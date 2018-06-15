Знаменитый английский писатель Олдос Хаксли посвятил исследованию мистицизма свою книгу “Вечная философия”. В ней, основываясь на произведениях христианских мистиков, исламских суфиев, буддистских и индуистских авторов, он приводит комментарий к “метафизикам, признающим Божественную субстанцию за миром вещей, живых существ и людей; к психологическим текстам, которые находят в человеческой душе нечто родственное и даже тождественное Божественной реальности; к этическим теориям, которые видят конечную цель человека в постижении имманентной и трансцендентной основы всего сущего.

Сопоставляя писания представителей различных школ, Хаксли приходит к выводу, что, несмотря на разнообразие внешних форм, суть учения всех этих комментаторов одна — непосредственный опыт общения души с Богом, познание Бога через самопознание, приобщение к истокам исконной мудрости, которую он называет Philosophia perennis — “Вечная философия”.

Мейстер Экхарт - Духовные проповеди и рассуждения - Якоб Бёме - Аврора, или Утренняя заря в восхождении

Серия “ПОЗНАНИЕ”; Вып.8

Киев: НикаЦентр, 1998 г. — 432 с.

ISBN 966-521-125-0

Мейстер Экхарт - Духовные проповеди и рассуждения - Содержание

От редакции

Перевод со средне-верхне-немецкого М.В.Сабашниковой

Предисловие переводчика

О СВЕРШЕНИИ ВРЕМЕН

О ВЕЧНОМ РОЖДЕНИИ

О СОКРОВЕННЕЙШЕЙ ГЛУБИНЕ

ОБ ИСХОЖДЕНИИ ДУХА И ВОЗВРАЩЕНИИ ЕГО

О СТРАДАНИИ

О ЕДИНСТВЕ ВЕЩЕЙ

О ДЕВСТВЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ

ЦАРСТВО БОЖИЕ БЛИЗКО

ОБ ОТРЕШЕННОСТИ

О НЕВЕДЕНИИ

О РАЗУМЕ И О МОЛЧАНИИ ЕГО

О ГНЕВЕ ДУШИ

МАРИЯ И МАРФА

О ВЕРНОМ РАБЕ

О НИЩЕТЕ ДУХОМ

О СОЗЕРЦАНИИ БОГА И О БЛАЖЕНСТВЕ

ОБ ОБНОВЛЕНИИ ДУХА

СИЛЬНА, КАК СМЕРТЬ, ЛЮБОВЬ

О ЦАРСТВЕ БОЖИЕМ

ИЗРЕЧЕНИЯ

Якоб Бёме - Аврора, или Утренняя заря в восхождении - Содержание

Перевод с немецкого А.Петровского

Предисловие автора

ГЛАВА I ОБ ИССЛЕДОВАНИИ БОЖЕСТВЕННОГО СУЩЕСТВА В ПРИРОДЕ

ГЛАВА II НАСТАВЛЕНИЕ, КАК НАДО РАССМАТРИВАТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ И ПРИРОДНОЕ СУЩЕСТВО

ГЛАВА III О ПРЕБЛАГОСЛОВЕННОЙ, ТОРЖЕСТВУЮЩЕЙ, СВЯТОЙ, СВЯТОЙ, СВЯТОЙ ТРОИЦЕ, БОГЕ-ОТЦЕ, БОГЕ-СЫНЕ, БОГЕ-ДУХЕ СВЯТОМ, БОГЕ ЕДИНОМ

ГЛАВА IV О СОТВОРЕНИИ СВЯТЫХ АНГЕЛОВ. УКАЗАНИЯ, ИЛИ ОТВЕРСТЫЕ ВРАТА НЕБА

ГЛАВА V О ТЕЛЕСНОМ СОСТАВЕ, СУЩЕСТВЕ И СОБСТВЕННОСТИ АНГЕЛА

ГЛАВА VI КАКИМ ОБРАЗОМ АНГЕЛ И ЧЕЛОВЕК СУТЬ ПОДОБИЕ И ОБРАЗ БОГА

ГЛАВА VII ОБ ОБЛАСТИ, МЕСТЕ, ОБИТАНИИ, А РАВНО ТАКЖЕ О ПРАВЛЕНИИ АНГЕЛОВ, КАК ОНО БЫЛО В НАЧАЛЕ ПО СОТВОРЕНИИ И КАК СТАЛО ТАКИМ, КАК ОНО ЕСТЬ

ГЛАВА VIII О ЦЕЛОМ ТЕЛЕ АНГЕЛЬСКОГО ЦАРСТВА. ВЕЛИКАЯ ТАЙНА

ГЛАВА IX О БЛАЖЕННОЙ, ПРИВЕТНОЙ И МИЛОСЕРДНОЙ ЛЮБВИ БОЖИЕЙ

ГЛАВА Х О ШЕСТОМ ИСТОЧНОМ ДУХЕ В БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛЕ

