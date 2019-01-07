Искуство спасения - Ефрем Святогорец

Ефрем Святогорец - Искуство спасения - Том1
Царствие Небесное и Обожение — цель каждого христианина. Но её достижение напрямую зависит от наполненного Благодатью Святого Духа сердца. По словам Марка Подвижника: «Прежде должно возыметь в сердце действительную Благодать Святого Духа и потом соответственно сему войти в Царствие Небесное».
Сердце в православном богословии характеризуется как святая святых, как храм, где служит Истинный Иерей — Божественная Благодать, как сосуд милости и естественный монастырь. Цель нашей жизни достигается глубоким и подлинным покаянием, исполнением заповедей Христовых, Святым причастием, умной и сердечной молитвой. Этот путь для всех без исключения людей. Святитель Иоанн Златоуст, говоря о воспитании детей и имея в виду тех родителей, которые советуют своим чадам не исполнять в полноте волю Божию под предлогом того, что это не для мирян, а для монахов, говорит следующее: «С детства воспитывай его в наказании и учении Господнем», — и сразу добавлял: «Не говори: "Это слушание Писаний — дело монахов; ужели мне его сделать монахом?" Нет надобности быть ему монахом. Сделай его христианином». Соблюдение заветов Христовых заповедано не только монахам, а каждому христианину.
Эта книга, представляющая собой расшифровку записанных на магнитофон бесед нашего отца и духовного наставника архимандрита Ефрема, проигумена святой обители Филофейской подчинена именно этой цели. По слову апостольскому: «Дондеже достигнем вси... в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова» (Еф.4:13). Характерны слова святителя Григория Богослова: «Шествуй непорочно по всем возрастам и силам Христовым. Как Христов ученик, очистись, обрежься ... распнись, умри и прими погребение со Христом, да с Ним и воскреснешь, и прославишься, и воцаришься». С 1974 года на общих собраниях монахов обители, старец Ефрем беседовал с нами о монашеской жизни, православном образе жизни и церковном сознании.
Затрагивались темы, связанные со спасением души, борьбой со страстями, Иисусовой молитвой, теорией и практикой духовной жизни, самосовершенствованием. Эти назидания полезны для каждого человека, желающего спастись и устремиться к Царствию Небесному, опираясь на соблюдение заповедей Христовых. Советы для каждого, кто добровольно хочет поднять свой крест и последовать за Христом. Способы и методы борьбы с невидимым врагом. Рассказ о смерти, аде и Рае. Драгоценные отеческие советы, «имже и несть управления, падают аки листвие, спасение же есть во мнозе совете» (Притч.11:14). Подобные беседы о духовной жизни и самосовершенствовании старец проводил на подворьях Филофейской обители и в монастырях Греции, США и Канады. Также во время миссионерских поездок старца в вышеуказанные страны (предпринимаемых отцом Ефремом с 1979 года) и его бесед с многочисленной аудиторией жаждущих живительного и душеполезного слова.
Ефрем Святогорец - Искуство спасения - Том1
Т. 1: беседы / старец Ефрем, игум. монастыря Филофей на Святой Горе Афон;
[пер. с новогреч. А.Л.Данилин]
М.: Святая Гора, 2012. - 480 с.
