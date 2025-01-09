Ефимов - От добра добра не ищут
Автобиография Александра Ефимова о жизни в СССР, репрессиях, тяготах Второй мировой и пути эмигранта. Мемуары о поиске веры и стойкости человеческого духа.
Александр Ефимов – От добра добра не ищут
Сакраменто, Калифорния, США: Миссия Слово к России, 2010. -122 с.
Александр Ефимов – От добра добра не ищут - Содержание
Отзыв
От добра добра не ищут
Приключение с дедом
Мой отец
Сектанты
Гражданская война
Детские годы
Переезжаем в свой дом
Арест отца и брата
Жизнь без отца
«Враги народа» наказаны
Правительственный Террор
Ночные гости
Что случилось с моим братом?
Школьные годы
Заперты!
Переезд
Жизнь в Новочеркасске
Селекционная комиссия
Вторая мировая война
Встреча Нового 1942-го Года
Сельскохозяйственный Институт
Бегство из Мариуполя — жизнь в Николаеве
Бегство из Николаева
Через Карпаты на Венгрию
Германия
Бегство брата из лагеря
Лагеря Ди-Пи
Разве упавши не встают
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