ГЛАВА XI О СЕДЬМОМ ИСТОЧНОМ ДУХЕ В БОЖЕСТВЕННОЙ СИЛЕ

ГЛАВА XII О РОЖДЕНИИ И ПРИШЕСТВИИ СВЯТЫХ АНГЕЛОВ, А РАВНО И ОБ ИХ ПРАВЛЕНИИ, СТРОЕ И НЕБЕСНОЙ РАДОСТНОЙ ЖИЗНИ

ГЛАВА XIII ОБ УЖАСАЮЩЕМ, ЖАЛОСТНОМ И БЕДСТВЕННОМ ПАДЕНИИ ЦАРСТВА ЛЮЦИФЕРА

ГЛАВА XIV КАК ЛЮЦИФЕР, ПРЕКРАСНЕЙШИЙ АНГЕЛ НА НЕБЕ, СТАЛ САМЫМ МЕРЗОСТНЫМ ДИАВОЛОМ

ГЛАВА XV О ТРЕТЬЕМ ВИДЕ, ИЛИ ОБРАЗЕ, ГРЕХОВНОГО НАЧАЛА В ЛЮЦИФЕРЕ

ГЛАВА XVI О СЕДЬМОМ ВИДЕ, ИЛИ ОБРАЗЕ, НАЧАЛА ГРЕХА В ЛЮЦИФЕРЕ И ЕГО АНГЕЛАХ

ГЛАВА XVII О ЖАЛОСТНОМ И БЕДСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОВРЕЖДЕННОЙ ПРИРОДЫ И О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ НА МЕСТО СВЯТОГО ПРАВЛЕНИЯ БОЖИЯ

ГЛАВА XVIII О СОТВОРЕНИИ НЕБА, И ЗЕМЛИ, И ПЕРВОГО ДНЯ

ГЛАВА XIX О СОТВОРЕННОМ НЕБЕ И ОБ ОБРАЗЕ ЗЕМЛИ И ВОДЫ, А ТАКЖЕ О СВЕТЕ И ТЬМЕ

ГЛАВА XX О ВТОРОМ ДНЕ

ГЛАВА XXI О ТРЕТЬЕМ ДНЕ

ГЛАВА XXII О РОЖДЕНИИ ЗВЕЗД И ТВОРЕНИИ ЧЕТВЕРТОГО ДНЯ

ГЛАВА XXIII О ГЛУБИНЕ НАД ЗЕМЛЕЮ

ГЛАВА XXIV ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТЕЛА ЗВЕЗД

ГЛАВА XXV ОБО ВСЕМ ТЕЛЕ РОЖДЕНИЯ ЗВЕЗД, ТО ЕСТЬ ВСЯ АСТРОЛОГИЯ ИЛИ ВСЕ ТЕЛО СЕГО МИРА

ГЛАВА XXVI О ПЛАНЕТЕ САТУРН

Заключение автора

Мейстер Экхарт - Духовные проповеди и рассуждения - О свершении времен

Во время оно был послан Господом Ангел Гавриил. "Радуйся, Благодатная, Господь с тобой". Когда меня спрашивают, зачем мы молимся, или постимся, или делаем добрые дела, зачем мы крещены, а главное, зачем Бог стал человеком (что самое высокое), я отвечаю: "Затем, чтобы Бог родился в нашей душе, а душа в Боге".

Зачем написано всякое писание, и Бог создал весь мир? Для того лишь, чтобы Бог родился в душе и душа в Боге. Сокровеннейшая природа всякого злака предполагает пшеницу, всякой руды — золото, всякое рождение имеет целью человека. "Нет такого зверя,—говорит один мудрец,— который не имел бы во времени чего-либо общего с человеком".

"Во время оно". Когда какое-нибудь слово воспринято рассудком, оно так бесплотно и чисто вначале, что это поистине слово, до тех пор, пока, представляя его себе, я не превращу его в некий образ, и только, в-третьих, оно выговаривается ртом, и тогда — это лишь выявление сокровенного слова. Также и вечное Слово выговаривается внутренне в сердце души, в ее сокровеннейшем и чистейшем. В голове же души, в разуме ее — там совершается это рождение. Пусть тот, кто имеет хотя бы надежду на то или предчувствие того, узнает, как осуществляется это рождение и что ему способствует.

Святой Апостол Павел говорит: "В свершении времен Бог послал Своего Сына". Святой Августин объясняет, что такое "свершение времен".

Когда нет больше времени, это и есть свершение времен. Когда дня больше нет, тогда свершен день. Поистине, где должно свершиться это рождение, там должно исчезнуть всякое время; ибо нет ничего, что бы так препятствовало этому, как время и творение.

Нет сомнения, что время по существу своему не касается Бога и души. Если бы оно могло коснуться души, душа не была бы душой. Если бы Бог был прикосновен времени, то Бог не был бы Богом. Если бы душа имела что-либо общее со временем, никогда бы Бог не мог родиться в ней. Для этого должно отпасть всякое время или душа должна освободиться от времени с его желаниями и стремлениями.

Вот другое значение "свершения времени".

Если бы кто-нибудь обладал искусством и властью стянуть в одно настоящее мгновение время и все, что когда-либо произошло за шесть тысяч лет или еще произойдет до конца мира, это было бы свершением времен. Вот настоящее мгновение вечности: когда душа познает все вещи в Боге такими новыми и свежими и в той же радости, как они чувственно сейчас передо мной. Я прочел в одной книжечке, у одного человека, который мог это доказать: Бог создает мир теперь точно так же, как Он делал это в первый день сотворения мира, в этом-то как раз и заключается Его богатство.

Душа, в которой надлежит родиться Богу, должна отойти от времени, как и время от нее, она должна подняться и застыть в этом богатстве Господа. Там даль и ширь не далека и не широка! Там познает душа все вещи и познает их в их совершенстве. Что бы ни писали мудрецы о высоте неба, малейшие силы моей души выше высокого неба. Не говорю о разуме, он дальше всякой дали. В нем я так же близок к месту, лежащему за тысячу миль по ту сторону моря, как к тому, где я нахожусь сейчас. В этой дали, в этом богатстве Господа душа познает все; там ничего не теряется для нее и ей больше нечего ожидать.