Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ефимов - От добра добра не ищут

Ефимов - От добра добра не ищут
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Автобиография Александра Ефимова о жизни в СССР, репрессиях, тяготах Второй мировой и пути эмигранта. Мемуары о поиске веры и стойкости человеческого духа.

Александр Ефимов – От добра добра не ищут

Сакраменто, Калифорния, США: Миссия Слово к России, 2010. -122 с.

Александр Ефимов – От добра добра не ищут - Содержание

  • Отзыв

  • От добра добра не ищут

  • Приключение с дедом

  • Мой отец

  • Сектанты

  • Гражданская война

  • Детские годы

  • Переезжаем в свой дом

  • Арест отца и брата

  • Жизнь без отца

  • «Враги народа» наказаны

  • Правительственный Террор

  • Ночные гости

  • Что случилось с моим братом?

  • Школьные годы

  • Заперты!

  • Переезд

  • Жизнь в Новочеркасске

  • Селекционная комиссия

  • Вторая мировая война

  • Встреча Нового 1942-го Года

  • Сельскохозяйственный Институт

  • Бегство из Мариуполя — жизнь в Николаеве

  • Бегство из Николаева

  • Через Карпаты на Венгрию

  • Германия

  • Бегство брата из лагеря

  • Лагеря Ди-Пи

  • Разве упавши не встают

Views 281
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books