Эджли - Искусство жизнестойкости
Книга «Искусство жизнестойкости» (The Art of Resilience) — это не просто пособие по фитнесу, а глубокое исследование пределов человеческих возможностей от Росса Эджли, атлета-экстремала и первого человека, проплывшего вокруг всей Великобритании. Автор объединяет спортивную науку, античную философию и личный опыт выживания в экстремальных условиях, чтобы вывести формулу «несокрушимого духа».
Эджли доказывает, что жизнестойкость — это не врожденный дар, а навык, который можно тренировать. Через призму своего 157-дневного заплыва он анализирует, как тело и разум адаптируются к боли, холоду и истощению, превращая препятствия в топливо для роста. Книга служит манифестом для тех, кто хочет стать сильнее не только физически, но и ментально.
Росс Эджли - Искусство жизнестойкости
Оригинальное название: The Art of Resilience: Strategies for an Unbreakable Mind and Body
Минск: Попурри, 2025. - 448 с., ил.
Росс Эджли - Искусство жизнестойкости - Содержание
Стоическая атлетика: Применение принципов Марка Аврелия и Эпиктета в спорте. Эджли учит разделять то, что мы можем контролировать (свои усилия, дыхание, мысли), и то, что нет (погоду, течения, соленую воду).
Метаболическая гибкость: Научный подход к питанию. Как приучить организм использовать жир в качестве эффективного топлива и поддерживать работоспособность при экстремальных нагрузках.
Улыбка как инструмент: Психологический прием борьбы с кортизолом. Эджли утверждает, что искренняя улыбка в моменты страданий обманывает мозг и снижает уровень стресса.
Закон специфической адаптации: Тело всегда подстраивается под навязанные ему условия. Если вы создаете «умный» стресс, вы становитесь антихрупким.
No comments yet. Be the first!