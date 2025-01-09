Автобиография Александра Ефимова о жизни в СССР, репрессиях, тяготах Второй мировой и пути эмигранта. Мемуары о поиске веры и стойкости человеческого духа.

Александр Ефимов – От добра добра не ищут

Сакраменто, Калифорния, США: Миссия Слово к России, 2010. -122 с.

Александр Ефимов – От добра добра не ищут - Содержание