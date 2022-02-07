Егер - Всеобщая история стран и народов мира
В просвещенной Европе, так же как и в Соединенных Штатах Америки XIX века, было много талантливых исследователей. Но труд Оскара Егера выгодно отличался от многих глубоким знанием мировой историографии, непредвзятым осмыслением минувших событий. Ярким и образным оказался язык повествования, который даже при переводе на русский язык не утратил удивительного сочетания простоты изложения с глубиной проникновения в суть описываемых проблем. Оскар Егер — фигура весьма сложная. Будучи швабом по рождению, он не мог не ощущать влияние находившихся рядом французских, швейцарских, итальянских земель. Бывшие поблизости Эльзас и Лотарингия являлись своеобразным стимулом к размышлению над извечной проблемой франко-германского пограничья. Но при этом, как отмечают многие исследователи, по своим общественным взглядам он был сторонником политики Пруссии. То есть были в его сознании и некие ростки великодержавности, которые не могли не сказаться на процессе осмысления истории германцев в лоне Европы.
Нельзя не заметить, что научные интересы Оскара Егера были весьма разнообразны. Его нельзя считать только историком, поскольку у него были заметные труды по проблемам педагогики, образования, культурологии и науки в целом. Возможно, сказалось его образование, полученное в Тюбингенском университете, где будущий ученый изучал теологию и филологию. Кстати, именно это образование и сформировало в Оскаре Егере его «фирменный» стиль изложения материала. С одной стороны, его язык был безукоризненно правильным и отличался легкостью и прозрачностью изложения мыслей, с другой — ученый постоянно тяготел к более подробному и глубокому изучению и описанию проблем теологического характера. В его трудах, особенно во «Всеобщей истории стран и народов мира», заметен ощутимый перевес в сторону изложения событий, касавшихся истории церкви, особенно происходивших в ней перемен.
Егер Оскар - Всеобщая история стран и народов мира
Москва : Издательство АСТ: ОГИЗ, 2021. 960 с.
ISBN 97 8-5-17-139247-5
Егер Оскар - Всеобщая история стран и народов мира - Оглавление
ФЕНОМЕН ОСКАРА ЙЕГЕРА
ТОМ 1. ДРЕВНИЙ МИР
- Книга I. Египет и Междуречье
- Книга II. Персы и эллины
- Книга IV. Век Александра Великого
- Книга V. Италия и Запад
- Книга VI. Рим и Карфаген
- Книга VII. Век римских междоусобных войн
- Книга VIII. Римская империя
ТОМ 2. СРЕДНИЕ ВЕКА
- Книга I. От Одоакра до Карла Великого
- Книга II. От Людовика Благочестивого до крестовых походов (814–1096)
- Книга III. От начала крестовых походов до Рудольфа Габсбурга (1096–1273)
- Книга IV. От Рудольфа Габсбурга до начала Реформации (1273–1517)
ТОМ 3. НОВАЯ ИСТОРИЯ
- Книга I. Реформация в Германии (1517—1555)
- Книга III. Период Тридцатилетней войны
- Книга IV. Век Людовика XIV
- Книга VI. Век Фридриха Великого
- Книга VII
ТОМ 4. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
- Книга I. Революция во Франции 1789–1799
- Книга II. Консульство и Империя
- Книга III. Война за освобождение Европы от наполеоновского ига 1812–1815
- Книга IV. Реставрация и Июльское королевство 1815–1848
- Книга V. От Февральской революции до Франкфуртского мира 1848–1871 г.
- Книга VI. От Франкфуртского мира до начала правления Николая II в России
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