Этот труд великого подвижника IV века не является комментарием в строгом научном смысле. Это сборник молитв и духовных созерцаний, составленный по образцу Псалтири Давида (150 песен). Святой Ефрем использует форму псалмов для выражения глубочайшего покаяния, славословия и догматических истин.

Преподобный Ефрем Сирин - Псалтирь или Богомысленные размышления

Сост. свт. Феофан Затворник

Москва, Сибирская Благозвонница, 2014

ISBN 978-5-91362-773-5

Преподобный Ефрем Сирин - Псалтирь или Богомысленные размышления - Содержание

Предисловие Святителя Феофана Затворника к первому изданию

Тропарь и кондак преподобному Ефрему Сирину

Отделение первое-Отделение двадцатое

Преподобный Ефрем Сирин - Псалтирь или Богомысленные размышления - Предисловие Святителя Феофана Затворника к первому изданию

Псалтирь, или Богомысленные размышления, извлеченные из творений святого отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых» – такое название дается настоящему изданию, заключающему в себе избранные молитвенные к Богу возношения святого преподобного Ефрема Сирина, ибо Псалтирь и есть книга богохвалений, или молитвенных к Богу возношений. Святой Ефрем исполнен был благодати Божией и, ею движимый, изливал пред Богом сердечные молитвы свои. Возгревать в себе дух благодатный есть долг всякого христианина. Главное средство к тому – молитва. В ком возгрета благодать, тот и сам молится как должно, когда благодатная сила в нем в движении, но кто не дошел еще до того, тому необходимо самую молитву воспитывать в себе, воспитывается же она духодвижимыми молитвами, излившимися из пламеневших благодатью душ. Вот почему Святая Церковь дает в руки православным христианам молитвенники; этому же способствовать может и настоящее издание избранных молитв.

Как между пророками святой Давид есть по преимуществу псалмопевец, так между святыми отцами святой Ефрем есть по преимуществу молитвенник. Душа его ни одного божественного предмета не могла коснуться без того, чтобы не восторгаться горе в молитвенных излияниях чувств. Оттого писания его преисполнены молитв. Сего святого отца по справедливости можно назвать христианским псалмопевцем. Мерой числа выбранных статей послужило число псалмов богодухновенной Псалтири, а указателем содержания их – содержание псалмов. В псалмах кроме молитв есть догмат, есть история, есть нравоучение. Такого же содержания статьи внесены и в настоящее издание избранных молитв из писаний святого Ефрема.