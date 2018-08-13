Старец Иосиф — современный святой, и житие его источает благоухание святости. Благодаря умной молитве он стяжал множество разнообразных плодов Святого Духа. Умная молитва и вела его на высоту созерцания, и давала ему глубину опыта борьбы с бесами. Он творил Иисусову молитву непрестанно, и днем и ночью. Подобного человека на Святой Горе больше нет. Говорю это, имея в виду конкретных людей. Кто из монахов может сегодня сравниться с этим духовным величием? Кто сегодня всю ночь проводит в бдении на коленях, умно молясь, плача и рыдая — не о себе, а обо всем мире? Где теперь такое подвижничество? Такая молитва? Такие слезы?

Как говорил отец Ефрем Катунакский, «Старец Иосиф был духовным исполином и богонаученным учителем умной молитвы. Он необычайно сильно любил Пресвятую Богородицу, ради Нее он претерпевал все и от Нее получил великий дар сердечной молитвы. Он удостоился много раз Ее увидеть в своей временной, но равноангельной жизни. Где сейчас такие фигуры? Где можно услышать сегодня такие Небесные и благодатные слова? Его святое сердце неутомимо творило молитву: “Господи Иисусе Христе, помилуй мя!” — и Святой Дух осенял его главу».

Мне говорили, чтобы я написал в Константинопольский Патриархат о причислении Старца Иосифа к лику святых. Я ответил: «Мы этого делать не будем, это сделает Бог по молитвам святого Старца». Другие люди предложат это, чтобы Церковь исследовала, действительно ли эти признаки святости являются указанием от Бога, что Старец Иосиф — святой. И тогда совершится прославление Старца и будет праздноваться его память. Мы же ничего не будем предпринимать с нашей стороны, потому что нам могут не поверить. Но, во всяком случае, наша совесть велит нам почитать его как святого.

Многие православные во всем мире верят, что Старец Иосиф — святой. Это видно из того, с каким благоговением обращаются к нему за помощью, и по тому интересу, который существует во всем мире к написанному им. Его письма переведены на многие языки и изданы во многих странах: на сегодняшний день — на русском, английском, французском, итальянском, румынском, сербском, болгарском, грузинском языках. А мой собрат Иосиф составил службу в честь преподобного и богоносного отца нашего Иосифа Исихаста.

Старец Ефрем Филофейский - Моя жизнь со Старцем Иосифом

Перевод с греческого и примечания архимандрита Симеона (Гагатика)

Ахтырский Свято-Троицкий монастырь, 2018. 496 с. + вклейка.

ISBN 978-966-2503-17-3

Старец Ефрем Филофейский - Моя жизнь со Старцем Иосифом - Оглавление

Предисловие переводчика

Книга первая. Моя жизнь со Старцем Иосифом

Глава I. В миру

Глава II. На Святой Горе

Глава III. Первый день

Глава IV. Воспитание Господне

Глава V. Трудные условия

Глава VI. Отдай кровь и прими дух

Глава VII. Наше бдение

Глава VIII. Борьба со сном

Глава IX. Борьба с помыслами

Глава X. Наше отношение к Старцу Иосифу

Глава XI. Трапеза

Глава XII. Пост

Глава XIII. Молчание

Глава XIV. Послушание

Глава XV. Иисусова молитва

Глава XVI. Духовные плоды

Глава XVII. Мои болезни

Глава XVIII. Отход от зилотов-старостильников

Глава XIX. Наши хиротонии

Глава XX. Наше рукоделие

Глава XXI. Переселение в Новый Скит

Глава XXII. Наши коты

Глава XXIII. Иисусова молитва и бесноватый юноша

Глава XXIV. Отец Симон

Глава XXV. Последний год Старца

Глава XXVI. Преподобническая кончина Старца

Глава XXVII. Погребение

Глава XXVIII. Чудеса после преставления

Глава XXIX. Обретение мощей

Глава XXX. Посмертные явления и чудеса

Книга вторая. Жизнеописание Старца Иосифа Исихаста

Глава I. В миру

Глава II. На Святой Горе

Глава III. Отец Арсений

Глава IV. Жизнь двух послушников

Глава V. Жизнь двух подвижников

Глава VI. Первая община Старца

Глава VII. В Малом скиту Святой Анны

Глава VIII. Человек любви

Глава IX. Благословенная община

Глава X. Монахини Старца Иосифа

Эпилог

Старец Ефрем Филофейский - Моя жизнь со Старцем Иосифом - Предисловие переводчика

