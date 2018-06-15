Экхарт - Духовные проповеди - Бёме - Аврора
Знаменитый английский писатель Олдос Хаксли посвятил исследованию мистицизма свою книгу “Вечная философия”. В ней, основываясь на произведениях христианских мистиков, исламских суфиев, буддистских и индуистских авторов, он приводит комментарий к “метафизикам, признающим Божественную субстанцию за миром вещей, живых существ и людей; к психологическим текстам, которые находят в человеческой душе нечто родственное и даже тождественное Божественной реальности; к этическим теориям, которые видят конечную цель человека в постижении имманентной и трансцендентной основы всего сущего.
Сопоставляя писания представителей различных школ, Хаксли приходит к выводу, что, несмотря на разнообразие внешних форм, суть учения всех этих комментаторов одна — непосредственный опыт общения души с Богом, познание Бога через самопознание, приобщение к истокам исконной мудрости, которую он называет Philosophia perennis — “Вечная философия”.
Мейстер Экхарт - Духовные проповеди и рассуждения - Якоб Бёме - Аврора, или Утренняя заря в восхождении
Серия “ПОЗНАНИЕ”; Вып.8
Киев: НикаЦентр, 1998 г. — 432 с.
ISBN 966-521-125-0
Мейстер Экхарт - Духовные проповеди и рассуждения - Содержание
От редакции
Перевод со средне-верхне-немецкого М.В.Сабашниковой
Предисловие переводчика
- О СВЕРШЕНИИ ВРЕМЕН
- О ВЕЧНОМ РОЖДЕНИИ
- О СОКРОВЕННЕЙШЕЙ ГЛУБИНЕ
- ОБ ИСХОЖДЕНИИ ДУХА И ВОЗВРАЩЕНИИ ЕГО
- О СТРАДАНИИ
- О ЕДИНСТВЕ ВЕЩЕЙ
- О ДЕВСТВЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ
- ЦАРСТВО БОЖИЕ БЛИЗКО
- ОБ ОТРЕШЕННОСТИ
- О НЕВЕДЕНИИ
- О РАЗУМЕ И О МОЛЧАНИИ ЕГО
- О ГНЕВЕ ДУШИ
- МАРИЯ И МАРФА
- О ВЕРНОМ РАБЕ
- О НИЩЕТЕ ДУХОМ
- О СОЗЕРЦАНИИ БОГА И О БЛАЖЕНСТВЕ
- ОБ ОБНОВЛЕНИИ ДУХА
- СИЛЬНА, КАК СМЕРТЬ, ЛЮБОВЬ
- О ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ
- ИЗРЕЧЕНИЯ
Якоб Бёме - Аврора, или Утренняя заря в восхождении - Содержание
Перевод с немецкого А.Петровского
Предисловие автора
- ГЛАВА I ОБ ИССЛЕДОВАНИИ БОЖЕСТВЕННОГО СУЩЕСТВА В ПРИРОДЕ
- ГЛАВА II НАСТАВЛЕНИЕ, КАК НАДО РАССМАТРИВАТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ И ПРИРОДНОЕ СУЩЕСТВО
- ГЛАВА III О ПРЕБЛАГОСЛОВЕННОЙ, ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ, СВЯТОЙ, СВЯТОЙ, СВЯТОЙ ТРОИЦЕ, БОГЕ-ОТЦЕ, БОГЕ-СЫНЕ, БОГЕ-ДУХЕ СВЯТОМ, БОГЕ ЕДИНОМ
- ГЛАВА IV О СОТВОРЕНИИ СВЯТЫХ АНГЕЛОВ. УКАЗАНИЯ, ИЛИ ОТВЕРСТЫЕ ВРАТА НЕБА
- ГЛАВА V О ТЕЛЕСНОМ СОСТАВЕ, СУЩЕСТВЕ И СОБСТВЕННОСТИ АНГЕЛА
- ГЛАВА VI КАКИМ ОБРАЗОМ АНГЕЛ И ЧЕЛОВЕК СУТЬ ПОДОБИЕ И ОБРАЗ БОГА
- ГЛАВА VII ОБ ОБЛАСТИ, МЕСТЕ, ОБИТАНИИ, А РАВНО ТАКЖЕ О ПРАВЛЕНИИ АНГЕЛОВ, КАК ОНО БЫЛО В НАЧАЛЕ ПО СОТВОРЕНИИ И КАК СТАЛО ТАКИМ, КАК ОНО ЕСТЬ
- ГЛАВА VIII О ЦЕЛОМ ТЕЛЕ АНГЕЛЬСКОГО ЦАРСТВА. ВЕЛИКАЯ ТАЙНА
- ГЛАВА IX О БЛАЖЕННОЙ, ПРИВЕТНОЙ И МИЛОСЕРДНОЙ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ
- ГЛАВА Х О ШЕСТОМ ИСТОЧНОМ ДУХЕ В БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛЕ
- ГЛАВА XI О СЕДЬМОМ ИСТОЧНОМ ДУХЕ В БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛЕ
- ГЛАВА XII О РОЖДЕНИИ И ПРИШЕСТВИИ СВЯТЫХ АНГЕЛОВ, А РАВНО И ОБ ИХ ПРАВЛЕНИИ, СТРОЕ И НЕБЕСНОЙ РАДОСТНОЙ ЖИЗНИ
- ГЛАВА XIII ОБ УЖАСАЮЩЕМ, ЖАЛОСТНОМ И БЕДСТВЕННОМ ПАДЕНИИ ЦАРСТВА ЛЮЦИФЕРА
- ГЛАВА XIV КАК ЛЮЦИФЕР, ПРЕКРАСНЕЙШИЙ АНГЕЛ НА НЕБЕ, СТАЛ САМЫМ МЕРЗОСТНЫМ ДИАВОЛОМ
- ГЛАВА XV О ТРЕТЬЕМ ВИДЕ, ИЛИ ОБРАЗЕ, ГРЕХОВНОГО НАЧАЛА В ЛЮЦИФЕРЕ
- ГЛАВА XVI О СЕДЬМОМ ВИДЕ, ИЛИ ОБРАЗЕ, НАЧАЛА ГРЕХА В ЛЮЦИФЕРЕ И ЕГО АНГЕЛАХ
- ГЛАВА XVII О ЖАЛОСТНОМ И БЕДСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОВРЕЖДЕННОЙ ПРИРОДЫ И О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ НА МЕСТО СВЯТОГО ПРАВЛЕНИЯ БОЖИЯ
- ГЛАВА XVIII О СОТВОРЕНИИ НЕБА, И ЗЕМЛИ, И ПЕРВОГО ДНЯ
