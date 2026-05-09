Ефимова - Карл Густав Юнг и древнеиндийская философия сознания

Карл Густав Юнг — один из немногих мыслителей творчество которого по праву можно назвать уникальным. Это утверждение основано на универсализме аналитической психологии К. Г. Юнга, которая включает в себя, наряду с психологией, обширный спектр знаний философского, мифологического, естественнонаучного и исторического характера. Отмеченная особенность качественно отличает психологию Юнга от направлений глубинной психологии, разработанных 3. Фрейдом и А. Адлером. Именно поэтому проблема бессознательного, являясь центральным пунктом психоанализа, получает в трактовке Юнга принципиально иную интерпретацию.

Важно отметить, что Юнг всесторонне исследовал эволюцию взглядов на бессознательное, таким образом, собственная теория Юнга сложилась на основе обширного предшествующего материала. При этом анализу подвергались не только психологические, но и философские концепции. Указанный факт совсем не случаен, поскольку, как отмечает Юнг, психология лишь в XVII в. начала отделяться от философии заявив, в лице Христиана фон Вольфа (1679-1754), о необходимости создания эмпирической или экспериментальной психологии. Данная необходимость была связана с тем, что психология как наука оказалась в двойственном положении, поскольку в качестве объекта исследования рассматривались только самоочевидные компоненты и функции сознания (мышление, чувство, память, интуиция и т. д.). Всё, что с этой тенденцией не согласовывалось, отрицалось как несуществующее, несмотря на множество фактов и явлений, доказывающих противоположное. При этом эмпирическая психология, по утверждению Юнга, подчинялась общей философской психологии и облекалась в специальную философскую терминологию.

Ефимова Ирина - Карл Густав Юнг и древнеиндийская философия сознания: Компаративистский анализ

М.: Издательство ЛКИ, 2008. — 240 с.

ISBN 978-5-382-00649-9

Введение

Глава 1. Эмпирические формы сознания и коллективное бессознательное

§ 1. Понятие бессознательного в европейской философии и психологии

§ 2. Юнг против Фрейда и Адлера

§ 3. Сознание и бессознательное в структуре психики. Функции сознания

§ 4. Индивидуальное и коллективное бессознательное. Архетипы

§ 5. Функция бессознательного и символ

Глава 2. Комментаторская и компаративистская деятельность К. Г. Юнга. Исследования и последователи

§ 6. Древнеиндийская мифология и символизм в аналитическом аспекте

§ 7. Аналитический комментарий к буддийским текстам

§ 8. Исследование парапсихологических явлений и их взаимосвязь с бессознательным

§ 9. Трансперсональная психология как продолжение психоаналитической традиции Юнга

§ 10. Психоанализ и Восток в оценке современной компаративистской философии

Глава 3. К. Г. Юнг и буддийская философия сознания

§ 11. Психологические аспекты буддизма

§ 12. История развития школ сарвастивада (вайбхашика), саутрантика и трактат «Абхидхармакоша» Васубандху

§ 13. Юнг и «Абхидхармакоша» Васубандху. Учение о классах элементов

§ 14. Юнг и «Абхидхармакоша» Васубандху. Учение о карме

§ 15. Школа йогачаров, история развития и философия

§ 16. Коллективное бессознательное К. Г. Юнга и сокровищница сознания (алая-виджняна) буддийской школы йогачары

Библиография

Источники

Исследования

Именной указатель