Предлагаемая книга является третьей частью курса лекций и посвящена политической и культурной истории Рима эпохи Империи (31 г. до Р. X. — 476 г. от R X.) — огромной державы, которая стала универсальным геополитическим объединением с территорией примерно в 5 млн кв. км, населением 50-80 млн человек (что примерно равнялось территории Империи Хань в Китае). Это огромная держава с границами по Рейну, Дунаю и Ефрату, порогам Нила в Египте и северной границе пустыни Сахара, на территории которой располагались около сорока современных государств, включая такие государства как Великобритания, Франция и Италия с одной стороны, и Турция, Сирия и Египет с другой. Империя объединила весь цивилизованный мир Средиземноморья — европейские, греко-эллинистические и ближневосточные цивилизации.

В книге последовательно рассматриваются этапы создания, расцвета и падения этой огромной всемирной державы: создание ее основ императором Августом (30 г. до Р. X. — 14 г. от Р. X.), сложная эпоха Юлиев-Клавдиев (14-68 гг. по Р. X.) и Флавиев (69-96 гг. от Р X.), расцвет Империи во II в. (96-180 гг. по Р X.), тяжелейший кризис III в. от Р. X. (180-284 гг. по Р X.); эпоха до- мината и частичная реставрация IV в. от Р. X. (201-378 гг. по Р X.) и кризис V в., завершившийся падением Западной Римской Империи (378-476 гг. от Р. X.). Как и ранее, мы попытались соединить событийную историю (histoire) и civilisation (экономика, право, культура, наука, искусство). Империя была не только уникальным геополитическим объединением, поднявшим мировую цивилизацию на новый уровень, но и обществом, в котором возникла великая мировая религия — христианство. Христианство было почти ровесником Империи, и, как писал христианский писатель Павел Орозий, окончание гражданских войн привело народ к смирению, и только когда люди научились жить в смирении, мог появиться Иисус (Oros., VI. 17, 2). Спаситель пришел в мир, который только что едва не уничтожил сам себя.

Алексей Егоров - История Древнего Рима - Империя

курс лекций

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра церковной истории

СПб.: Изд-во СПбДА, 2024, 460 с.

История Древнего мира

ISBN 978-5-6050179-4-3

Алексей Егоров - История Древнего Рима - Империя - Содержание

Предисловие

Окончание гражданских войн (41-31 гг. до Р. X.)

Римская культура эпохи Гражданских войн

Окончание гражданских войн (41-31 гг. до Р. X.)

Римская культура эпохи гражданских войн

Империя. Ранняя Империя (31 г. до Р. X. — 284 г.)

Принципат Августа (31 г. до Р. X. — 14 г.)

Власть Августа

Республиканские органы власти

Внутренняя политика Августа

Внешняя политика Августа

Правление Юлиев-Клавдиев (14-68 гг.)

Источники

Тиберий (14-37 гг.)

Правление Калигулы и Клавдия (37-54 гг.)

Политический кризис в период правления Нерона (54-68 гг.)

Правление Флавиев (69-96 гг.)

Источники

Гражданская война 68-69 гг

Веспасиан и Тит (69-81 гг.)

Правление Домициана (81-96 гг.)

Империя Антонинов (96-188 гг.) и ее расцвет

Принципат Траяна и последнее наступление Империи (98-117 гг.)

Правление Адриана (117-138 гг.) и окончательное создание системы принципата

Антонин Пий (138-161 гг.). Процветание или застой?

Антониновское «равновесие». Экономическое и политическое положение Империи в I—II вв

Культура Римской Империи I—II вв

Культура эпохи Августа. Поэзия и проза

Литература и общественная мысль эпохи Флавиев и Антонинов. Греческое возрождение

Христианство в I—II вв. по Р. X

Конец Антонинов и династия Северов (161-238 гг.)

Марк Аврелий и варварское нашествие (161-180 гг.)

Правление Коммода и конец династии Антонинов (181-193 гг.)

Септимий Север и Каракалла (193-217 гг.)

Правление последних Северов (217-238 гг.)

Кризис III в. (238-284 гг.)

Гражданская война 238 г. и начало кризиса III в

Империя в 40-50-е гг. III в.

Валериан и Галлиен (253-268 гг.)

Воссоединение Империи (268-284 гг.). Итоги кризиса III в

Культура Империи III в

Эпоха домината и начало христианской Империи (284-337 гг.)

Диоклетиан и создание системы домината (284-305 гг.)

Константин Великий (305-337 гг.) и победа христианства

Империя позднеантичной эпохи (337-395 гг.)

Источники

Правление сыновей Константина (337-361 гг.)

Юлиан Отступник (361-363 гг.)

Политический кризис 60-70 гг. IV в. Валентиниан I и Валент

Феодосий Великий (378-395 гг.)

Культура IV в

Конец Западной Империи (395-476 гг.)

Политический кризис и варварское нашествие (395-410 гг.)

Империя и варвары в 20-50-е гг. V в

Конец Западной Римской Империи (455-476 гг.)

Культура Западной Империи V в

Заключение

Источники и литература

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