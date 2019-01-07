Искуство спасения - Ефрем Святогорец

Царствие Небесное и Обожение — цель каждого христианина. Но её достижение напрямую зависит от наполненного Благодатью Святого Духа сердца. По словам Марка Подвижника: «Прежде должно возыметь в сердце действительную Благодать Святого Духа и потом соответственно сему войти в Царствие Небесное».

Сердце в православном богословии характеризуется как святая святых, как храм, где служит Истинный Иерей — Божественная Благодать, как сосуд милости и естественный монастырь. Цель нашей жизни достигается глубоким и подлинным покаянием, исполнением заповедей Христовых, Святым причастием, умной и сердечной молитвой. Этот путь для всех без исключения людей. Святитель Иоанн Златоуст, говоря о воспитании детей и имея в виду тех родителей, которые советуют своим чадам не исполнять в полноте волю Божию под предлогом того, что это не для мирян, а для монахов, говорит следующее: «С детства воспитывай его в наказании и учении Господнем», — и сразу добавлял: «Не говори: "Это слушание Писаний — дело монахов; ужели мне его сделать монахом?" Нет надобности быть ему монахом. Сделай его христианином». Соблюдение заветов Христовых заповедано не только монахам, а каждому христианину.

Эта книга, представляющая собой расшифровку записанных на магнитофон бесед нашего отца и духовного наставника архимандрита Ефрема, проигумена святой обители Филофейской подчинена именно этой цели. По слову апостольскому: «Дондеже достигнем вси... в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова» (Еф.4:13). Характерны слова святителя Григория Богослова: «Шествуй непорочно по всем возрастам и силам Христовым. Как Христов ученик, очистись, обрежься ... распнись, умри и прими погребение со Христом, да с Ним и воскреснешь, и прославишься, и воцаришься». С 1974 года на общих собраниях монахов обители, старец Ефрем беседовал с нами о монашеской жизни, православном образе жизни и церковном сознании.

Затрагивались темы, связанные со спасением души, борьбой со страстями, Иисусовой молитвой, теорией и практикой духовной жизни, самосовершенствованием. Эти назидания полезны для каждого человека, желающего спастись и устремиться к Царствию Небесному, опираясь на соблюдение заповедей Христовых. Советы для каждого, кто добровольно хочет поднять свой крест и последовать за Христом. Способы и методы борьбы с невидимым врагом. Рассказ о смерти, аде и Рае. Драгоценные отеческие советы, «имже и несть управления, падают аки листвие, спасение же есть во мнозе совете» (Притч.11:14). Подобные беседы о духовной жизни и самосовершенствовании старец проводил на подворьях Филофейской обители и в монастырях Греции, США и Канады. Также во время миссионерских поездок старца в вышеуказанные страны (предпринимаемых отцом Ефремом с 1979 года) и его бесед с многочисленной аудиторией жаждущих живительного и душеполезного слова.