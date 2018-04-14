Николай Карпицкий: в данной работе я стремлюсь не к анализу мировоззрения Экхарта, но к тому, чтобы, руководствуясь духовными ориентирами восточно-православной традиции, самостоятельно пройти тот путь, который наметил Мастер Экхарт, с надеждой, что, быть может, тогда откроются некоторые из тайн, в которые он проник.

Путь этот есть апофатическое самопознание, в котором я выделяю два этапа: апофатическое постижение сущности себя и апофатическое постижение себя через отказ от собственной сущности.

Николай Карпицкий - Экхарт - путь апофатического самопознания

Апофатическое постижение сущности себя Апофатическое самопознание через отказ от собственной сущности Самообнаружение в божественном Промысле

Николай Карпицкий - Экхарт - путь апофатического самопознания - 1. Апофатическое постижение сущности себя

Начальным моментом первого этапа апофатического самопознания есть отказ от любого самоописания, от любого образа себя.Всякое самоописание структурно определено мироописанием, составленным в соответствии с заданными принципами, которые отсекают все, что в них не укладывается, и прежде всего – само становление мира. Ибо заданные принципы, как нечто определенное и предрешенное, могут описывать лишь такую определенность, которая уже дана в своей фактичности, которая свершилась – есть уже ставший факт, но никак не само становление, предполагающее такое самораскрытие, которое нельзя предрешить заданными нормами.

А потому мироописание есть данность мира в модусе прошлого, а момент самоописания в контексте мироописания – есть момент структурной включенности в заданную систему, определяющий свойства объекта – это есть момент отчуждения от себя всего становящегося, личностного и неповторимого, превращение себя в один из множества объектов заданной предметной области с заданными принципами функционирования – есть самообъективация, означающая самозабвение и самообман.

Поэтому прежде всего необходимо отказаться от рассмотрения себя в соответствии с другими объектами с заданными принципами – то есть осуществить разобъективацию себя, отказаться от всякого образа себя, который определяется через соотношение с внешними вещами.В проповеди “О вечном рождении” Экхарт говорит, что всякий образ самого себя слагается через вбирание в себя внешних образов, когда силы души соприкасаются с тварным. Сама же по себе она не может иметь образа.

“Один мудрец говорит: душа не может создать или получить своего образа, поэтому ей нечем познать себя самое. Ибо всякий образ приходит через внешние чувства: оттого она не может иметь своего образа. Поэтому она знает все, только не самое себя” (13).Не знать самое себя – это состояние забвения при погруженности в мир образов, но это не есть сходное состояние, ибо до-образное самообнаружение себя – самообнаружение себя в своей первичности по отношению к своим действиям, поступкам, претерпеванию действий других, чувственному миру явлений в целом – это первичная самоочевидность, которая остается с человеком всегда, но на которую он перестает обращать внимание, будучи погружен в заботы мира чувственных явлений.

Поэтому вторым моментом первого этапа апофатического самопознания является не просто отказ от принципов самоописания, от самообъективации себя, но самообнаружение себя в первичной (по отношению ко всякому образно-чувственому содержанию) самоочевидности, осуществленное через отрицание всех внешних образов.Эту первичную самоочевидность можно раскрыть в интуиции свободы. В соответствии с контекстом западной схоластической традиции, представляющей Божество и все идеальные сущности в виде неизменных субстанций, Мастер Экхарт также рассматривал сущность человека – первооснову его души – как такой покой и глубинное молчание, в котором нет никакого действия.

Воля человека, силы его души онтологически стоят на ступеньку ниже его сущности, поскольку не могут пониматься в качестве необходимого содержательного момента полноты бытия.Восточно-православная традиция истолковывает сущность как такую простоту, которая обладает бесконечной потенцией своих действий вовне – энергий; мало того, она неотделима от них, сама наличествуя в своих энергиях, хотя ни одна из энергий и не может исчерпать всей ее потенции, всей полноты ее содержания, полагая себя как одну из бесконечности возможных энергий раскрывающих те или иные частные содержательные моменты сущности.Сущность – это то, в чем укоренена воля человека, в соответствии с чем она действует и чем определяется.

В соответствии с этим восточно-православная традиция, в отличие от западно-католической, истолковывает сущность не просто как неизменную определенность, но как потенциально данную динамичность, характер которой и составляет бесконечное содержание простой сущности.Отталкиваясь от восточно-православного понимания интуиции свободы воли, мы можем раскрыть положительное содержание той изначальной самоочевидности себя, о постижении которой через отказ от всякого образа говорит Мастер Экхарт.В соответствии с этим, третьим моментом первого этапа апофатического самопознания будет восхождение от всякого своего акта воли к ее первоисточнику в собственной сущности.

Всякий человек хотя и поступает в соответствии с внешними обстоятельствами, с собственными эмоциями и мнениями, с собственным характером, но он не детерминирован всем этим, ибо свободно самораскрывается и по отношению к внешним фактам, и по отношению к внутренним состояниям психики; все перечисленное – лишь повод для его поступка, но не его причина; причина – в его свободной воле, поскольку человек всегда имеет возможность поступать так, как он считает правильным, наперекор обстоятельствам, собственным эмоциям или предрассудкам. Но даже если он отдается им во власть, то и этот акт отказа от свободы он также совершает свободно.Свобода воли есть раскрытие в действиях содержания собственной сущности – это есть свобода поступать в соответствии с собственной природой.

И в этом обнаруживается положительное содержание его сущности, которая раскрывается в своих действиях вовне – энергиях. И если бы невозможно было говорить об этом содержании сущности – то невозможно было бы говорить и о свободе человека, а в его поступках просматривалась бы либо подчиненность внешней необходимости, либо произвол случая.Наличие этого положительного содержания сущности не нарушает ее простоты и является такой бесконечной полнотой, которая в принципе неохватима ни в каком своем проявлении, остающимся частным по отношению к ней.

Поэтому в качестве четвертого момента первого этапа апофатического самопознания необходимо выделить отказ от всех своих частных выражений в своих действиях, волевых актах, очищая от этого изначальное самообнаружение себя в бесконечной полноте целого, в которой все содержание еще не расчленено и не дифференцировано в соответствии с теми или иными волевыми актами. Это есть та полнота нерасчленимого целого, о которой говорит Мастер Экхарт: “Но в самой сущности нет действия. Ибо хотя силы, посредством которых она действует, вытекают из основ души, в самой основе – одно глубинное молчание”.