ISBN 978-5-902315-14-8
Ефрем Святогорец - Искуство спасения - Том1 - ОГЛАВЛЕНИЕ
От редакции
- ВВЕДЕНИЕ
- БЕСЕДА ПЕРВАЯ «Пасху празднующе вечную» (о Рае)
- БЕСЕДА ВТОРАЯ « Чертог Твой вижду» (о Рае)
- БЕСЕДА ТРЕТЬЯ Освящение души
- БЕСЕДА ЧЕТВЁРТАЯ «Едино же есть на потребу» (о спасении души)
- БЕСЕДА ПЯТАЯ Послушание — жизнь, преслушание — смерть
- БЕСЕДА ШЕСТАЯ Христоподражательное послушание
- БЕСЕДА СЕДЬМАЯ Послушание и духовная брань
- БЕСЕДА ВОСЬМАЯ Ревность духовная
- БЕСЕДА ДЕВЯТАЯ Жизнь во Христе
- БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ Брань со страстями
- БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ Борьба с искушениями
- БЕСЕДА ДВЕНАДЦАТАЯ «Кто без грет, пусть первый бросит камень»
- БЕСЕДА ТРИНАДЦАТАЯ Страсть богохульства
- БЕСЕДА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ «Благословите, а не клените»
- БЕСЕДА ПЯТНАДЦАТАЯ Последний удар (об абортах)
- БЕСЕДА ШЕСТНАДЦАТАЯ Таинство Покаяния
- БЕСЕДА СЕМНАДЦАТАЯ Трезвение — молитва — исповедь
- БЕСЕДА ВОСЕМНАДЦАТАЯ «По природе смиренны»
- БЕСЕДА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ Боль, скорбь, любовь
- БЕСЕДА ДВАДЦАТАЯ «Прости меня, Боже мой, как и я прощаю»
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ Польза милостыни
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ Страшный час смерти
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Книги совести
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ «Всякое дыхание да хвалит Господа» (о молитве)
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ Во время молитвы совершается таинство
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ «Смирение есть одеяние Божества»
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ «Слава человеколюбию Твоему, Господи»
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ До скончания века не иссякнут святые
- БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ Ширшая Небес
- БЕСЕДА ТРИДЦАТАЯ Боль и скорби в нашей жизни
- БЕСЕДА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ Покаяние — радостотворный плач
- БЕСЕДА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ Православие — царский путь Евангелия
- БЕСЕДА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ Любовь — райский евангельский гимн
Примечания
Ефрем Святогорец - Искуство спасения - Том1 - БЕСЕДА ВОСЕМНАДЦАТАЯ «По природе смиренны» «Воскресения день, просветимся людие, Пасха, Господня Пасха!»
Христос и в этом году удостоил нас праздновать сей великий и светоносный день Своего Божественного Воскресения: «Пасха, Господня Пасха»
Пасха переводится как «переход». Человеческий род получил Благодать, благословение Божие — взойти от земли на Небо, перейти путём временной смерти в бессмертную жизнь. Христос показал нам бесконечное милосердие, сжалился над нами и сошёл к нам на землю, дабы возвести нас на Небо.
Каждый год мы празднуем Святую Пасху. Все мы с нетерпением ждем её, чтобы ощутить ту особую радость и свет Божественного Воскресения. Произнесено в монастыре Филофей 17 апреля 1981 года. в своей душе, вкусить малую часть от бесконечной радости вечной Пасхи, увидеть луч того Света, что освещает другой мир, почувствовать небольшую долю того вечного счастья, которое ощущают Горе, на Небе, души, удостоившиеся спасения и празднующие теперь вечную Пасху — Пасху, которой нет конца. Чтобы действительно почувствовать Пасху и поистине увидеть свет Божественного Воскресения, необходимо очистить свои чувства от всякого страстного движения: «Очистим чувствия, и узрим в непреступнем свете Воскресения Христа блистающася и радостию гласяща» [146], — говорит песнопевец.
Если сердце не очистилось, не освободилось от отвратительного эгоизма и высокомерного расположения, если не поселилось в нём смирение Христово, то очи души не видят света Воскресения и сердце человека его не ощущает. Христос указал нам путь очищения: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашым». Если мы не смирим свой помысел, не преклоним главу, если не уверуем непреложно, что мы — ничто, что каждый из нас есть последний человек, самый грешный, которому уготован ад, то не испытаем особой радости Святого Воскресения, не удостоимся тайно в глубине сердца праздновать Пасху Христову. Мф.11:29. «Нечист пред Богом всяк высокосердый». «Смиренным же дает благодать».
Бог слышит молитву смиренного. Только смирением до глубины очищается сердце. Любая добродетель, любое напряжение, любое усилие имеют своей целью очищение сердца, но смирение — самое действенное лекарство. Христос преклонил Небеса и сошёл на землю. Сошёл на землю, преклонился, смирился, пришёл к нам как человек, хотя Он — Богочеловек: и Бог, и Человек! Мы, люди, и я первый, не преклоняем свою выю пред Господом, не смиряем свой помысел из-за того, что живёт в нас элемент гордости. Хотя мы и подвизаемся в преодолении этого страстного состояния, но только нам начинает казаться, что «ощущаем смирение», как тут же опять возникает гордость, всё-равно: оттого ли, что почувствовали нечто во время молитвы или что-то хорошее сказали, или чего-то добились. Жало гордости и тщеславия нас поражает, и нам кажется, что мы добились чего-то добродетельного.
Очень сильная духовная книга! Большое спасибо)