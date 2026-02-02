Коул - Настоящий мужчина - Победители никогда не сдаются

Мне нравится быть мужчиной. По этому поводу я не чувствую стыда, смущения, робости или вины. Я знаю, что сейчас я не тот, кем буду когда-нибудь. Я тот, кто я есть, но уже не тот, кем я был. Однако я еще не тот мужчина, которым могу быть.

Сегодня я знаю, куда направляюсь в своем мужестве. Долгие годы я барахтался, пытаясь стать мужественным: я не был научен тому, как быть мужчиной. Через борьбу и трудности, победы и награды я узнал многое о том, что значит быть настоящим мужчиной. Теперь я могу сказать, что прожил замечательную жизнь. У меня есть жена, которую я очень люблю, дети, которых я успешно вырастил, служение, хотя и несколько необычное, но сегодня приобретшее всемирный масштаб и устремленное к добру и Богу.

Эдвин Коул - Настоящий мужчина

СПб.: Библейский взгляд, 2004. - 288с.

ISBN 5-8445-0100-4

Эдвин Коул - Настоящий мужчина - Содержание

Часть 1. Лабиринты мужества

1. Кризис мужества

2. В обществе суррогатов

3. Зеркало треснуло

Часть 2. Настоящий мужчина

4. Иисус: мужчина

5. Иисус: пример жизни

6. Иисус: сила жизни

Часть З. Реальный взгляд

7. Ценности, меняющие жизнь

8. Умножаем свои ресурсы

9. Оставаться на вершине

Часть 4. Настоящее сердце

10. Краеугольный камень характера

11. Ничего, кроме истины

12. Любовь или похоть

Часть 5. Настоящие достижения

13. Благородные стремления

14. Цена величия

15. Стратеги я победы

16. Трудиться - значит жить

17. Финансовая свобода

Часть 6. Настоящий мужчина

18. Положительная сторона трудностей

19. Мир на все времена

20. Настоящий руководитель

Часть 7. Настоящие роли

21. Неотразимый муж

22. Чудесный отец

23. Настоящий друг

24. Величайшая в жизни радость

Эдвин Коул - Настоящий мужчина - Введение

В газете «Бостон Глоуб» появился заголовок: «Разыскивается мужчина с правильным сердцем». Статья начиналась с вопроса: «Что случилось с Америкой?» Затем следовал ответ: «Никудышное руководство. Не только в правительстве и политике, но и в бизнесе, обслуживании, производстве, образовании и прочих общественных институтах, включая средства массовой информации». Сказано язвительно и критично, но разве это не правда? Большинство американцев согласятся: у нас кризис руководства и производительности, но вызван он в основном кризисом мужества. Наше мужество подверглось кастрации: оно сделалось неспособным к размножению.

США - не единственная страна, страдающая от этой проблемы. Сегодня сотни других стран столкнулись с кризисом мужества. И происходит это потому, что на мужчин самых разных национальностей обрушивается множество проблем.