и переживания, переходят от живой веры к черствой, бесстрастной и скучной ортодоксальности, глядя с большим подозрением на все, что вызывает эмоции. Данный труд Эдвардса — это «путеводитель для заблудших», ясный голос библейского и духовного здравомыслия, который безошибочно поведет нас через запутанный лабиринт неясности, имеющей сегодня место в этой важной сфере.

Эдвардс Джонатан - Подлинное переживание! - Истинным или ложным следует считать духовное переживание?

Пер. с англ.

Сокращенный и переработанный вариант классического произведения Джонатана Эдвардса "Трактат о духовных привязанностях"

СПб.: Мирт, 2006. 141 с.

ISBN 5-88869-218-2

Эдвардс Джонатан - Подлинное переживание! - Истинным или ложным следует считать духовное переживание? - Оглавление

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ 1. ПРИРОДА ЭМОЦИЙ И ИХ ВАЖНОСТЬ В ХРИСТИАНСТВЕ

  • Глава 1. Несколько замечаний по поводу эмоций

  • Глава 2. Что такое эмоции?

  • Глава 3. Истинная духовность заключается главным образом в эмоциях

  • Глава 4. Различные эмоции

  • Глава 5. Итог истинной духовности — любовь

  • Глава 6. Давид, Павел, Иоанн и Христос как примеры святой эмоции

  • Глава 7. Эмоции на небесах

  • Глава 8. Эмоции и наши духовные обязанности

  • Глава 9. Эмоции и ожесточение сердца

  • Глава 10. Уроки из вышесказанного

ЧАСТЬ 2. ПРОЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО НАШИ ЭМОЦИИ ИСХОДЯТ ИЗ ИСТИННЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ СПАСЕНИЯ

  • Вступительные замечания

  • Глава 1. Бурные и яркие эмоции не доказывают ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 2. Если наши эмоции оказывают сильное воздействие на наше тело, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 3. Если наши эмоции порождают большое желание говорить о духовных вещах, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 4. Если эмоции не являются результатом наших усилий, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 5. Если наши эмоции вызваны стихом из Библии, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 6. Если создается впечатление, что в наших эмоциях присутствует любовь, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 7. Если наши эмоции разнообразны по своему характеру, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 8. Если эмоции утешения и радости следуют в определенном порядке, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 9. Если наши эмоции заставляют нас тратить много времени на внешние элементы богослужения, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 10. Если наши эмоции побуждают нас прославлять Бога своими устами, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 11. Если наши эмоции порождают уверенность в спасении, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения

  • Глава 12. Мы не можем сказать, являются ли эмоции человека духовными или плотскими, только потому, что он трогательно их описывает

ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИСТИННО ДУХОВНЫХ ЭМОЦИЙ

  • Вступительные замечания

  • Глава 1. Истинные духовные эмоции возникают в результате сверхъестественных и божественных воздействий на сердце человека

  • Глава 2. Духовные эмоции порождаются красотой духовных вещей, а не нашим эгоизмом

  • Глава 3. Основанием для духовных эмоций служит моральное превосходство духовных вещей

  • Глава 4. Духовные эмоции — результат духовного понимания

  • Глава 5. Духовные эмоции убеждают в реальности духовных вещей

  • Глава 6. Духовным эмоциям сопутствует духовное уничижение

  • Глава 7. Духовным эмоциям сопутствует изменение естества

  • Глава 8. Истинные духовные эмоции отличаются от фальшивых тем, что они возбуждают в человеке присущий Христу дух любви, кротости, мира, прощения и милосердия

  • Глава 9. Истинные духовные эмоции смягчают сердце и соседствуют с христианской нежностью духа

  • Глава 10. Истинно духовные эмоции, в отличие о фальшивых, имеют превосходную гармонию и баланс

  • Глава 11. Истинно духовные эмоции производят сильное стремление к большей святости, в то время как фальшивые эмоции совершенно не способствуют духовному росту

  • Глава 12. Христианская практика является плодом истинно духовных эмоций

  • Глава 13. Христианская практика является главным признаком искренности обращенного человека

  • Глава 14. Христианская практика для собственной совести человека является верным признаком обращения

Заключение

Rate this publication:
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