- ГЛАВА XIX О СОТВОРЕННОМ НЕБЕ И ОБ ОБРАЗЕ ЗЕМЛИ И ВОДЫ, А ТАКЖЕ О СВЕТЕ И ТЬМЕ
- ГЛАВА XX О ВТОРОМ ДНЕ
- ГЛАВА XXI О ТРЕТЬЕМ ДНЕ
- ГЛАВА XXII О РОЖДЕНИИ ЗВЕЗД И ТВОРЕНИИ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ
- ГЛАВА XXIII О ГЛУБИНЕ НАД ЗЕМЛЕЮ
- ГЛАВА XXIV ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТЕЛА ЗВЕЗД
- ГЛАВА XXV ОБО ВСЕМ ТЕЛЕ РОЖДЕНИЯ ЗВЕЗД, ТО ЕСТЬ ВСЯ АСТРОЛОГИЯ ИЛИ ВСЕ ТЕЛО СЕГО МИРА
- ГЛАВА XXVI О ПЛАНЕТЕ САТУРН
Заключение автора
Мейстер Экхарт - Духовные проповеди и рассуждения - О свершении времен
Во время оно был послан Господом Ангел Гавриил. "Радуйся, Благодатная, Господь с тобой". Когда меня спрашивают, зачем мы молимся, или постимся, или делаем добрые дела, зачем мы крещены, а главное, зачем Бог стал человеком (что самое высокое), я отвечаю: "Затем, чтобы Бог родился в нашей душе, а душа в Боге".
Зачем написано всякое писание, и Бог создал весь мир? Для того лишь, чтобы Бог родился в душе и душа в Боге. Сокровеннейшая природа всякого злака предполагает пшеницу, всякой руды — золото, всякое рождение имеет целью человека. "Нет такого зверя,—говорит один мудрец,— который не имел бы во времени чего-либо общего с человеком".
"Во время оно". Когда какое-нибудь слово воспринято рассудком, оно так бесплотно и чисто вначале, что это поистине слово, до тех пор, пока, представляя его себе, я не превращу его в некий образ, и только, в-третьих, оно выговаривается ртом, и тогда — это лишь выявление сокровенного слова. Также и вечное Слово выговаривается внутренне в сердце души, в ее сокровеннейшем и чистейшем. В голове же души, в разуме ее — там совершается это рождение. Пусть тот, кто имеет хотя бы надежду на то или предчувствие того, узнает, как осуществляется это рождение и что ему способствует.
Святой Апостол Павел говорит: "В свершении времен Бог послал Своего Сына". Святой Августин объясняет, что такое "свершение времен".
Когда нет больше времени, это и есть свершение времен. Когда дня больше нет, тогда свершен день. Поистине, где должно свершиться это рождение, там должно исчезнуть всякое время; ибо нет ничего, что бы так препятствовало этому, как время и творение.
Нет сомнения, что время по существу своему не касается Бога и души. Если бы оно могло коснуться души, душа не была бы душой. Если бы Бог был прикосновен времени, то Бог не был бы Богом. Если бы душа имела что-либо общее со временем, никогда бы Бог не мог родиться в ней. Для этого должно отпасть всякое время или душа должна освободиться от времени с его желаниями и стремлениями.
Вот другое значение "свершения времени".
Если бы кто-нибудь обладал искусством и властью стянуть в одно настоящее мгновение время и все, что когда-либо произошло за шесть тысяч лет или еще произойдет до конца мира, это было бы свершением времен. Вот настоящее мгновение вечности: когда душа познает все вещи в Боге такими новыми и свежими и в той же радости, как они чувственно сейчас передо мной. Я прочел в одной книжечке, у одного человека, который мог это доказать: Бог создает мир теперь точно так же, как Он делал это в первый день сотворения мира, в этом-то как раз и заключается Его богатство.
Душа, в которой надлежит родиться Богу, должна отойти от времени, как и время от нее, она должна подняться и застыть в этом богатстве Господа. Там даль и ширь не далека и не широка! Там познает душа все вещи и познает их в их совершенстве. Что бы ни писали мудрецы о высоте неба, малейшие силы моей души выше высокого неба. Не говорю о разуме, он дальше всякой дали. В нем я так же близок к месту, лежащему за тысячу миль по ту сторону моря, как к тому, где я нахожусь сейчас. В этой дали, в этом богатстве Господа душа познает все; там ничего не теряется для нее и ей больше нечего ожидать.
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