Алексей Егоров - История Древнего Рима - Республика

Егоров - История Древнего Рима
Обозначение «история Рима» имеет два смысла. Первый — это история города Рима, которая началась в античной древности, продолжалась в Средние века и Новое время и длится по сей день. За свою долгую историю Рим приобрел несколько ка- честв, в том числе — качества центра католического христиан- ского мира и столицы современной Италии. Второе значение, которое, собственно, и будет нас интересовать, тесно связано с первым и относится к тому территориальному объединению, которое появилось примерно в VIII-VI вв. до Р. X. и постелен- но распространилось на огромные территории трех континентов — Европы, Азии и Африки.
Уникальность этого «второго» Рима заключается в том, что он пережил несколько принципиально отличных друг от друга исторических качеств. В VIII-VI вв. до Р. X. небольшая римская община и ее соседи определяли лишь общее положение в рамках Лация и прилегающих к нему регионов центральной Италии, и только в конце IV — начале III вв. до Р. X. история Рима становится историей всего Апеннинского полуострова. Рим конца III — начала II вв. до Р. X. был главой Италийского союза и одним из сильнейших государств Средиземноморья, а победа во II Пунической войне (218-201 гг.) сделала его гегемоном Западного Средиземноморья и позволила начать наступление как на восток, так и на запад. К середине II в. до Р. X. под власть римлян попали Испания, северная Африка, Македония, Греция, запад Малой Азии и некоторые другие регионы. Завоевания продолжились в I в. до Р. X., а во времена Ранней Империи I-Π вв. по Р. X. Рим подчинил себе весь известный нам цивилизованный мир Западной Европы, Переднего Востока и северной Африки.
Римская Империя II в. по Р. X. стала грандиозным политическим объединением, ее европейская граница проходила по Рейну и Дунаю, восточная — по Евфрату и восточной границе современной Турции, а южная — по границе пустыни Сахара. Площадь огромной сверхдержавы составляла более 5 млн км2, население — 50-80 млн чел. (примерно столько же, сколько и в современной ей китайской Империи Хань). Она располагалась на территории более 40 современных государств Европы, Азии и Африки и просуществовала почти три столетия, до V в. по Р. X.
Алексей Егоров - История Древнего Рима - Республика
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра церковной истории
курс лекций
СПб.: Изд-во СПбДА, 2024, 368 с.
Серия "История Древнего мира"
ISBN 978-5-6050179-3-6
Алексей Егоров - История Древнего Рима - Республика - Содержание
Предисловие
Введение
Геополитические особенности Италийской цивилизации и периодизация истории Древнего Рима
- География Италии
- Периодизация истории Рима
- Царский период (753-509 гг. до Р. X.)
- Период Республики (509-31 гг. до Р. X.)
- Ранняя Республика (509-265 гг. до Р. X.)
- Великие завоевания (265-133 гг. до Р. X.)
- Гражданские войны (133-31 гг. до Р. X.)
- Период Империи (31 г. до Р. X. — 476 г.)
- Принципат Августа (31 г. до Р. X. — 14 г.)
- Правление Юлиев-Клавдиев и Флавиев (14-96 гг.)
- Расцвет Империи (эпоха Антонинов) (96-180 гг.)
- Кризис III в. по Р. X. (180-284 гг.)
- Эпоха домината (284-378 гг.)
- Падение Западной Римской империи (378-476 гг.)
Древнейший период в истории Италии и ее этногенез
- Италия в эпоху от каменного до железного веков. Этногенез Италии
- Греки в Италии
- Этруски
Рим эпохи царей (7 54-509 гг. до Р. X.)
- Древний Лациум и начало города Рима
- Предание о первых царях (753-616 гг. до Р. X.)
- Римская община в царский период
- Этрусская династия и свержение царей (616-510 гг. до Р. X.)
Ранняя Республика (509-264 гг. до Р. X.)
- Рим V в. до Р. X. Борьба патрициев и плебеев
- Борьба патрициев и плебеев в IV в. до Р. X.
- Завоевание Италии (340-265 гг. до Р. X.)
Государственный строй Римской Республики. Культура Древнейшего Рима
- Государственный строй Римской Республики (Ш-П вв. до Р. X.)
- Италийская федерация (IV-II вв. до Р. X.)
- Культура Рима и Италии в архаический период (VIII-IV вв. до Р. X.)
Пунические войны (264-201 гг. до Р. X.)
- Первая Пуническая война (264-241 гг. до Р. X.)
- Между войнами (241-219 гг. до Р. X.)
- Вторая Пуническая война (219-201 гг. до Р. X.)
Эпоха великих завоеваний (201-133 гг. до Р. X.)
- Рим и эллинистический Восток (201-133 гг. до Р. X.)
- Наступление на Западе (200-133 гг. до Р. X.)
- Культура Рима эпохи «великих завоеваний»
Экономический и политический кризис конца II — начала I вв. до Р. X. Реформы Гракхов и борьба оптиматов и популяров
- Римская держава второй половины II в. до Р. X.
- Причины гражданских войн
- Реформы братьев Гракхов (133-121 гг. до Р. X.)
- Югуртинская война (113-105 гг. до Р. X.) и возвышение Мария
Союзническая война и гражданские войны 80-10 гг. I в. Диктатура Суллы
- Реформы Ливия Друза и Союзническая война
- Кризис 88 г. и диктатура марианцев (88-83 гг. до Р. X.)
- Диктатура Суллы (81-79 гг. до Р. X.)
Внешне- и внутриполитическое положение Рима в 70-60 гг. до Р. X.
- Движение Лепида и Серторианская война
- Войны на Востоке. Начало Третьей Митридатовой войны
- Восстание Спартака
- «Мирная революция» 70 г. до Р. X.
- Восточные походы Помпея
- Заговор Катилины
Галльские войны Цезаря и Рим 50־х гг. Гражданская война 49-45 гг.
- Триумвират и консульство Цезаря (61-59 гг. до Р. X.)
- Триумвират и консульство Цезаря
- Галльские войны Цезаря (58-51 гг. до Р. X.)
- Гражданская война 49-45 гг. до Р. X.
Диктатура Цезаря и гражданские войны после смерти Цезаря (44-42 гг. до Р. X.)
- Диктатура Цезаря
- Цезарь в античной и новой историографии
- Триумвират против республиканцев (44-42 гг. до Р. X.)
Источники и литература
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