В 2008 году в Греции вышла книга воспоминаний Старца Ефрема Филофейского «Мой Старец Иосиф, Исихаст и Пещерник». Она стала событием в духовной жизни православных греков. Все ее приобретали, все о ней говорили, во всех монастырях книга читалась во время трапезы. В этом нет ничего удивительного. Старец Иосиф Исихаст, как становится все более очевидным, — самая выдающаяся личность в духовной истории ХХ века. Слово Старца, дошедшее до нас в его письмах духовным чадам, ничуть не уступает слову великих святых отцов. А такое возможно только тогда, когда и жизнь подвижника не уступает житию великих святых. В опубликованных воспоминаниях его личность, житие и учение раскрылись с такой полнотой, глубиной и высотой, что не оставили сомнений у тех, кто отдавал Старцу Иосифу пальму первенства среди духовных учителей последнего времени. Конечно, это произошло и благодаря тому, что воспоминания принадлежат непосредственному преемнику Исихаста — его любимому ученику Ефрему, проигумену монастыря Филофей на Афоне, а ныне Старцу монастыря Святого Антония Великого в пустыне американского штата Аризона.

Масштаб личности и дела Старца Ефрема достойны его духовного отца. На наших глазах он совершил удивительное и невиданное в истории чудо: за несколько лет создал на Американском континенте около двадцати монастырей, которые не иначе как по Божественному мановению наполнились монахами и монахинями, украсились храмами и стали духовным оазисом для жаждущих благодати Божией американцев. Эти монастыри следуют, насколько возможно для Америки, афонскому монастырскому уставу и заповедям Старца Иосифа, которого все подвизающиеся там монахи называют «дедушкой» как отца своего отца, Старца Ефрема. Переводчику этой книги посчастливилось взять благословение на перевод у самого Старца Ефрема. В монастыре Святого Антониялюбезно поделились подготовительными материалами к греческому изданию и разрешили включить в русский перевод главы, ранее не публиковавшиеся. Сама книга представляет собой запись устных рассказов Старца Ефрема, которые его чада первоначально записывали на диктофон на протяжении нескольких десятилетий. Была проделана огромная работа по переносу живого слова на письмо и по его тематическому упорядочению. Книга сохранила свойства устного рассказа. Старец Ефрем унаследовал от своего Старца и поэтические дарования: его слово полно художественных достоинств, которыми, надеемся, теперь сможет насладиться и русский читатель.

Русское издание, кроме того, что полнее греческого, имеет другое название, а также другое распределение материала. Самое ценное в книге — то, что запечатлелось в памяти Старца Ефрема о его жизни, послушании и обучении у Старца Иосифа. Эти воспоминания мы и поставили на первое место. Поэтому в русском переводе книга получила название, которое греки дали одной из ее частей: «Моя жизнь со Старцем Иосифом». Здесь звучит слово только Старца Ефрема (за редкими исключениями, которые всегда оговариваются) и, конечно, Старца Иосифа в передаче его ближайшего ученика. При этом мы постарались освободить их слово от редакторской правки, привнесенной при подготовке греческого текста. Вторую часть нашего издания составили биографические материалы, которые старательно были собраны чадами Старца Ефрема как из его слов, так и из других источников. Полное жизнеописание Старца Иосифа Исихаста — это, на наш взгляд, дело будущего, которое потребует немалой исследовательской работы. Воспоминания Старца Ефрема, несомненно, войдут в золотой фонд святоотеческой письменности и принесут великую духовную пользу всем радеющим о своем спасении христианам. А для избравших благой путь монашества станут бесценным пособием, созданным современными святыми для современных подвижников, от послушника до игумена монастыря. Это книга, которую игумен может смело давать послушникам как самый первый учебник иноческой жизни.

Преображение Господне, 2011 г.