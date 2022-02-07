В просвещенной Европе, так же как и в Соединенных Штатах Америки XIX века, было много талантливых исследователей. Но труд Оскара Егера выгодно отличался от многих глубоким знанием мировой историографии, непредвзятым осмыслением минувших событий. Ярким и образным оказался язык повествования, который даже при переводе на русский язык не утратил удивительного сочетания простоты изложения с глубиной проникновения в суть описываемых проблем. Оскар Егер — фигура весьма сложная. Будучи швабом по рождению, он не мог не ощущать влияние находившихся рядом французских, швейцарских, итальянских земель. Бывшие поблизости Эльзас и Лотарингия являлись своеобразным стимулом к размышлению над извечной проблемой франко-германского пограничья. Но при этом, как отмечают многие исследователи, по своим общественным взглядам он был сторонником политики Пруссии. То есть были в его сознании и некие ростки великодержавности, которые не могли не сказаться на процессе осмысления истории германцев в лоне Европы.

Нельзя не заметить, что научные интересы Оскара Егера были весьма разнообразны. Его нельзя считать только историком, поскольку у него были заметные труды по проблемам педагогики, образования, культурологии и науки в целом. Возможно, сказалось его образование, полученное в Тюбингенском университете, где будущий ученый изучал теологию и филологию. Кстати, именно это образование и сформировало в Оскаре Егере его «фирменный» стиль изложения материала. С одной стороны, его язык был безукоризненно правильным и отличался легкостью и прозрачностью изложения мыслей, с другой — ученый постоянно тяготел к более подробному и глубокому изучению и описанию проблем теологического характера. В его трудах, особенно во «Всеобщей истории стран и народов мира», заметен ощутимый перевес в сторону изложения событий, касавшихся истории церкви, особенно происходивших в ней перемен.

Егер Оскар - Всеобщая история стран и народов мира

Москва : Издательство АСТ: ОГИЗ, 2021. 960 с.

ISBN 97 8-5-17-139247-5

Егер Оскар - Всеобщая история стран и народов мира - Оглавление

ФЕНОМЕН ОСКАРА ЙЕГЕРА

ТОМ 1. ДРЕВНИЙ МИР

Книга I. Египет и Междуречье

Книга II. Персы и эллины

Книга IV. Век Александра Великого

Книга V. Италия и Запад

Книга VI. Рим и Карфаген

Книга VII. Век римских междоусобных войн

Книга VIII. Римская империя

ТОМ 2. СРЕДНИЕ ВЕКА

Книга I. От Одоакра до Карла Великого

Книга II. От Людовика Благочестивого до крестовых походов (814–1096)

Книга III. От начала крестовых походов до Рудольфа Габсбурга (1096–1273)

Книга IV. От Рудольфа Габсбурга до начала Реформации (1273–1517)

ТОМ 3. НОВАЯ ИСТОРИЯ

Книга I. Реформация в Германии (1517—1555)

Книга III. Период Тридцатилетней войны

Книга IV. Век Людовика XIV

Книга VI. Век Фридриха Великого

Книга VII

ТОМ 4. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