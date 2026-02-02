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Коул - Настоящий мужчина - Победители никогда не сдаются

Эдвин Коул - Настоящий мужчина
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Мне нравится быть мужчиной. По этому поводу я не чувствую стыда, смущения, робости или вины. Я знаю, что сейчас я не тот, кем буду когда-нибудь. Я тот, кто я есть, но уже не тот, кем я был. Однако я еще не тот мужчина, которым могу быть.
Сегодня я знаю, куда направляюсь в своем мужестве. Долгие годы я барахтался, пытаясь стать мужественным: я не был научен тому, как быть мужчиной. Через борьбу и трудности, победы и награды я узнал многое о том, что значит быть настоящим мужчиной. Теперь я могу сказать, что прожил замечательную жизнь. У меня есть жена, которую я очень люблю, дети, которых я успешно вырастил, служение, хотя и несколько необычное, но сегодня приобретшее всемирный масштаб и устремленное к добру и Богу.

Эдвин Коул - Настоящий мужчина

СПб.: Библейский взгляд, 2004. - 288с.
ISBN 5-8445-0100-4

Эдвин Коул - Настоящий мужчина - Содержание

Часть 1. Лабиринты мужества
  • 1. Кризис мужества
  • 2. В обществе суррогатов
  • 3. Зеркало треснуло
Часть 2. Настоящий мужчина
  • 4. Иисус: мужчина
  • 5. Иисус: пример жизни
  • 6. Иисус: сила жизни
Часть З. Реальный взгляд
  • 7. Ценности, меняющие жизнь
  • 8. Умножаем свои ресурсы
  • 9. Оставаться на вершине
Часть 4. Настоящее сердце
  • 10. Краеугольный камень характера
  • 11. Ничего, кроме истины
  • 12. Любовь или похоть
Часть 5. Настоящие достижения
  • 13. Благородные стремления
  • 14. Цена величия
  • 15. Стратеги я победы
  • 16. Трудиться - значит жить
  • 17. Финансовая свобода
Часть 6. Настоящий мужчина
  • 18. Положительная сторона трудностей
  • 19. Мир на все времена
  • 20. Настоящий руководитель
Часть 7. Настоящие роли
  • 21. Неотразимый муж
  • 22. Чудесный отец
  • 23. Настоящий друг
  • 24. Величайшая в жизни радость

Эдвин Коул - Настоящий мужчина - Введение

В газете «Бостон Глоуб» появился заголовок: «Разыскивается мужчина с правильным сердцем». Статья начиналась с вопроса: «Что случилось с Америкой?» Затем следовал ответ: «Никудышное руководство. Не только в правительстве и политике, но и в бизнесе, обслуживании, производстве, образовании и прочих общественных институтах, включая средства массовой информации». Сказано язвительно и критично, но разве это не правда? Большинство американцев согласятся: у нас кризис руководства и производительности, но вызван он в основном кризисом мужества. Наше мужество подверглось кастрации: оно сделалось неспособным к размножению.
США - не единственная страна, страдающая от этой проблемы. Сегодня сотни других стран столкнулись с кризисом мужества. И происходит это потому, что на мужчин самых разных национальностей обрушивается множество проблем.

Эдвин Луис Коул - Победители никогда не сдаютсяЭдвин Луис Коул - Победители никогда не сдаются

СПб.: Библейский взгляд, 2000. — 144 с.
ISBN 5-8445-0033-4

Эдвин Луис Коул - Победители никогда не сдаются - Содержание

Часть I. Кризис поры невзгод
  • 1 Господь укажет путь
  • 2 Бог останется верен вам
  • 3 Бог будет говорить с вами
  • 4 Бог вернет все утраченное
Часть II. Кризис переходного периода
  • 5 Схема, определенная Богом для процесса перемен
  • 6 Десять шагов, необходимых в переходный период
  • 7 Кризис середины жизни
  • 8 Путь к победе
Часть III. Как пройти по жизни победителем
  • 9 Движение от неудачи к успеху
  • 10 Сила вашего исповедания веры
  • 11 Говорите Божьи слова
Views 377
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vital
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 months ago
Благодарю.

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