Ehrman - Armageddon

В своей книге «Армагеддон: Что Библия на самом деле говорит о конце света» (Armageddon: What the Bible Really Says about the End) известный библеист Барт Эрман подвергает критическому анализу Откровение Иоанна Богослова — самую загадочную и пугающую книгу Нового Завета. Автор ставит задачу демистифицировать современные популярные прочтения Апокалипсиса, которые часто используются для предсказания текущих геополитических событий. Основная идея произведения заключается в том, что «Откровение» было написано не как предсказание для XXI века, а как политический и духовный манифест для христиан I века, страдающих под властью Римской империи, и что его истинное послание радикально отличается от того, что проповедуют современные телеевангелисты.

Содержательная часть книги детально разбирает исторический контекст написания текста, объясняя символику «Зверя», «Вавилонской блудницы» и числа 666 как зашифрованные отсылки к императору Нерону и Риму. Эрман последовательно анализирует концепцию «Армагеддона», показывая, что в оригинальном тексте это не просто битва добра со злом, а видение божественного возмездия, которое глубоко противоречит этике Нагорной проповеди и учению Иисуса о любви к врагам. Автор уделяет значительное внимание тому, как интерпретации Апокалипсиса влияли на историю США, экологическую политику и внешние связи, предостерегая от опасности буквального восприятия метафор насилия. В книге глубоко исследуется парадокс между «Агнцем» и «Воином на белом коне», заставляя читателя переосмыслить христианское понимание надежды и справедливости.

Текст написан в характерном для Барта Эрмана провокационном, но академически обоснованном и доступном стиле, превращающем библейскую экзегетику в захватывающее интеллектуальное расследование. Автор мастерски соединяет филологический анализ древнегреческих текстов с обзором современной поп-культуры (например, серии книг «Оставленные»), что делает работу фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет понять истоки западного эсхатологического мышления. Это чтение помогает осознать, что страх перед «концом света» часто коренится в неправильном прочтении древних утешительных текстов, и призывает к более ответственному и человечному подходу к библейскому наследию.

Bart D. Ehrman – Armageddon: What the Bible Really Says about the End

New York – London: Simon & Schuster, 2023. – 157 p.

ISBN 978-1-9821-4799-0

ISBN 978-1-9821-4801-0 (ebook)

Bart D. Ehrman – Armageddon – Contents

Dedication

Acknowledgments

A Note on Quotations

Preface

Chapter One: The End Is Near

Chapter Two: The Most Mystifying Book of the Bible

Chapter Three: A History of False Predictions

Chapter Four: Real-Life Consequences of the Imminent Apocalypse

Chapter Five: How to Read the Book of Revelation

Chapter Six: The Lamb Becomes a Lion: Violence in the Book of Revelation

Chapter Seven: The Ideology of Dominance: Wealth and Power in Revelation

Chapter Eight: The Apocalypse of John and the Gospel of Jesus

About the Author

Notes

Index