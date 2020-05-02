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Марк - епископ Егорьевский - Церковный протокол

Марк - епископ Егорьевский - Церковный протокол
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Ethics
Ключевые этические нормы человечество призвано было усвоить еще в ветхозаветные времена. Они были начертаны на каменных скрижалях, данных Богом пророку Моисею на Синайской горе. Заповеди Божии: «не убий», «Не укради», «не лжесвидетельствуй», «не прелюбодействуй», «чти отца и матерь твою», «не завидуй» - являются, по сути, ограничительными вехами на пути, следуя которым человек нравственно возрождался, восходя от рабства греху к образу и подобию Божию.
В дальнейшем в среде еврейского народа краткие этические нормы Закона преобразовались в разветвленную систему, строжайше регламентировавшую все стороны жизни. Жесткое следование этим предписаниям до сих пор является одним из главных требований иудаизма. Христианское сознание не приемлет многих внешних ограничении, поскольку не в них видит залог достижения главнои цели человеческой жизни - спасения души. Душа - вечна, ее существо­вание простирается за рамки земного бытия, а Церковь земная - это отражение Церкви Небесной

Епископ Егорьевский Марк - Церковный протокол

М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. 184 с.
ISBN 978-5-94625-235-5

Епископ Егорьевский Марк - Церковный протокол - Содержание

  • 1. Понятие православного церковного этикета
  • 2. Устройство и иерархия Вселенской Православной Церкви
  • 3. Иерархия Русской Православной Церкви
  • 4. Административно-территориальное устройство Русской Православной Церкви
  • 5. Церковные награды и внешние знаки отличия духовенства
  • 6. Правила обращения и переписки
  • 7. Церковная переписка (примеры)
  • 8. Церковные визиты
  • 9. Церковные приемы
  • 10. Некоторые отличия в традициях между Православным Востоком и Русской Православной Церковью
Литература
  • Приложение 1 Диптих Предстоятелей Поместных Православных Церквей
  • Приложение 2 Правила поведения христиан в православном храме
  • Приложение 3 Правила церковного правописания
  • Приложение 4 Словарь церковных терминов
Иллюстрации

Епископ Егорьевский Марк - Церковный протокол - Дорогие братья и сестры!

В последние годы социальная активность Русской Православной Церкви многократно возросла. Возросла и интенсивность контактов между православными священнослужителями и официальными лицами всех ветвей власти, военачальниками, писателями, артистами, учеными, политиками. Участие представителей духовенства в государственных и общественных мероприятиях влечет за собой необходимость соотнесения норм светского этикета с особенностями этикета церковного. К сожалению, большинство наших соотечественников, выросших вне храма, имеют весьма смутное представление об этой стороне бытия нашей Церкви. Необходимую помощь может оказать эта книга, задуманная как справочное пособие для всех, кто вовлечен в сферу церковно-общественных отношений.
Сейчас многие из вас имеют возможность приезжать в другие страны в связи с работой, учебой, отдыхом, с паломническими целями. Находясь за границей, верующие люди посещают храмы, расположенные на канонических территориях других Поместных Православных Церквей. Вообще, начало XXI века - время расширения и углубления межправославных и межконфессиональных контактов. В этих условиях важно знать о традициях и особенностях богослужебной практики Поместных Православных и иных Церквей, которым также уделено внимание в настоящей книге. Надеюсь, что выход книги "Церковный протокол" поможет всем углубить знания о русском и вселенском Православии, о традициях нашей Церкви. Желаю всем читателям данной книги непрестанного возраста­ния в вере, надежде и любви.
Патриарх Московский и Всея Руси
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Added 02.05.2020
Author brat Andron
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