Егоров - Римская история и Плутарх

Литература в собственном смысле слова появляется в Риме в III-II вв. до н. э., когда под его властью оказались наиболее старые и развитые области греческой культуры, греческие города Кампании, юга Италии и Сицилии, а затем и собственно Греция, Македония и Малая Азия. Впрочем, диалог двух культур был бы невозможен, если бы римляне не пришли к нему, не имея собственной, весьма значительной культурной традицией.

Основой этой традиции была развитая религиозная система, имевшая очень древний религиозный пласт, сутью которой были вера в numen и genius1, домашняя религия с ее культами ларов, манов и пенатов2, а также - культы леса, деревьев и животных. Эта древнейшая религия была необычайно устойчивой и существовала даже во времена Империи 1-11 вв. н. э., когда в Рим уже пришла новая религия, христианство.

Главные божества римлян появились очень рано, и уже в начале царского периода (VIII—VI в. до н. э.) мы видим знаменитую триаду, Юпитер, Марс и Кви- рин, а при этрусских царях к ним добавилась этрусская триада, Тиния, Уни, Менрва.

Судя по всему, римский пантеон включал в себя около сотни основных богов и множество мелких (камиллы, лемуры, нимфы, фавны, камены и др.). В этническом отношении их состав был весьма разнообразен. Основу пантеона составлял древний индоевропейский пантеон (Юпитер, Марс, Юнона, Солнце) и древние боги Лация (di indigetes, Веста, Коне, Диана, Церера, Палее, Робиго). Мы также видим большое количество италийских (Кви- рин, Фортуна, Минерва) и греческих (Венера, Геракл, Аполлон, Меркурий, Диоскуры) божеств, причем, последние появились в Риме и Лации уже в V в. до н. э., а, возможно, еще и ранее. Согласно традиции, некоторые культы (Геркулеса, Диоскуров) существовали в Риме уже во времена царей, тогда как другие были учреждены, во времена ранней республики (храм Меркурия был воздвигнут в 495 г., Аполлона - в 433 г.). Греческое влияние шло отовсюду, из Кампании, Великой Греции и Этрурии, пантеон которой подвергся сильной эллинизации.

В III в. до н. э., а возможно и ранее, у Невия (274- 204 гг.) и Плавта (254-184 гг.), а затем и у Квинта Энния (239-169 гг.), большинство греческих богов уже сливаются с римскими: Зевс с Юпитером, Марс с Аресом, Веста с Гестией, Нептун с Посейдоном, Плутон с Аидом, Диана с Артемидой, Минерва с Афиной Палладой, Венера с Афродитой, Церера с Деметрой, Прозерпина с Персефоной, Меркурий с Гермесом, Уран с Кроном. Некоторые важнейшие греческие божества (Аполлон, Геракл, Диоскуры) так и не нашли римского аналога, как не нашли своих греческих аналогов и некоторые древнейшие боги Рима (Янус, Квирин, Добрая Богиня), что, впрочем, никак не отразилось на их популярности. Наконец, некоторые пары божеств (Диана-Артемида, Марс-Арес, Гера-Юнона и др.) имели между собой немалые различия. Тем не менее, ко времени подчинения Римом Италии (70-е гг. Ill в. до н. э.) Пантеон был един. Это религиозное единство, вероятно, и было основой будущего политического, правового и культурного сотрудничества двух великих античных цивилизаций, греков и римлян.

Егоров А. Б. - Римская история и Плутарх

СПб.: Евразия, 2024. - 416 с.

ISBN 978-5-8071-0632-2

Егоров А. Б. - Римская история и Плутарх – Содержание

Предисловие

Глава 1. От Ромула до Гракхов (753-133 гг. до н. э.)

§ 1. Рим и Италия (753-265 гг. до н. э.)

§ 2. Великие завоевания (265-133 гг. до н. э.)

Глава 2. Гражданские войны (133-43 гг. до и. э.)

Глава 3. Империя и ее культура (1-11 вв. н. э.)

Глава 4. Эпоха Траяна

Приложение. Марк Лициний Красе, бизнесмен и политик

Список сокращении

Переводы некоторых авторов, упоминаемых в тексте

Библиография

Приложение к библиографии