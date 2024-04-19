Алексей Егоров - История Древнего Рима - Республика

Обозначение «история Рима» имеет два смысла. Первый — это история города Рима, которая началась в античной древности, продолжалась в Средние века и Новое время и длится по сей день. За свою долгую историю Рим приобрел несколько ка- честв, в том числе — качества центра католического христиан- ского мира и столицы современной Италии. Второе значение, которое, собственно, и будет нас интересовать, тесно связано с первым и относится к тому территориальному объединению, которое появилось примерно в VIII-VI вв. до Р. X. и постелен- но распространилось на огромные территории трех континентов — Европы, Азии и Африки.

Уникальность этого «второго» Рима заключается в том, что он пережил несколько принципиально отличных друг от друга исторических качеств. В VIII-VI вв. до Р. X. небольшая римская община и ее соседи определяли лишь общее положение в рамках Лация и прилегающих к нему регионов центральной Италии, и только в конце IV — начале III вв. до Р. X. история Рима становится историей всего Апеннинского полуострова. Рим конца III — начала II вв. до Р. X. был главой Италийского союза и одним из сильнейших государств Средиземноморья, а победа во II Пунической войне (218-201 гг.) сделала его гегемоном Западного Средиземноморья и позволила начать наступление как на восток, так и на запад. К середине II в. до Р. X. под власть римлян попали Испания, северная Африка, Македония, Греция, запад Малой Азии и некоторые другие регионы. Завоевания продолжились в I в. до Р. X., а во времена Ранней Империи I-Π вв. по Р. X. Рим подчинил себе весь известный нам цивилизованный мир Западной Европы, Переднего Востока и северной Африки.

Римская Империя II в. по Р. X. стала грандиозным политическим объединением, ее европейская граница проходила по Рейну и Дунаю, восточная — по Евфрату и восточной границе современной Турции, а южная — по границе пустыни Сахара. Площадь огромной сверхдержавы составляла более 5 млн км2, население — 50-80 млн чел. (примерно столько же, сколько и в современной ей китайской Империи Хань). Она располагалась на территории более 40 современных государств Европы, Азии и Африки и просуществовала почти три столетия, до V в. по Р. X.

Алексей Егоров - История Древнего Рима - Республика

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра церковной истории

курс лекций

СПб.: Изд-во СПбДА, 2024, 368 с.

Серия "История Древнего мира"

ISBN 978-5-6050179-3-6

Алексей Егоров - История Древнего Рима - Республика - Содержание

Предисловие

Введение

Геополитические особенности Италийской цивилизации и периодизация истории Древнего Рима

География Италии

Периодизация истории Рима

Царский период (753-509 гг. до Р. X.)

Период Республики (509-31 гг. до Р. X.)

Ранняя Республика (509-265 гг. до Р. X.)

Великие завоевания (265-133 гг. до Р. X.)

Гражданские войны (133-31 гг. до Р. X.)

Период Империи (31 г. до Р. X. — 476 г.)

Принципат Августа (31 г. до Р. X. — 14 г.)

Правление Юлиев-Клавдиев и Флавиев (14-96 гг.)

Расцвет Империи (эпоха Антонинов) (96-180 гг.)

Кризис III в. по Р. X. (180-284 гг.)

Эпоха домината (284-378 гг.)

Падение Западной Римской империи (378-476 гг.)

Древнейший период в истории Италии и ее этногенез

Италия в эпоху от каменного до железного веков. Этногенез Италии

Греки в Италии

Этруски

Рим эпохи царей (7 54-509 гг. до Р. X.)

Древний Лациум и начало города Рима

Предание о первых царях (753-616 гг. до Р. X.)

Римская община в царский период

Этрусская династия и свержение царей (616-510 гг. до Р. X.)

Ранняя Республика (509-264 гг. до Р. X.)

Рим V в. до Р. X. Борьба патрициев и плебеев

Борьба патрициев и плебеев в IV в. до Р. X.

Завоевание Италии (340-265 гг. до Р. X.)

Государственный строй Римской Республики. Культура Древнейшего Рима

Государственный строй Римской Республики (Ш-П вв. до Р. X.)

Италийская федерация (IV-II вв. до Р. X.)

Культура Рима и Италии в архаический период (VIII-IV вв. до Р. X.)

Пунические войны (264-201 гг. до Р. X.)

Первая Пуническая война (264-241 гг. до Р. X.)

Между войнами (241-219 гг. до Р. X.)

Вторая Пуническая война (219-201 гг. до Р. X.)

Эпоха великих завоеваний (201-133 гг. до Р. X.)

Рим и эллинистический Восток (201-133 гг. до Р. X.)

Наступление на Западе (200-133 гг. до Р. X.)

Культура Рима эпохи «великих завоеваний»

Экономический и политический кризис конца II — начала I вв. до Р. X. Реформы Гракхов и борьба оптиматов и популяров

Римская держава второй половины II в. до Р. X.

Причины гражданских войн

Реформы братьев Гракхов (133-121 гг. до Р. X.)

Югуртинская война (113-105 гг. до Р. X.) и возвышение Мария

Союзническая война и гражданские войны 80-10 гг. I в. Диктатура Суллы

Реформы Ливия Друза и Союзническая война

Кризис 88 г. и диктатура марианцев (88-83 гг. до Р. X.)

Диктатура Суллы (81-79 гг. до Р. X.)

Внешне- и внутриполитическое положение Рима в 70-60 гг. до Р. X.

Движение Лепида и Серторианская война

Войны на Востоке. Начало Третьей Митридатовой войны

Восстание Спартака

«Мирная революция» 70 г. до Р. X.

Восточные походы Помпея

Заговор Катилины

Галльские войны Цезаря и Рим 50־х гг. Гражданская война 49-45 гг.

Триумвират и консульство Цезаря (61-59 гг. до Р. X.)

Триумвират и консульство Цезаря

Галльские войны Цезаря (58-51 гг. до Р. X.)

Гражданская война 49-45 гг. до Р. X.

Диктатура Цезаря и гражданские войны после смерти Цезаря (44-42 гг. до Р. X.)

Диктатура Цезаря

Цезарь в античной и новой историографии

Триумвират против республиканцев (44-42 гг. до Р. X.)

Источники и литература

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